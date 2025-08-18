El Movimiento Evita quedó afuera de todo y dice que CFK armó una boleta para perder

El Movimiento Evita salió con los tapones de punta después del cierre de listas nacional para la elección en la provincia de Buenos Aires. Dicen que Cristina Fernández de Kirchner armó la lista con “la estrategia de perder” y después achacarle la derrota a Axel Kicillof por el desdoblamiento y su “supuesto” candidato.

La organización que lidera Emilio Pérsico se quedó sin lugares. Apostaban a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , para integrar la nómina nacional pero la expresidenta optó por no poner intendentes o intendentas. En su defecto buscaban que Leonardo Grosso tuviera un lugar teniendo en cuenta que quedó afuera, por decisión de la Junta Electoral, de la nómina de senadores por la Primera sección electoral.

“Es una lista de acuerdo entre Cristina y Massa, donde nos dejan afuera y también al axelismo con la visible estrategia de perder”, dijo a Letra P un referente de la organización y agregó: “La idea es que nadie milite la lista, por eso tampoco incluye a ningún intendente”.

Según esa teoría, explica la fuente, sería “una derrota que puedan tirarle por la cabeza a Axel por el desdoblamiento y su supuesto candidato Taiana”. Hace referencia a que el kirchnerismo le achaca la candidatura de Jorge Taiana a una propuesta realizada por el gobernador, algo que Kicillof desconoce. “Otra vez pensando en la propia y no en el pueblo”, cierra el dirigente.

Durante la mañana del sábado, a horas de que se cerrara la lista de Fuerza Patria, Pérsico salió a exhibir el enojo cuando ya se veían venir que no iban a tener la participación que esperaban. En una entrevista radial dijo que el Evita venía hablando con los tres sectores mayoritarios del peronismo, pero afirmó que “si no estás adentro de uno de esos tres espacios quedas afuera”.

Emilio Pérsico.jpg

En ese marco reconoció que estaban “discutiendo que Mariel Fernández ocupe un lugar importante en las listas” pero, dijo, “hasta ahora no está pasando". “Quieren alguien que no compita para adelante con otros compañeros, que no quiera ser gobernador ni presidente", lanzó.

Cabe recordar que el Movimiento Evita quedó partido a partir de la pelea entre Kicillof y CFK, la intendenta de Moreno y Pérsico quedaron alineados con la expresidenta y otros dirigentes como Gildo Onorato, presidente del Partido de los Comunes, con el gobernador.

El caso de Leonardo Grosso

El Evita ya había sufrido un fuerte embate después del cierre de listas de la elección bonaerense, cuando se dio una fuerte discusión por el quinto lugar de la lista de Senadores provinciales por la Primera sección electoral. Un puesto expectante teniendo en cuenta que Gabriel Katopodis, que encabeza la lista, podría no asumir la banca.

Luego de fuertes tironeos, pero fuera de tiempo, se definió que Grosso ocupe ese puesto. Sin embargo, la Junta Electoral no aceptó su candidatura por lo que en ese lugar quedó el vicepresidente del Frente Grande bonaerense, Fernando Coronel, un hombre del intendente de Ensenada, Mario Secco.

Grosso se presentó a la justicia pero su pedido de cautelar también fue rechazada por lo que quedó afuera de la lista. En el Evita esperaban que tras ese revés el dirigente de San Martín tuviera un lugar para ocupar una banca en la Cámara de Diputados nacional. Tampoco ocurrió. "Es hora de barajar y dar de nuevo", dijo uno de los principales dirigentes del Movimiento.