Zabaleta apuntó a la oposición: "Apostaban a que volara todo por los aires”

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, trazó este sábado los objetivos de su cartera para la pospandemia. En esa línea, enfatizó que el fin es transformar los planes sociales en trabajo genuino". A la vez, cargó duro contra la oposición, a la que acusó de no haber “acompañado una sola medida” contra el covid. Y sentenció: "Apostaban a que volara todo por los aires”.

"El presidente Alberto Fernández nos pidió que trabajemos con todos los sectores de la sociedad porque el desafío de la Argentina pospandemia es transformar los planes sociales en trabajo genuino", dijo Zabaleta en declaraciones a Radio 10.

"En este camino nos tocó acompañarlo el otro día al anunciar el plan para trabajo rural por el que aquellos que perciben los planes podrán trabajar en la cosecha sin perder el beneficio", sostuvo el flamante ministro, en referencia al programa anunciado el jueves en Concordia que beneficiará a 250 mil trabajadores rurales.

De cara a la pospandemia, Zabaleta destacó los indicadores positivos que se vienen registrando: "Estamos viendo una Argentina que comienza a generar empleo, después de un año y medio de cuarentena", dijo y remarcó que "todos los argentinos y argentinas que necesiten el acompañamiento del Estado lo van a tener".

En ese marco, remarcó que los movimientos sociales son "parte de la solución sin ninguna duda, porque juntos hemos trabajado en cada municipio con el Estado para poner en marcha unidades productivas" o para "poner sobre la mesa la discusión de la economía social y popular".

Consultado sobre cuál será su accionar en caso de que se realicen protestas con cortes de calle, Zabaleta se consideró "un hombre de diálogo, lo que no siempre significa acuerdo, pero en el diálogo también digo que no hace falta cortar calles para hablar conmigo", al tiempo que se pronunció también por "no seguir complicándole la vida a los demás".

Con vistas a las PASO, Zabaleta cuestionó a la oposición, que "no ha acompañado una sola medida contra la pandemia" de coronavirus. "(El expresidente Mauricio) Macri decía que (la pandemia) era algo que no nos tenía que dejar no dormir", recordó, y agregó: "Ellos apostaban a que volara todo por los aires, mientras que el Presidente estuvo trabajando, y hoy debe acompañar cada uno, desde el rol que le cabe".