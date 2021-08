La hotline de Larroque-Grabois, abrazo sin grieta y un bulldog verde oliva

La pelea pública por los planes sociales sacó a Andrés Larroque de su nuevo perfil más dialoguista y menos combativo. Tanto al ministro bonaerense como a su par nacional de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, les molesta que a pesar de abrir sus despachos y convocar al diálogo a las distintas organizaciones, las discusiones se den en otros ámbitos o con manifestaciones en las calles.

“Yo soy del modelo más tradicional. No soy de la idea de formar un ‘sindicato de pobres’, sino de ir a una economía que contenga a toda nuestra población”, lanzó el referente de La Cámpora. Se enojó Juan Grabois, que no tiene cargo, pero sí algunos dirigentes de su espacio (el MTE y el Frente Patria Grande) y le endilgó repetir estereotipos "gorilas". El tema se terminó con un llamado telefónico entre ambos, que arrancó con una fuerte discusión. Después de una larga charla, coincidieron en la necesidad de seguir hablando más entre ellos que a través de los medios.

Con menos espíritu combativo estuvieron esta semana los senadores y las senadoras, aunque en la sesión hubo cruces por el festejo de la Primera Dama en Olivos. Dos veces el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, pidió silencio en el inicio de la sesión. Molesto, alzó la vista hacia los palcos, desacostumbrado al cuchicheo desde que las sesiones son remotas, condición que seguirá al menos hasta después de las PASO.

Este último jueves fue distinto y se abrieron las galerías ubicadas sobre el recinto para quienes se acercaron con invitación. A quien fueron a bancarle "los trapos" fue a la flamante senadora Juliana Di Tullio, que juró tras la aceptación de la renuncia de Jorge Taiana, ahora ministro de Defensa.

Los primeros en ocupar un lugar, antes incluso que sus familiares, fueron sus ahora excompañeros del Banco Provincia, entidad que por su salida queda sin quórum y obliga a Axel Kicillof a tomar una decisión. Allí estaban los directores del BAPRO por el oficialismo Sebastián Galmarini, Andres Vivaldo y Juan Cuattromo, ahora huérfanos de cuórum y de cupo femenino, pero que no pudieron dar pistas sobre la sucesión de Di Tullio. Hubo además intendentes bonaerenses como Martín Insaurralde, Leonardo Nardini y Lucas Ghi, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, diputadas nacionales como Cristina Álvarez Rodríguez y Mara Brawer, y su amiga, la ministra de Gobierno provincial, Teresa García.

Lo más llamativo, sin embargo, fue el último saludo que recibió la exjefa del bloque del Frente de la Victoria en Diputados. De su banca se levantó con los brazos abiertos el titular del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el Senado, Luis Naidenoff. Con barbijo, los dos rompieron la distancia social, se saludaron afectuosamente y bromearon sobre sus históricas peleas cuando años atrás compartieron la Bicameral de seguimiento de los DNU. Ambos contaron después que, más allá de las diferencias políticas, se respetan. “Ahora nos vamos a pelear más”, bromearon después del saludo.

En el terreno electoral, se acentúa la grieta y crecen en creatividad quienes necesitan romper con la polarización. Algunos que la van de "duros", como José Luis Espert, se muestran más blandos. El precandidato de Avanza Libertad en la provincia, por ejemplo, baila cumbia y reggaeton en las plazas con Carolina Píparo y se mueve a bordo de su Espertneta, vehículo y escenario que hasta tiene cuenta en las redes sociales.

En la Ciudad, Ricardo Hipólito López Murphy, que por Republicanos Unidos le da pelea en la interna de JxC a María Eugenia Vidal, volvió a apostar en esta campaña al humor sobre sí mismo y aprovecha su fama de rudo. A la imagen del bulldog, le agregó una mascota real. Ni Balcarce, el perro de Mauricio Macri, ni Dylan, la mascota de Alberto Fernández. Se trata de una perra que se llamaba Victoria pero cambió su identidad a Victoria Hipólita, por razones obvias.

La perrita cohabita con la familia del precandidato a legislador Yamil Santoro, que la adoptó y la lleva de campaña, va a las reuniones de comité, tiene sesiones de foto con los precandidatos y precandidatas y algunas veces recorre los barrios porteños. Rescatada por la ONG SOS Bulldog Inglés Argentina, Victoria vivía en un criadero donde era maltratada y estaba casi sin alimentación. Algunos creen que trae suerte y se entusiasman con encuestas que señalan que Republicanos podría captar no solo votos duros del macrismo y del ala que representa Patricia Bullrich, sino quitarle adhesiones a Vidal y a otras figuras.

La exministra de Seguridad, presidenta del PRO, hace campaña con la exgobernadora mudada a Recoleta, pero dicen que mantiene teléfono abierto con el economista. Por ahora, el exministro radical sumó apoyos mediáticos como el abogado Alejandro Fargosi y el exembajador en China, Diego Guelar. Para captar votos de los que extrañan a Bullrich, han visto a López Murphy, ministro de Defensa y efímeramente de Economía en la presidencia de Fernando De la Rúa, haciendo la venia y posteando fotos con tinte verde oliva en las redes.

Como se dijo, en Defensa hoy el jefe es Taiana, cuya salida del Senado generó consecuencias inmediatas. Adolfo Rodríguez Saá tuvo premio y quedó como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, que ocupaba el ahora ministro. Consulta mediante con la vicepresidenta Cristina Fernández, que dio su visto bueno, el senador José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, le ofreció a Alberto Weretilneck el lugar que dejó el puntano como presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

No es habitual que las minorías presidan comisiones, ya que el reparto se hace entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El exgobernador de Juntos Somos Río Negro, un sello provincial con nombre previo a que Cambiemos modificara su marca y se le pareciera, jugaba en sintonía con el oficialismo hasta que su adversario local, Martín Soria, fue nombrado ministro de Justicia de la Nación. Con cómoda mayoría propia en la Cámara alta, el Frente de Todos no necesita por ahora su acompañamiento, pero sí el de su correligionario Luis Di Giácomo en la Cámara de Diputados, donde el bloque que lidera Máximo Kirchner no tiene cuórum propio, para lo que depende de los aliados. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre, el oficialismo seguramente perderá algunas bancas en el Senado. Córdoba, Santa Fe y Chubut podrían traerle malas noticias a CFK. Mayans hizo la oferta como un gesto hacia el rionegrino, que aceptó y asegura que nadie le pidió nada a cambio.