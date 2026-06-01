Encuesta: Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva y Javier Milei queda en tercer lugar

A poco más de un año de las elecciones nacionales, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman se convirtió en la dirigente mejor valorada por la opinión pública, mientras el presidente Javier Milei quedó en el tercer puesto del ranking que elaboró la consultora Tendencias en su última encuesta nacional.

Según el estudio, realizado entre el 22 y 27 de mayo en base a 4.740 casos, la excandidata presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores tiene una imagen positiva del 42,3% y supera a la senadora oficialista Patricia Bullrich ( 41,3% ) y al jefe de Estado ( 39,4% ). En cuarto lugar queda el gobernador bonaerense Axel Kicillof con el 38,5% y detrás se ubica la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el 37,1% . El diputado y socio político de Bregman, Nicolás del Caño , ocupa el sexto puesto con el 34,1% de valoración positiva.

El relevamiento muestra a la diputada trotskista, quien llamó "gatito mimoso" al presidente Milei durante el debate presidencial 2023, como la figura política con mejor imagen de la Argentina . Con su estilo directo y confrontativo, Bregman se convirtió en los últimos años en la dirigente más filosas del recinto de la Cámara de Diputados , donde ha protagonizado fuertes debates tanto con La Libertad Avanza (LLA) como con el peronismo.

El resultado de la encuesta representa una fotografía singular del escenario político nacional, ya que coloca a una referente de la izquierda por encima de dirigentes que integran o han integrado espacios con mayor peso electoral.

La evolución de Bregman en la serie histórica refleja un crecimiento sostenido de su imagen positiva durante el último año. Pasó de registros cercanos al 27% a mediados de 2025 a superar el 42% en la medición más reciente. De esta manera, La Rusa consolidó una tendencia ascendente durante los últimos meses y alcanzó su mejor marca en mayo de este año.

De todos modos, la imagen positiva no se traduce automáticamente en intención de voto. La buena valoración de Bregman refleja un nivel de aceptación pública superior al de otros dirigentes, aunque eso no necesariamente implica que encabece las preferencias electorales en una eventual elección. De hecho, sólo acumula el 12,6% de intención de voto, quedando detrás de Milei (32,8%) y de Kicillof (26,3%).

Javier Milei conserva un núcleo de apoyo, pero crece su desaprobación

Aunque se mantiene entre los políticos con mejor consideración pública, el Presidente registra también uno de los niveles más altos de rechazo. Según el estudio, acumula un 59,5% de imagen negativa, un dato que refleja la fuerte polarización que genera su figura.

La combinación entre un respaldo significativo y una elevada desaprobación (60,5%) evidencia que el mandatario conserva una base sólida de apoyo, pero encuentra dificultades para ampliar consensos más allá de su electorado más fiel.

Como viene contando Letra P, las encuestas muestran que el humor social comienza a pasarle factura al Gobierno: el nivel de desaprobación retrocede a la vez que aumenta su imagen negativa.

Bajos ingresos y pobreza, las preocupaciones de la sociedad

El relevamiento también indagó sobre las principales preocupaciones de la sociedad y mostró que la situación económica continúa ocupando el centro de las inquietudes. Los bajos ingresos (28,6%), la pobreza (22,8%) y el aumento del costo de vida (9,4%) aparecen entre los problemas más mencionados, aunque también ganan espacio preocupaciones vinculadas a la inseguridad y la corrupción.

En cuanto a las responsabilidades por la situación del país, las opiniones se distribuyen entre distintos actores políticos y económicos. Si bien una porción significativa de los consultados (43,6%) señala al actual gobierno por las dificultades presentes, también aparecen menciones a la herencia recibida (34,1%).