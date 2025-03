Caruso Lombardi, candidato a rey del carnaval en la Roma de Javier Milei

Acaso cansado de las peleas por no descender, Ricardo Daniel Caruso Lombardi debe estar feliz. El carnaval de la política argentina versión Javier Milei le dio la chance de conocer la cima de una tabla de posiciones: será cabeza de una lista en las elecciones legislativas locales de la Ciudad de Buenos Aires .

image.png

Da Empoli construye su relato a partir de la experiencia del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1842), quien en 1877, en busca de los beneficios del anonimato, se intala en Roma camuflado como un pintor ignoto y, en esa condición, asiste al desenfreno de una fiesta popular que "pone al mundo patas para arriba".

"Desde la Edad Media -explica Da Empoli- el carnaval había servido al pueblo de oportunidad para derrocar, de manera simbólica y por un tiempo limitado, todas las jerarquías instituidas entre el poder y los dominados, entre lo noble y lo banal, entre lo alto y lo bajo, entre lo refinado y lo grotesco, entre lo sagrado y lo profano".

"En esta atmósfera -abunda-, los tontos se volvían sabios, los reyes mendigos, y la realidad se confundía con la fantasía; una transformación simbólica que casi siempre terminaba con la elección de un rey, un sustituto temporal de la autoridad vigente".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1905991231106138277&partner=&hide_thread=false CIERRE DE LISTAS #CABA



Zago anunció que Ricardo Caruso Lombardi será el candidato a primer legislador por el MID pic.twitter.com/vajIRjU3Sl — LETRA P (@Letra_P) March 29, 2025

De esa Roma de fines del siglo XVIII, Da Empoli salta a la Italia de la segunda década del XXI para describir el carnaval en el que se convirtió en 2018 el gobierno de la península de la mano de Giuseppe Conte, "un personaje anónimo que siempre está un poco fuera de lugar" y que, como Mr. Chance, el jardinero de Peter Sellers, "llega a la cima del poder a través de una serie de extrañas circunstancias", pero intenta legitimarse con un currículum lleno de falsos doctorados en Cambrigde y La Sorbona (¿la coincidencia con Milei el doctor es pura casualidad o ingeniería del caos?).

Aquel gobierno italiano, recuerda Da Empoli, tenía, además de una selección de freaks ignotos en el gabinete, dos hombres fuertes a cargo de las dos vicepresidencias: Luigi di Maio, un joven de 33 años que sólo acreditaba experiencia laboral como mayordomo del estadio del Nápoli ("Acompañé a muchos VIP a sus butacas", había destacado), y Matteo Salvini, un tuiteador serial de fake news (¿la coincidencia con Milei el tuitero es pura casualidad o ingeniería del caos?) que sembraba las redes con discursos de odio y miedo sobre las comunidades de inmigrantes, a las que les adjudicaba crímenes jamás chequeados.

Javier Milei y sus perros. Javier Milei y sus cinco perros.

Cinco años después de la asunción del jardinero en Italia, al otro lado del Atlántico y bien por debajo de la línea del Ecuador, llegaría a la cima del poder, "a través de una serie de extrañas circunstancias" (una sucesión de fracasos de la política en la administración de la cosa pública) y promesas desorbitadas (prender fuego el Banco Central, desregular hasta el mercado de compraventa de órganos humanos...), un economista exótico, de estética animé, probado en sus condiciones de polemista desmesurado en paneles de televisión y rodeado de una hermana tarotista, una jauría de perros clonados de un original que no sale en las fotos, un doble de James Dean que se cree el mago del Kremlin, un trader sacado que ahorra en latas de atún, una cosplayer...

¿Pura casualidad o ingeniería del caos?

En la Ciudad de Buenos Aires, hasta mayo es carnaval

El vencimiento del plazo para la presentación de listas que opera en la medianoche de este sábado abrió la fiesta en la Ciudad.

