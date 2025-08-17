Juan Schiaretti será candidato: se mostró como el vértice de Provincias Unidas y propuso un "cambio de era"

Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas en Córdoba

El exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, confirmó que buscará una banca en la Cámara de Diputados. Señaló que su decisión responde a la necesidad de aportar experiencia parlamentaria en “un cambio de era” y advirtió que su objetivo es evitar que la esperanza social se transforme en frustración.

Según explicó el dirigente, su postulación no se dará de manera aislada sino integrada a un equipo con mandatarios de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, provincias que representan la diversidad productiva del país. “Esta vez vamos al Congreso con el interior productivo y de trabajo”, destacó Schiaretti.

Un bloque federal con Juan Schiaretti como vértice El espacio proyecta la conformación de un bloque legislativo federal con el fin de garantizar equilibrio macroeconómico y fiscal. Schiaretti remarcó que ese orden debe alcanzarse “sin ajustes a los hachazos” y con medidas que protejan a la sociedad, en especial a los sectores más vulnerables.

Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era.



Junto a un equipo de gobernadores que integran el bloque legislativo federal Provincias Unidas, trabajaremos para asegurar el equilibrio… pic.twitter.com/wMuuuOS8XC — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 17, 2025 Además, el exmandatario sostuvo que la agenda parlamentaria incluirá propuestas para fortalecer la producción, el empleo y la infraestructura, así como para corregir distorsiones que afectan al desarrollo de la economía nacional.

Federalismo y desarrollo productivo desde Córdoba Schiaretti subrayó que la experiencia de Córdoba demuestra la viabilidad de combinar equilibrio fiscal con políticas de apoyo al aparato productivo. Reivindicó la gestión provincial como ejemplo de administración responsable que promovió empleo y competitividad.

El dirigente insistió en que Provincias Unidas expresa el federalismo y el potencial económico del interior. “Queremos que la esperanza de los argentinos se transforme en desarrollo sostenido”, enfatizó. La lista de Martín Llaryora La boleta está integrada por peronistas de renombre: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y el radical cordobesista Emiliano Paredes.

