La deuda silenciosa de la escuela: por qué las juventudes no conocen el funcionamiento del Estado que las gobierna.

En la Argentina , el debate sobre la educación cívica suele reducirse a la transmisión de contenidos mínimos: instituciones, derechos, procedimientos electorales en clave nacional. Sin embargo, esta mirada instrumental desconoce una dimensión más profunda y urgente: pedagogizar la política implica la comprensión del Estado como derecho ciudadano.

No se trata solo de enseñar “cómo funciona” el sistema político, sino de garantizar que las personas -y especialmente las juventudes- puedan interpretar, nombrar y disputar el orden institucional que organiza su vida cotidiana.

Comprender el Estado no es un privilegio técnico reservado a especialistas. Es una condición de la democracia . Y, en un país federal, es también una condición de la justicia social.

Sin embargo, el sistema educativo argentino no ha asumido plenamente esta responsabilidad. La persistencia de un currículum nacional homogéneo, centralizado y construido desde una lógica porteñocéntrica ha invisibilizado las arquitecturas institucionales provinciales y ha limitado la posibilidad de que cada jurisdicción pueda explicarse a sí misma. La ausencia de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en los contenidos escolares es un ejemplo paradigmático de esta omisión estructural.

Pero el problema no se agota en la falta de contenidos. Es más profundo: el Estado no pedagogiza su propia complejidad. No traduce su entramado institucional al lenguaje escolar. No habilita a las juventudes a comprender cómo se produce, se distribuye y se ejerce el poder en su territorio. Y, sin embargo, exige participación política, exige ciudadanía activa, exige decisiones electorales informadas.

Aquí aparece una contradicción que no puede seguir naturalizándose: somos portadores de derechos que no podemos comprender plenamente porque el propio Estado no garantiza el acceso al conocimiento que los hace inteligibles. En la provincia de Buenos Aires, esta tensión se volvió evidente en las elecciones del 7 de septiembre de 2025, cuando miles de jóvenes votaron sin haber tenido la oportunidad de estudiar la Constitución que rige su vida política e institucional. No se trata de discutir el resultado electoral, sino de señalar la paradoja: se exige ejercer un derecho -y, para mayores de 18 años, también una obligación- sin haber garantizado previamente las condiciones pedagógicas para comprenderlo.

No es solo que se vote “con la mitad de la información o con los conocimientos que tenga”. Es más grave: se obliga a participar de un orden institucional que no ha sido traducido al lenguaje escolar, que no ha sido enseñado, que no ha sido puesto a disposición de quienes deben ejercer ciudadanía. Esta omisión produce una desigualdad epistémica profunda: quienes cuentan con capital cultural o recursos familiares logran construir marcos interpretativos propios; quienes no, quedan librados a discursos fragmentados o lecturas descontextualizadas del Estado.

Pedagogizar la política

Por eso, pedagogizar la política es un acto de justicia social. Porque democratiza el acceso a la comprensión del Estado. Porque habilita a las juventudes a ordenar lo que ya saben, a interpretar lo que viven y a situar políticamente sus experiencias. Porque convierte la participación en un ejercicio consciente y no en un acto desanclado de comprensión institucional.

La Justicia Federal Curricular se inscribe en esta perspectiva. No es una reforma técnica ni un ajuste de contenidos: es una cuestión política de democratización del conocimiento estatal. Implica reconocer que cada provincia tiene derecho a enseñar su propia arquitectura institucional, sus normas fundamentales, sus organismos, sus reformas, sus tensiones y sus modos de organización comunitaria. Implica, también, que las juventudes tienen derecho a comprender el territorio político en el que ejercen su ciudadanía.

Enseñar la Constitución provincial no es un gesto administrativo. Es un acto de soberanía pedagógica. Es una forma de disputar el canon nacional y la centralización histórica que ha silenciado a las provincias en el espacio escolar. Es, sobre todo, una manera de garantizar que la democracia no sea solo un procedimiento electoral, sino un proceso de comprensión colectiva del Estado.

Un país federal

Un país federal requiere una pedagogía federal. Una democracia justa requiere pedagogizar la política. Y una sociedad que aspire a la igualdad requiere garantizar el derecho a comprender el Estado.

La Justicia Federal Curricular no es una consigna: es una agenda de democratización profunda. Es el puente entre el Estado que existe y el Estado que las juventudes tienen derecho a comprender.