Por caso, ya es furor en las redes Alejandro Kim, candidato de ascendencia coreana de Principios y Valores, el sello de Guillermo Moreno, que se cuelga de la cola de mono de Goku, el héroe que se peina como Milei del animé japonés Dragon Ball.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MorenoVuelve/status/1905975731408249186?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1905975731408249186%7Ctwgr%5E460186b0cdb2ae228b9675caf5f7ec67cb8bd020%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Flas-perlitas-las-boletas-la-ciudad-buenos-aires-n5415016&partner=&hide_thread=false Empezó la campaña y empiezan estas obras maestras de los Kubrik anónimos



Esta podría llamarse:

"Vamos a salvar

la doctrina de Perón"



Basta de Alfonsín

En CABA es Ale Kim pic.twitter.com/cAnCuG2RYx — Pedro - #Kim2025 (@MorenoVuelve) March 29, 2025

Caruso Lombardi, a imagen y semejanza

El salto al sambódromo de Caruso Lombardi tiene estelaridad garantizada.

Como Milei, sus condiciones como polemista desmesurado están sobradamente probadas en un trajinar incansable como panelista de televisión, donde suele darlo todo por el público sediento de show, como cuando defendió a los jugadores de la Scaloneta que entonaron cánticos racistas durante los festejos de la Copa América. "Yo vengo de Uruguay y tuve el mismo problema cuando a un referí le dije 'negro jetón' porque me echó mal", recordó el DT, que se quejó de las sanciones que le aplicaron. "Ni siquiera es negro, el referí", argumentó. Además, aclaró: "Yo tengo cuatro negros en el equipo y nunca tuve un problema". "Acá (decirle 'negro jetón' a alguien) no se hace a nivel racismo", interpretó. Exageraciones del boluprogresismo.

Embed - LILIA LEMOINE Y CARUSO LOMBARDI BANCARON A MILEI EN A DOS VOCES TRAS EL ESCÁNDALO CON FUNCIONARIO

Además, como Zago, su mentor, Caruso acredita cierta inclinación por el pugilismo, aunque de corto alcance y con tendencia al paso en retirada. Es un hit su encontronazo en plena calle con un colega al que acusa de pegarle de arrebato. "No me midás", le advierte a su adversario mientras lanza una zurda que no llega a destino y, a la pasada, le tira la gorra a un policía que le sirve de escudo.

Embed - LO QUE NO SABÍAS DE LA PELEA DE CARUSO LOMBARDI INTERNAS Y CURIOSIDADES DETRÁS DEL "NO ME MIDAS "

¿Todas casualidades o ingeniería del caos? Da Empoli no cree en la primera opción.

"En el mundo de Donald Trump, de Boris Johnson y de Jair Bolsonaro -dice sobre el de finales de la segunda década de este siglo-, cada día lleva su desatino, su controversia, su golpe de efecto. Apenas hemos tenido tiempo para comentar un evento cuando otro lo ha eclipsado ya, en una espiral infinita que cataliza la atención y satura la escena mediática. Frente a este espectáculo, existe la gran tentación, para muchos osbervadores, de alzar la mirada al cielo y dar la razón al Bardo: ¡El tiempo ha perdido sus estribos! Sin embargo, tras las apariencias desenfrenadas del carnaval populista, se oculta el duro trabajo de docenas de spins doctors (propagandistas), de ideólogos y, cada vez más, de científicos y expertos en Big Data, sin los cuales los líderes populistas nunca habrían alcanzado el poder".

¿Caruso candidato es un producto de laboratorio? Acaso no lo sea, pero su lanzamiento a la arena electoral deja al menos tres certezas:

1) El carnaval de la Argentina libertaria es una fiesta desenfrenada capaz de alumbrar los engendros menos esperados.

2) Caruso es un gran candidato a rey de ese aquelarre en el que "los tontos se volvían sabios, los reyes mendigos, y la realidad se confundía con la fantasía"; que subvierte el orden de "lo noble y lo banal", "lo alto y lo bajo", "lo refinado y lo grotesco", "lo sagrado y lo profano".

3) De haber podido anticiparlo, Giuliano da Empoli habría esperado el advenimiento de la Argentina de Milei para escribir su ensayo.