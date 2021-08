En un rol diferente, sin perder la influencia en su fuerza política y en el sistema político rionegrino, el senador nacional Alberto Weretilneck prepara la campaña en la que Río Negro renovará dos bancas en Diputados. El conductor de Juntos Somos Río Negro defiende la dupla que eligió para competir contra el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) en las próximas elecciones legislativas y critica a los grandes partidos que gobernaron el país.

También podés leer Juntos a la par: cómo será la campaña de JSRN con Weretilneck y Carreras

El exgobernador y mentor del oficialismo provincial justifica la tensión con su sucesora, Arabela Carreras, por temas de coyuntura. “Tenemos una relación normal en los aspectos del día a día y del proyecto político. Podemos tener puntos de vistas distintos sobre algunos temas, o miradas opuestas, pero esas cuestiones puntuales o coyunturales no afectan el proyecto estratégico que es el gobierno o la estabilidad institucional”, responde el senador a Letra P.

Enfocado en la instalación de las candidaturas del oficialismo provincial, puso a disposición el aparato local para darle competitividad a la dupla de Agustín Domingo y Mercedes Ibero. "Estamos detrás de un proyecto que representa a una provincia integrada", se jacta y anticipa una discusión dura en la arena electoral. "Nosotros vamos a tomar a los partidos nacionales como una sola cosa. Para nosotros, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos son lo mismo", advierte.

Con la lista. Weretilneck se juega todo para conseguir una banca más en Diputados.

-¿Fue difícil el cierre de listas para su partido? ¿Cómo fue la negociación?

-En realidad no hubo negociación porque en JSRN no hay dos proyectos de partido, de provincia o dos sectores internos. Todos estamos detrás de un proyecto que representa a una provincia integrada, independiente del poder central, que defiende el federalismo, con la aplicación permanente de los intereses de los rionegrinos por sobre los de la Nación. Lo que había que decidir, entre un gran número de dirigentes, era qué hombres y qué mujeres estaban a la altura del momento. Siempre digo que cada elección demanda perfiles, trayectorias y personalidades distintas. Nosotros las encontramos.

-¿Por qué Agustín Domingo y Mercedes Ibero?

-El partido tiene que tener un bagaje de dirigentes importantes. Las cuatro figuras que se candidatean son las que los rionegrinos necesitan hoy. La formación profesional, académica y un conocimiento de la economía como pocos de Agustín Domingo. Lo que significa la figura de Mercedes Ibero, que tiene una comprensión absoluta de la pelea contra el covid-19 y el sistema de salud provincial. Lo que ofrecimos, son dirigentes con una formación profesional y un conocimiento acorde con la realidad provincial.

También podés leer Unidad panperonista, JxC partido y el dedo de Weretilneck, claves en Río Negro

-¿Imagina una campaña de alto voltaje, con declaraciones duras de uno y otro lado?

-Nosotros vamos a tomar a los partidos nacionales como una sola cosa. Para nosotros, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos son lo mismo. Está claro que en estos comicios se define lo que es la Nación contra la provincia, o lo que hacen en Buenos Aires que perjudica a los argentinos. Tanto Cambiemos como el peronismo gobernaron al país desde 1983. No lograron ponerse de acuerdo en absolutamente nada y tenemos altos niveles de pobreza, inflación del 50 por ciento. No crecemos hace años, estamos endeudados y aislados. Nuestra campaña, sencillamente, será instalar que no tiene sentido votar a los candidatos de los partidos que llevaron al país a la ruina.

-Es duro con el gobierno nacional. Más allá de lo institucional, ¿en el Senado tiene diálogo con Cristina Kirchner?

-No, últimamente no.

-¿Y con el presidente Alberto Fernández?

-No, tampoco. La última vez que hablamos fue por la discusión del aborto, y no hablé más. Nosotros separamos eso, lo de la gestión diaria, por parte de Arabela, pero yo no tengo motivos para hablar con ellos.

Con Arabela Carreras tiene una relación "normal".

-¿Qué puede decir de la gestión nacional?

-En materia económica, es un fracaso absoluto. No lograron detener la inflación ni el endeudamiento, no se observan grandes líneas educativas o sociales. Creo que este gobierno no demostró ningún rasgo positivo que valga la pena ser rescatado. En cuanto a la pandemia, es muy difícil juzgar a un gobierno porque nos sorprendió a todos. Todos hicieron lo que pudieron.

-Antes de que se eligieran los vocales del Superior Tribunal de Justicia y las candidaturas al Congreso, se hablaba de una relación muy tensa entre usted y la gobernadora Carreras ¿Cómo está hoy el diálogo entre ambos?

-Tenemos una relación normal en los aspectos del día a día y del proyecto político. Podemos tener puntos de vistas distintos sobre algunos temas, o miradas opuestas, pero esas cuestiones puntuales o coyunturales no afectan el proyecto estratégico que es el gobierno o la estabilidad institucional.

-Entonces se puede decir que hoy es buena la relación…

-Sí, hoy sí.

-Hace pocos días aparecieron banderas con la leyenda W 2023 ¿Le gustaría volver a ser gobernador en dos años?

-Agradezco a los que plantearon su reconocimiento con esas banderas, porque siempre es bueno que se acuerden de uno, pero hay algo que es claro: no son momentos para esas definiciones. Falta para 2023, hay que concentrarse en nuestras tareas.