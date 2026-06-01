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Axel Kicillof viaja a Corrientes y suma foto con Valdés: cómo se gestó la cumbre con el gobernador radical

Las gestiones del hermano del mandatario correntino. Los incendios y el caso Loan acercaron posiciones. Descalzo y Pereyra, del conurbano al litoral.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof, en Tierra del Fuego, con Gustavo Melella y Ricardo Quintela

Axel Kicillof, en Tierra del Fuego, con Gustavo Melella y Ricardo Quintela

Axel Kicillof tendrá su tercera salida de la provincia de Buenos Aires en lo que va del año. Será este miércoles, cuando desembarque en Corrientes con una cita saliente: se reunirá con el gobernador radical, Juan Pablo Valdés. Las gestiones las llevó adelante con su hermano Gustavo, el exgobernador con quien tiene un vínculo aceitado.

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La agenda de actividades todavía no está cerrada pero constará de la firma de convenios con el gobernador, la presentación de su libro De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), más alguna reunión de tipo política con sectores del peronismo de la provincia que apoyan al bonaerense.

Axel Kicillof y Gustavo Valdes

Lo más sobresaliente de la visita a la provincia mesopotámica será el encuentro que tendrá con el gobernador radical, Juan Pablo Valdes, para firmar convenios en materia de seguridad, desarrollo agrario y escuela de Gobierno. Si bien aún faltan pulir detalles, está confirmada la foto entre ambos.

Las gestiones las hizo el propio Kicillof, pero no con su par, sino con el hermano mayor, el exgobernador Gustavo Valdes, quien dejó el cargo en diciembre de 2025. Según confirmaron fuentes de la gobernación bonaerense, la coordinación se generó a partir de conversaciones telefónicas entre ellos.

Dos hechos que acercaron a Kicillof y Valdes

La relación entre Kicillof y el exgobernador viene de larga data. Dos hechos puntuales forjaron el diálogo. El primero fueron los grandes incendios forestales que sufrió Corrientes en 2022 y la ayuda que envió la provincia para combatir el fuego. Luego del hecho, Gustavo Valdes visitó a Kicillof en la gobernación bonaerense para agradecerle personalmente la ayuda brindada.

El segundo hecho fue la desaparición de Loan Danilo Peña, en junio de 2024. En esa ocasión el gobierno de la provincia de Buenos Aires colaboró con drones para la búsqueda. Desde entonces ambos gobiernos vienen trabajando en la posible firma de convenios, especialmente en materia de seguridad, pero también en otros como desarrollo agrario, para impulsar la comercialización de productos entre las provincias.

El armado de Julio Pereyra y Alberto Descalzo

Quienes vienen trabajando en el armado político para el gobernador en Corrientes son los exintendentes bonaerenses Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), ambos miembros de la mesa chica de Kicillof. En marzo de este año viajaron para reunirse con la dirigencia y la militancia que apoya al bonaerense para una posible candidatura presidencial en 2027. Fue en el municipio de Empedrado, con la presencia de su intendente, Fernando Echeverría.

Descalzo y Pereyra en Corrientes

Otras de las figuras relevantes de ese armado son el exsenador Martín Barrionuevo, y el diputado provincial José Aragón, entre otros. “Es donde estamos más armados y ordenados”, afirma una fuente del gobierno bonaerense ante la consulta de Letra P. La semana pasada también realizó actividades Barrios de Pie, que se sumó a la diplomacia federal de Kicillof en las provincias.

Si bien el PJ de Corrientes está en manos del cristinismo con Ana Almirón en la conducción, luego de que finalizara la normalización del partido con una elección en marzo del año pasado, en el kicillofismo no esperan inconvenientes. Aseguran que hubo diálogo y que “está todo bien”. Lo mismo dice una fuente correntina vinculada a la expresidenta consultada por este medio. “No va a haber problemas, hay que tener en cuenta que el peronismo de Corrientes es como el de General Alvarado en Buenos Aires, son seis intendentes, van a estar ordenados”, afirmó.

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