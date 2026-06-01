Entre Ríos: aislado en LLA, Benedit se refugia en su banca y profundiza la interna libertaria

La visita a represores presos en Ezeiza en julio de 2024 le costó caro al interior del partido a Beltrán Benedit . Ensimismado en su decisión, desoyó el pedido de frenar esa iniciativa y terminó aislado en el Congreso . En Entre Ríos , la dirigencia de LLA no quiere saber nada con él , pero el legislador construye en el territorio y desafía al titular partidario, Roque Fleitas .

Aquel episodio fue un quiebre en la relación del diputado y algunos de sus colegas en la cámara baja, que lo aislaron y le reprocharon no haber revelado los verdaderos motivos del tour. En la provincia, inclusive en su entorno reconocen que la movida fue “un error”.

Para reposicionarse de cara a 2027, cuando culminará su mandato, el diputado concentra sus esfuerzos en fortalecer su espacio interno en el partido, al que denominó Línea Pura . Letra P confirmó que hasta imprimió merchandising con su logo, que incluye botellas de vino tinto que regala a quienes lo acompañan.

Tres años después de haber asumido, Benedit prácticamente no participa de actividades institucionales ni partidarias en la provincia, aunque se dedica a construir a contramano de la conducción que encabeza Fleitas.

Tampoco acepta entrevistas ni responde requisitorias de la prensa. Cuenta con interlocutores en varios departamentos y algunos intensificaron en las últimas semanas su aparición en medios cuestionando la deriva partidaria y denunciando que la conducción rechaza afiliaciones que su sector ingresa al partido.

En la conducción de LLA Entre Ríos niegan cualquier tipo de freno a ninguna afiliación y aseguran que, si fueron rechazadas, fue la Justicia electoral la que marcó inconsistencias en las planillas. Más allá de las afiliaciones, el trasfondo es claro: Benedit no acepta la conducción de Fleitas y construye para desplazarlo. Ya lo intentó en las elecciones internas de autoridades, en 2025, en las que perdió y luego no acompañó.

Solo un levanta manos

Con el correr de los meses y tras el escándalo de su alineamiento con la agenda de los represores, Benedit se fue apagando. Aunque nunca ostentó una línea directa con la conducción nacional, luego de la visita a la cárcel, según supo este medio, la dirigencia decidió no sacrificarlo, pero sí aislarlo y evitar reunirse con él.

imagen IA Imagen generada con IA que simula la versión real del vino que Benedit obsequió a su círculo cercano.

Si bien figura como firmante o cofirmante de más de 70 proyectos, ninguno se relaciona con alguna iniciativa para beneficiar a la provincia que representa. De los 76 proyectos, entre resoluciones, declaraciones y leyes, solo tres involucran a Entre Ríos: un pedido de expulsión de Carolina Gaillard y dos declaraciones de interés de dos eventos, uno en Chajarí y otro en Paraná.

Para la ideología libertaria, no hay nada de malo en eso. Es más, consideran la presentación de proyectos una práctica de la vieja política porque “molestan”. “Nosotros queríamos diputados que solo estén para apoyar a la Casa Rosada y sus reformas. No queremos más leyes, queremos menos, esa es la agenda del Gobierno. Beltrán lo único que tiene que hacer es levantar la mano”, explicó sin eufemismos un dirigente que dialoga con el diputado.

Diputado y ruralista

Esa mano alzada es lo que lo mantiene en su banca y podría darle aire si intentara repetir, aunque aún no resolvió cómo se moverá el año que viene. En su entorno aseguran que no está fuera de juego y que, si no repite como legislador, podría aspirar a algún cargo en el Ejecutivo nacional.

Benedit ingresó a la política de la mano de la candidatura de Sebastián Etchevehere, cuando el ruralismo copó las listas de 2023 y el mileísmo era aún silvestre, sin partido. Por esa participación, consiguió nombrar representantes propios en algunos organismos nacionales como el PAMI y la ANSES.

image Otros tiempos. Benedit, Alfredo De Angeli y la familia Etchevehere, abanderados de la Sociedad Rural.

Con Línea Pura, a la que reactivó a comienzos de mayo, Benedit pelea por un lugar para seguir perteneciendo. Para la conducción provincial, el escaño del diputado es un lugar “desperdiciado” en el Congreso y recriminan que “nunca jugó para el partido”. Según el ruralista, Fleitas nunca le reconoció espacio institucional, que ahora busca ganarse con su armado territorial.

En el entorno de ambos reconocen que la disputa entre ellos desangra al partido y aseguran que trabajan para bajar la escalada. Confían en que el inminente calendario electoral forzará la tregua y algún entendimiento.