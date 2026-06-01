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CONGRESO | SENADO

Patricia Bullrich desafía a Javier Milei: se niega a retirar un pliego judicial y define el kirchnerismo

Es el de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El Presidente pidió no tratarlo. Los aliados la defienden. Reunión decisiva del peronismo.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich negocia pliegos de la Justicia.&nbsp;

Patricia Bullrich negocia pliegos de la Justicia. 

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Milei pidió girar al Poder Ejecutivo el pliego de Michelli porque supo que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, crítico de la gestión libertaria.

La propuesta para que la jurista ocupe el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue realizada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien no le interesó el parentesco. El funcionario llegó a su cargo con el respaldo de Karina Milei y sus dos principales asesores: Martín y Lule Menem.

En el Gobierno, las voces criticas de este sector lo acusaron de "mostrar un preocupante nivel de amateurismo político", porque "lo que debía ser un trámite institucional terminó convirtiéndose en un conflicto interno de primera línea".

"El problema ya no es el pliego, sino quién tomó las decisiones, quién hizo los controles políticos y quién terminó dejando al Presidente frente a una crisis completamente evitable", destacaron.

Patricia Bullrich se desmarca

A través de una publicación en Twitter, Bullrich evitó confrontar con Milei, pero advirtió que no acompañará la decisión de desechar el pliego de la cuñada del periodista. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", informó la senadora.

Bullrich no dio las razones de su decisión, dedicó gran parte del posteo a elogiar la gestión de La Libertad Avanza, pero ratificó que está dispuesta a desconocer la autoridad presidencial. "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", aclaró.

La exministra contó en su posteo que habló con Milei y consideró que no hay motivos para que se moleste con ella. "El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", sostuvo la senadora, que ya venía dando señales de no estar dispuesta a cumplir con los deseos presidenciales.

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Reunión decisiva

El destino del pliego de Michelli se definirá en la sesión prevista para el jueves en el Senado, pero tendrá un primer debate el miércoles a las 11, en la reunión de labor parlamentaria que convocó Bullrich.

El encuentro de los jefes de bloque tiene como función definir los temas a tratar en la sesión del día siguiente. En esa mesa están sentados los referentes del interbloque Populares, que representa a las diferentes tribus del peronismo.

Es la primera vez que Bullrich permite que la oposición más intransigente defina el temario de una sesión. Desde que tomó las riendas del Senado, acostumbra a elegir los proyectos con los aliados y citar a una sesión especial. El problema para el jueves es que no hay acuerdo entre LLA y sus socios principales sobre qué pliegos llevar al recinto.

Hay al menos 73 dictaminados en la comisión de Acuerdos y el de Michelli no aparece en esa lista, porque el oficialismo nunca oficializó la orden del día, pese a que reunió las firmas necesarias como para despachar. Milei, en tanto, envió la semana pasada el pedido formal para retirarlo, que debe votarse en el recinto.

CFK, árbitra inesperada

El kirchnerismo tiene en sus manos el futuro de la jurista platense. Este martes, la bancada conducida por José Mayans se reunirá para tomar una posición, que no dejaron manifiesta en la comisión, donde casi no participaron. Se declararon en rebeldía por los escasos lugares que les dejaron. Sólo les quedaron tres de 17 vocalías.

En LLA reconocen que el posteo de Bullrich empoderó a Cristina Fernández de Kirchner. El jueves deberá votarse el pedido presidencial para devolverle el pliego de Michelli y, si el interbloque peronista opta por aceptar el planteo de Milei, junto al resto del oficialismo tendrán una mayoría sólida para dejar a la abogada sin su oficina en los tribunales platenses.

Por el contrario, si el PJ no avala el planteo de Milei no habrá mayoría para retirar el pliego y deberá ser tratado. Fuentes del Ejecutivo confían en qué eso no pasará. "Se retira seguro", respondieron a Letra P. La negociación está en marcha. Y no se queda nadie afuera.

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