La visita de Sergio Massa fue tan rauda como quirúrgica. Fuera de radar hasta el mismo mediodía, sólo unas horas en Córdoba bastaron para confirmar que su presencia mantiene centralidad en ciertos sectores que el Frente Renovador considera críticos para su armado provincial.

Con la atención de ese sector, pero consciente de la repercusión nacional que tendrían sus palabras, envió mensajes claros a los sectores del peronismo que aún no cierran filas hacia 2027.

Para unos, inquietos por la falta de acuerdos con Axel Kicillof, promesas de unidad, aún sin las PASO , a las que no dio por definitivamente eliminadas. Para otros, como Martín Llaryora , una nueva interpelación para encolumnarse detrás de una misma consigna: derrotar a Javier Milei en las elecciones del próximo año.

Sin estridencias, con la compostura de los últimos tiempos, el exministro de Economía recreó en la capital provincial un ejercicio de conciliación, para el que se ofrece como garante , pero sin descuidar los gestos de cualquier postulante a la máxima magistratura .

La llegada de Massa sorprendió a los medios locales, que no contaban con el dato. La confirmación de su visita se produjo pasadas las 11, a través de homeopáticos contactos con productores afines.

Desde un primer momento su entorno se preocupó por dejar en claro que no tenía pensado dar notas. Su viaje respondía, aseguraron, al deseo de participar de la segunda jornada del Foro “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, que se desarrolló en la sede de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Sus breves cruces con la prensa en la previa, siguieron la misma línea de despolitización. El exministro de Economía habló de la necesidad de “una agenda de Inteligencia Artificial al servicio de la producción, el empleo y el desarrollo”. También ancló la misma a una “perspectiva soberana y nacional”.

También destacó la calidad del foro y la pluralidad de voces participantes, entre autoridades universitarias (estuvo Federico Olivo, decano de la UTN Córdoba), funcionarios provinciales (como el ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López), exfuncionarios nacionales (la expresidenta de FADEA, Mirta Iriondo), empresarios, investigadores, docentes universitarios y referentes sindicales.

Base del peronismo

La elección del lugar elegido por Massa para su incursión mediterránea permite relativizar tantas aclaraciones. Más allá del carácter técnico de la convocatoria, FAMAF puede ser considerada el lugar estratégico de la oposición peronista a la actual conducción de la UNC, en manos de la Franja Morada.

Allí dirige Pedro Pérez, quien fuera derrotado en mayo pasado por Jhon Boretto. Aunque la reelección del rector tuvo un buen margen (57% a 43%), la cosecha del actual decano superó expectativas de muchos.

Como contó Letra P, Pérez tuvo el apoyo de sectores del peronismo con líneas nacionales, como el FR, y Natalia de la Sota. Con tales avales y con votos propios, muchos ven en él un dirigente de proyección justamente en uno de los sectores en que el kirchnerismo tuvo fortaleza durante la década pasada.

Como contrapartida, Boretto tuvo el apoyo del gobierno provincial, que considera a la UNC como uno de los socios destacados para la consolidación de su programa cordobesista.

Mirta Iriondo, Pedro Pérez, Liliana Córdoba y Francisco Tamarit en la campaña por el rectorado de la UNC

El elevado perfil mostrado por Pérez y las convocatorias a figuras del PJ atiza la misma interna académica. Semanas atrás los registros fueron con Natalia, quien cada vez que puede fustiga al radicalismo por considerar que sus pares de bancada han sido tibios para la lucha por el presupuesto universitario.

Tampoco degluten sin líquido la participación de funcionarios provinciales, como el mencionado ministro López, Horacio Ferreyra (ministro de Educación), Liliana Montero (secretaria General de Salud y Desarrollo Humano) o Daniel Passerini.

Precisamente el intendente de la ciudad de Córdoba fue la figura central de la primera jornada del foro, partícipe en la mesa Gobernanza y Regulación. Por unas horas, las principales requisitorias no apuntaron a las derivas del escándalo desatado por las investigaciones judiciales en el COyS.

Mensajes al peronismo

No sólo que Massa no desconocía el impacto de su presencia; tampoco carece de información sobre la composición de la audiencia reunida en el evento. Además de interesados en el impacto de la inteligencia artificial hubo muchos dirigentes atentos a las noticias que llegan del peronismo cercano al puerto.

A ellos, ante ellos, el excandidato a presidente repitió su convicción de que el PJ llegará unido a las elecciones presidenciales del próximo año. Lo hizo precisamente en la jornada en que el Senado daba media sanción al proyecto para eliminar las PASO, una herramienta que podría ayudar a que los postulantes diriman sus cuitas dentro de un marco formal.

Voces del Frente Renovador no sólo valoraron que su líder haya elegido a Córdoba, a su universidad, en una jornada en que el Congreso discutía la eliminación de las PASO en el Senado y el proyecto 2027 en Diputados. Precisamente, el pedido de financiamiento para las casas de estudio fue uno de los conceptos que repitió, en on y off. En este punto, el cordobesismo bancó la parada en la sesión de Diputados: tres abstenciones para la votación del Presupuesto y tres votos en contra marcaron la postura de los alfiles de Llaryora, que presionaron por más recursos para las universidades.

Otros miraron otro detalle en el calendario. El tigrense llegó a la provincia antes que un nuevo contingente de dirigentes cercanos a Kicillof, el otro gran precandidato a la presidencia por el panperonismo.

Este sábado, en la sede de la UTN Córdoba, se desarrollará el 13° Encuentro Nacional de Salud. El evento reúne a sindicatos, agrupaciones universitarias, organizaciones sociales, líneas políticas y agrupaciones sanitarias de todo el país, con un claro predominio de filiaciones pejotistas. Además de discutir sobre proyectos de salud para la Argentina, asomarán conclusiones a presentar para un próximo gobierno que prevén propio

En nombre del gobierno de Buenos Aires llevará la voz cantante su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien participó del acto de presentación del encuentro, realizado un mes atrás, en la misma sede de FAMAF, ante caras repetidas ayer.

Mensaje a Martín Llaryora

Cuidadoso con las formas y con un vínculo de casi 30 años, Massa evita lanzar dardos al gobernador de Córdoba. Desde el 2024 son sus referentes en la provincia los que se encargan de la tarea. Además de facturarle la prescindencia en 2023 le siguen exigiendo una demostración de pertenencia que consiste, esencialmente, en plantarse como oposición a Milei.

Sin certezas al respecto, con más pruebas del juego ambiguo del gobierno provincial, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner nunca deja de arengar por la unidad de todos y todas. Repite, firme, que el PJ derrotará a Milei. Con esa convicción, tabica el camino para quienes, como Llaryora, siguen pensando en inspeccionar otras vías.

DEBATE 2027 Massa llevó a Córdoba su agenda de IA y planteó una disputa por el modelo productivo



El exministro participó de un foro en la UNC



Cuestionó el ajuste científico y planteó la necesidad de una estrategia tecnológica nacional



https://t.co/T3gPP0LD4w pic.twitter.com/TKSDtrUmK9 — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

Esta vez no hubo excepción. En charlas de corrillos, insistió con el alineamiento entre todas las vertientes del peronismo, incluso el refractario cordobesismo, al que no le cierra los brazos aún. “Fue claro, es con todos adentro”, sintetizó una voz que alternó su atención entre los desarrollos de la IA y la inteligentzia reunida.

Por las dudas, a la misma hora, el aludido gobernador completaba su agenda a 230 kilómetros de allí, en su San Francisco natal, bien lejos de los crujidos de la interna.