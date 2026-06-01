La Libertad Avanza, presa de sus errores en la Legislatura bonaerense

La reactivación de la Legislatura bonaerense despabiló de un cachetazo a La Libertad Avanza (LLA), que, con la chapa de ser la principal fuerza opositora en Buenos Aires , creyó tener asegurado un lugar que ahora entendió que deberá disputar. Al menos eso se desprende de dos acciones que se dieron en la Cámara de Diputados y el S enado bonaerense.

En la cámara alta perdió la vicepresidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), una comisión clave, luego de un rápido movimiento que hizo el jefe del bloque peronista, Sergio Berni , al proponer para ese cargo a un legislador de otro bloque. La ausencia de senadores libertarios facilitó esa aprobación y el mileísmo enfureció.

Al otro lado del pasillo legislativo, LLA esperaba tener cerrada hace diez días el enroque de sus autoridades. El jefe del bloque, Agustín Romo , pasaría a ocupar la vicepresidencia del cuerpo que está en manos de Juan Osaba , y el platense quedaría al frente de la bancada. Entre la interna que disputa la cúpula libertaria y el favor que el peronismo quiere cobrar por aceptar ese cambio, el bloque todavía no puede cerrar un tema que se dilata y que exaspera a un sector. Al otro no.

El miércoles pasado, la presidenta del Senado, Verónica Magario , firmó el decreto rectificatorio de las comisiones permanentes y, a las pocas horas, se reunió una de las más codiciadas: ACA. Allí asumió como presidente el camporista Emmanuel González Santalla y, cuando debía votarse la vicepresidencia, ocurrió lo inesperado: en una maniobra astuta, Berni mocionó al senador de Unión y Libertad Sergio Vargas para ese puesto, por sobre el de María Luz Bambaci , la legisladora libertaria que iba a quedarse con ese lugar.

Bambaci no estaba en la sala, trataba de conectarse de manera virtual y alguna demora dejó el hueco para la intervención del jefe de la bancada peronista. Eso hizo enfurecer a Carlos Curestis, el titular del bloque violeta que tampoco estaba en el lugar y buscaba sesionar vía Zoom. Estar no es lo mismo que no estar. Las ausencias permitieron que avance la propuesta del oficialismo y LLA se quedó sin vicepresidencia. El enojo llegó hasta la cúpula bonaerense del partido violeta, donde admiten cierta negligencia a la hora de definir un asunto central.

Es sabido que la senadora escapa a los flashes, a los medios y a las redes sociales, pero su ausencia en esa discusión le abrió una puerta al oficialismo para neutralizar al mileísmo. Otra versión indica que Berni no lo hizo en detrimento de LLA sino de Magario, que había sellado ese acuerdo con el bloque opositor y, por la fuerte rivalidad que protagonizan los peronistas, el exministro hizo una devolución de gentilezas. Como sea, y a pesar de que hay una idea de recurrir esa votación, la bancada libertaria se quedó con las manos vacías en la comisión que, entre otras cosas, debe votar los pliegos para los cargos en la Justicia.

Bloque LLA El bloque libertario en el Senado.

Enroque fallido y desconfianza en Diputados

El otro episodio de la semana fue en Diputados, donde LLA no materializó el acuerdo de enrocar sus autoridades, como estaba previsto para la sesión que se realizó este jueves. Según indicaron en el espacio, inició el proceso administrativo vía notas del bloque a la presidencia del cuerpo, y eso podría oficializarse en la sesión prevista para el 9 de junio. No obstante, reina la desconfianza entre los sectores involucrados.

Ni Osaba ni Romo quieren renunciar a sus cargos antes de tener la seguridad de que asumirán en el otro. A pesar de que hay buen diálogo y ese enroque se selló en buenos términos, el problema está fuera del bloque, en el triángulo de hierro que conforman Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. La pelea brutal entre la hermana del presidente y el asesor derrama en la estructura bonaerense. La transición para el cambio de autoridades comenzó hace tiempo, pero el acuerdo aún no se cristaliza.

El otro factor es el oficialismo, que habilitó un cambio de reglamento para que los cargos pertenezcan a los bloques y no a las personas, para facilitar ese cambio al sector libertario. De no ser así, debían renunciar todas las autoridades y volver a votarse, lo que generaría demasiado desorden, desconfianza y negociaciones en el sexto mes del año, con sólo dos sesiones realizadas. Ese es un gesto que el peronismo espera cobrar y un trámite por el que LLA seguirá esperando algunas semanas más.

Osaba Agustín Romo y Juan Osaba.

Malestar del bullrichismo

La publicación de las comisiones en la cámara baja mostró un síntoma que no se había evidenciado hasta el momento en la bancada violeta. El sector de Patricia Bullrich, que ocupa cuatro de las 20 bancas del espacio, quedó disconforme con el reparto que le tocó. Sólo el bahiense Héctor Gay preside una -Asuntos regionales y del interior-, y Sofía Pomponio perdió la vicepresidencia a manos de Maximiliano Bondarenko, hombre del jefe del partido, Sebastián Pareja.

El bullrichismo siempre miró la interna desde la platea, pero supo recostarse cerca del parejismo, por lo que el sector de la exministra de Seguridad confiaba en que saldría mejor posicionado en el reparto. Las conversaciones por las designaciones las comenzó Romo, como titular del bloque, y las continuó Osaba, como su futuro reemplazante. Afirman que eso generó algunas desprolijidades administrativas y confusión en la interlocución con el oficialismo.

Pareja legislatura Sebastián Pareja.

También hubo sorpresa en la tribu bullrichista por la no convocatoria a la flamante Mesa de Seguridad que conformó el parejismo, un área en la que ese sector se mueve hace años. La misma es presidida por el senador Curestis, secundado por el diputado Bondarenko e Ignacio Cichello, todos referenciados en Pareja. Hubo representantes de la exministra esperando un llamado que nunca llegó.

Cerrar filas es la cuestión

LLA deberá trabajar en su armado interno para evitar ese tipo de fisuras que complican, no sólo su andar legislativo, sino también partidario. Hace unos diez días, el concejal libertario de Campana Maximiliano Corio denunció en la Justicia federal electoral irregularidades en la conformación del partido que preside Pareja. Allí sostiene que la conducción partidaria pisó las afiliaciones en el mínimo requerido para la oficialización y no habilitó la inscripción de dirigentes que no pertenecen al sector karinista para evitar posibles internas. El juez Alejo Ramos Padilla hizo lugar y habrá una audiencia el próximo 4 de junio.

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Se trata de situaciones aisladas, tanto en la Legislatura bonaerense como en el partido, que, juntas, muestran a la principal oposición de Buenos Aires con desajustes que no puede permitirse un partido que busca gobernar la provincia en 2027.