Mario Giacobbe salió a militar a Massa como candidato presidencial del peronismo

El exdiputado bonaerense Mario Giacobbe salió a respaldar la proyección presidencial de Sergio Massa y anticipó que trabaja junto a otros sectores del peronismo para impulsar una eventual candidatura del exministro de Economía de cara a 2027. El dirigente de Berazategui planteó que el tigrense es el mejor nombre que tiene el espacio para disputar la sucesión de Javier Milei.

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“El mejor candidato que hoy tiene el peronismo es Massa”, afirmó Giacobbe en declaraciones radiales, en las que también definió como prioridad la construcción de una oposición al Gobierno nacional. Según explicó, su espacio articula con distintos sectores una campaña contra las políticas de Milei y, en paralelo, busca instalar una alternativa electoral.

"Fuera Javier Milei" “La primera definición es ‘fuera Milei’, sin dudas”, sostuvo el dirigente, quien cuestionó el impacto de la gestión libertaria sobre el empleo, la obra pública y la educación. En ese diagnóstico, aseguró que los vecinos de la provincia sufren las consecuencias de un modelo que, a su entender, deja a los argentinos “sin trabajo, sin futuro y sin educación para sus hijos”.

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@LorenaHak https://t.co/kTaMNyEJ4x pic.twitter.com/jRArjQXS2Y — LETRA P (@Letra_P) November 25, 2026 Una interna para ordenar la sucesión Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Giacobbe consideró que el peronismo debe resolver sus candidaturas a través de una competencia amplia. Su propuesta es convocar a una gran interna o una elección abierta que permita definir un liderazgo con capacidad para enfrentar al oficialismo y construir una alternativa de gobierno.

En ese escenario, el exlegislador explicitó su preferencia por Massa, aunque aclaró que el exministro todavía no manifestó públicamente su intención de competir. “Massa ni siquiera dijo que va a ser candidato todavía, pero como somos militantes nos atrevemos a proponer, a militar y a trabajar para eso”, señaló.

El respaldo se apoya también en una reivindicación del desempeño de Massa durante la campaña presidencial de 2023. Giacobbe recordó el último debate electoral y sostuvo que el entonces candidato de Unión por la Patria anticipó las consecuencias que tendría un eventual gobierno libertario. “En aquel debate, Massa adelantó todo lo que iba a pasar con Milei, punto por punto”, afirmó.