Maximiliano Pullaro arengó a la militancia en tono electoral y prometió que Unidos seguirá gobernando Rosario

Maximiliano Pullaro volvió a pararse en Rosario como jefe político de Unidos y le puso volumen electoral a un acto cargado de señales internas. En la sede del Club Atlético Central Córdoba , el gobernador de Santa Fe respaldó a sus alfiles locales, activó la carrera hacia 2027 y dejó una definición clave: el frente va a seguir gobernando ciudad y provincia .

El mensaje del acto del pasado viernes, del que Letra P pudo conocer detalles, no fue casual. Ante dirigentes, militantes y referentes territoriales, Pullaro planteó que el frente no piensa en retroceder en el distrito más importante de la bota. “No solo vamos a seguir gobernando la ciudad de Rosario , vamos a seguir gobernando la provincia invencible de Santa Fe ”, afirmó.

La convocatoria fue impulsada por el concejal de Rosario Damián Pullaro , hermano del gobernador, quien reunió a funcionarios, dirigentes y militantes en una puesta en escena pensada para mostrar volumen territorial.

Entre los oradores estuvieron el propio concejal, Ramón Pedro Soques Schwank, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales; el ministro de Producción, Gustavo Puccini; el diputado provincial Juan Cruz “Cacu” Cándido; y el gobernador Maximiliano Pullaro, a cargo de cerrar.

El mensaje de Maximiliano Pullaro

En su discurso, Pullaro buscó atar la proyección electoral del frente a los logros que exhibe en Rosario. Habló de seguridad, obra pública, educación, salud y presencia territorial. La lectura política fue clara. Unidos empezó a moverse con la mira puesta en 2027.

El gobernador recordó el escenario de violencia que atravesó la ciudad y sostuvo que la situación actual no fue obra de una sola figura, sino de un entramado político, institucional y social. “No era fácil pacificar esta ciudad”, planteó, y pidió no retroceder en la recuperación del espacio público.

image Maximiliano Pullaro en el acto de Unidos en Rosario.

En el acto, Pullaro también hizo hincapié en una frase que se convirtió en leitmotiv de sus intervenciones públicas desde el caso Adorni. “Cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza”, dijo. La definición fue un dardo con doble víctima: el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo.

El cierre apuntó a la militancia. El mandatario provincial pidió llevar el mensaje a cada barrio, club, iglesia e institución, con Rosario como principal vidriera política del frente y como punto de partida para ordenar el camino hacia 2027.

Los sugerentes cánticos para Gustavo Puccini

Uno de los protagonistas de la noche fue el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, quien tomó la palabra junto al gobernador y reforzó uno de los ejes centrales del oficialismo: la seguridad como condición para la recuperación económica y social de Rosario.

“La seguridad se ha convertido en la provincia de Santa Fe en la primera política pública donde se apalanca el desarrollo y el crecimiento de cualquier empresa, de cualquier emprendedor, de cualquier comerciante, de cualquier Pyme”, destacó.

image Gustavo Puccini y Maximiliano Pullaro en el acto de Unidos en Rosario.

Pero el dato político más relevante no estuvo en el discurso sino que surgió desde el público. Tras su intervención, comenzó a sonar el cántico “Se siente, se siente, Puccini intendente”, una señal que no pasó inadvertida.

El mensaje apuntó directo a la interna de Unidos, que en los próximos meses deberá ordenar la definición del candidato para suceder a Pablo Javkin en el Palacio de los Leones, con varios nombres ya anotados en la carrera.