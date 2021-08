El Bapro, sin cuórum: Kicillof no negocia tras la salida de Di Tullio

Juliana di Tullio renunció al directorio del Banco Provincia y asumió la banca en el Senado de la nación que dejó libre Jorge Taiana para asumir al frente del Ministerio de Defensa. La movida deja a la banca pública provincial sin cuórum en su directorio. Axel Kicillof decidió no abrir la negociación con la oposición en el Senado para no cederle los lugares que reclaman. Mantendrá esa postura hasta, al menos, pasadas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo confía tener herramientas para evitar la paralización de la entidad crediticia. Con palos a la oposición, en el plenario celebrado este miércoles, el gobernador insistió en la necesidad de lograr una mayoría en la Cámara Alta desde diciembre.

Desde que asumió, el gobernador se negó sistemáticamente a ceder los lugares en el Banco Provincia que tradicionalmente fueron para la oposición. Esta postura dejó al directorio funcionando con cuatro directores de los ocho que tiene. Desde este jueves, son sólo tres. Además del presidente del organismo, Juan Cuattromo; quedan Sebastián Galmarini, que responde a Sergio Massa; Humberto Vivaldo, hombre del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; y el único sillón de la oposición lo tiene el radical Diego Rodrigo.

Si bien, como publicó Letra P, en un primer momento en el oficialismo reconocieron que el Banco, pese a tener mecanismos de funcionamiento de emergencia, no podrá otorgar créditos y esto lo dejaría virtualmente paralizado, con el correr de los días se encontraron artilugios para evitarla. “El banco va a seguir funcionando normalmente y podrá seguir dando créditos”, afirmó a este medio un funcionario provincial. Aunque avitó dar precisiones de cuáles serán los mecanismos que van a utilizar, ya que el artículo 27 de la Carta Orgánica de la entidad indica que no podrá “otorgar préstamos o renovaciones ni contraer compromisos que obliguen al banco sin la previa autorización del directorio”.

Según pudo saber Letra P, la cláusula solo aplicaría a los acuerdos que firma el directorio, que no son tantos, y que actualmente se encuentran “ordenados”. Lo que permitiría a Kicillof, por algún tiempo, avanzar con su estrategia de esperar los resultados electorales para definir los términos de la negociación en el Senado. O en caso de lograr una mayoría, evitar incluso la negociación.

Fuentes del ejecutivo provincial consultadas por este medio explicaron que por el momento no van a avanzar con el reemplazo de los lugares vacantes. “No nos parece urgente, hay mecanismos que establecen que puede funcionar de esta manera, y abrir ese debate antes de las elecciones es apresurado”, afirmó un hombre cercano al gobernador. Y agregó que se va a esperar el tiempo que sea necesario para hacerlo “con responsabilidad”.

En el Senado ratifican que no hubo ningún contacto del ejecutivo para tratar el tema. Un senador del Frente de Todos le dijo a Letra P que no hubo ninguna indicación al respeto por parte del Ejecutivo y que, estiman, el tema podría comenzar a conversarse recién después de las PASO, cuando haya un panorama más claro. En la oposición niegan también todo contacto, y desestiman hacer algún reclamo al respecto. “Es el ejecutivo el que tiene que hacer la propuesta. Cuando lo haga discutiremos el tema, no antes”, afirmó un legislador de Juntos por el Cambio.

En el plenario que el Frente de Todos realizó este miércoles en La Plata, Kicillof ratificó el principal objetivo del oficialismo de la provincia para esta elección legislativa: “Necesitamos conseguir una mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires”. Y cuestionó a la oposición que -dijo- “ha trabado todo lo que ha podido”. “Verónica (Magario) lo lleva y sabe lo que necesitamos y lo que nos está costando todo por eso hay que conseguir esa mayoría” insistió.