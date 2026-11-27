Sergio Massa junto a Pedro Pérez, en las jornadas sobre IA realizadas en FAMAF
La visita de Sergio Massa fue tan rauda como quirúrgica. Fuera de radar hasta el mismo mediodía, sólo unas horas en Córdoba bastaron para confirmar que su presencia mantiene centralidad en ciertos sectores que elFrente Renovador considera críticos para su armado provincial.
Con la atención de ese sector, pero consciente de la repercusión nacional que tendrían sus palabras, envió mensajes claros a los sectores del peronismo que aún no cierran filas hacia 2027.
Para unos, inquietos por la falta de acuerdos con Axel Kicillof, promesas de unidad, aún sin las PASO, a las que no dio por definitivamente eliminadas. Para otros, como Martín Llaryora, una nueva interpelación para encolumnarse detrás de una misma consigna: derrotar a Javier Milei en las elecciones del próximo año.
La llegada de Massa sorprendió a los medios locales, que no contaban con el dato. La confirmación de su visita se produjo pasadas las 11, a través de homeopáticos contactos con productores afines.
Desde un primer momento su entorno se preocupó por dejar en claro que no tenía pensado dar notas. Su viaje respondía, aseguraron, al deseo de participar de la segunda jornada del Foro “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, que se desarrolló en la sede de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de laUniversidad Nacional de Córdoba (UNC).
Sus breves cruces con la prensa en la previa, siguieron la misma línea de despolitización. El exministro de Economía habló de la necesidad de “una agenda de Inteligencia Artificial al servicio de la producción, el empleo y el desarrollo”. También ancló la misma a una “perspectiva soberana y nacional”.
También destacó la calidad del foro y la pluralidad de voces participantes, entre autoridades universitarias (estuvo Federico Olivo, decano de la UTN Córdoba), funcionarios provinciales (como el ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López), exfuncionarios nacionales (la expresidenta de FADEA, Mirta Iriondo), empresarios, investigadores, docentes universitarios y referentes sindicales.
Como contó Letra P, Pérez tuvo el apoyo de sectores del peronismo con líneas nacionales, como el FR, y Natalia de la Sota. Con tales avales y con votos propios, muchos ven en él un dirigente de proyección justamente en uno de los sectores en que el kirchnerismo tuvo fortaleza durante la década pasada.
Mirta Iriondo, Pedro Pérez, Liliana Córdoba y Francisco Tamarit en la campaña por el rectorado de la UNC
El elevado perfil mostrado por Pérez y las convocatorias a figuras del PJ atiza la misma interna académica. Semanas atrás los registros fueron con Natalia, quien cada vez que puede fustiga al radicalismo por considerar que sus pares de bancada han sido tibios para la lucha por el presupuesto universitario.
Tampoco degluten sin líquido la participación de funcionarios provinciales, como el mencionado ministro López, Horacio Ferreyra (ministro de Educación), Liliana Montero (secretaria General de Salud y Desarrollo Humano) o Daniel Passerini.
No sólo que Massa no desconocía el impacto de su presencia; tampoco carece de información sobre la composición de la audiencia reunida en el evento. Además de interesados en el impacto de la inteligencia artificial hubo muchos dirigentes atentos a las noticias que llegan del peronismo cercano al puerto.
A ellos, ante ellos, el excandidato a presidente repitió su convicción de que el PJ llegará unido a las elecciones presidenciales del próximo año. Lo hizo precisamente en la jornada en que el Senado daba media sanción al proyecto para eliminar las PASO, una herramienta que podría ayudar a que los postulantes diriman sus cuitas dentro de un marco formal.
Voces del Frente Renovador no sólo valoraron que su líder haya elegido a Córdoba, a su universidad, en una jornada en que el Congreso discutía la eliminación de las PASO en el Senado y el proyecto 2027 en Diputados. Precisamente, el pedido de financiamiento para las casas de estudio fue uno de los conceptos que repitió, en on y off. En este punto, el cordobesismo bancó la parada en la sesión de Diputados: tres abstenciones para la votación del Presupuesto y tres votos en contra marcaron la postura de los alfiles de Llaryora, que presionaron por más recursos para las universidades.
Este sábado, en la sede de la UTN Córdoba, se desarrollará el 13° Encuentro Nacional de Salud. El evento reúne a sindicatos, agrupaciones universitarias, organizaciones sociales, líneas políticas y agrupaciones sanitarias de todo el país, con un claro predominio de filiaciones pejotistas. Además de discutir sobre proyectos de salud para la Argentina, asomarán conclusiones a presentar para un próximo gobierno que prevén propio
En nombre del gobierno de Buenos Aires llevará la voz cantante su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien participó del acto de presentación del encuentro, realizado un mes atrás, en la misma sede de FAMAF, ante caras repetidas ayer.
Mensaje a Martín Llaryora
Cuidadoso con las formas y con un vínculo de casi 30 años, Massa evita lanzar dardos al gobernador de Córdoba. Desde el 2024 son sus referentes en la provincia los que se encargan de la tarea. Además de facturarle la prescindencia en 2023 le siguen exigiendo una demostración de pertenencia que consiste, esencialmente, en plantarse como oposición a Milei.
Sin certezas al respecto, con más pruebas del juego ambiguo del gobierno provincial, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner nunca deja de arengar por la unidad de todos y todas. Repite, firme, que el PJ derrotará a Milei. Con esa convicción, tabica el camino para quienes, como Llaryora, siguen pensando en inspeccionar otras vías.
DEBATE 2027 Massa llevó a Córdoba su agenda de IA y planteó una disputa por el modelo productivo
El exministro participó de un foro en la UNC
Cuestionó el ajuste científico y planteó la necesidad de una estrategia tecnológica nacional
Esta vez no hubo excepción. En charlas de corrillos, insistió con el alineamiento entre todas las vertientes del peronismo, incluso el refractario cordobesismo, al que no le cierra los brazos aún. “Fue claro, es con todos adentro”, sintetizó una voz que alternó su atención entre los desarrollos de la IA y la inteligentzia reunida.