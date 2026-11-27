El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su intención de desprenderse de tierras públicas en Rosario . A través de una resolución del Ministerio de Economía, desafectó del uso operativo ferroviario más de ocho hectáreas de terrenos, buena parte de ellas ubicadas en el corazón de Puerto Norte , uno de los sectores más codiciados por el negocio inmobiliario.

La decisión, plasmada en la Resolución 2017/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, alcanza a 80.564 metros cuadrados de tierras correspondientes a las líneas ferroviarias Mitre y Belgrano , bajo la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se trata de un movimiento administrativo que allana el camino para su eventual comercialización por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La medida no supone todavía un llamado a subasta pública, pero materializa parte de la decisión que tomó la administración libertaria en octubre de 2024 , cuando, a través del Decreto 950, habilitó la disposición de 309 inmuebles estatales distribuidos en todo el país. Entre ellos estaban los terrenos rosarinos que ahora quedaron liberados de su destino ferroviario.

El grueso de las tierras sobre las que avanzó Toto Caputo está ubicado en el entorno de Puerto Norte , el sector de Rosario que protagonizó una de las mayores transformaciones urbanísticas de la ciudad en las últimas dos décadas y que concentra algunos de los desarrollos inmobiliarios más importantes del interior del país.

El predio de mayor superficie, de 52.374 metros cuadrados, está identificado sobre calle Madres de Plaza 25 de Mayo, en el entorno de avenida Francia Bis y detrás de las torres Dolfines. Representa, por sí solo, el 65% de las tierras alcanzadas por la resolución del Ministerio de Economía.

Otro de los inmuebles comprende 11.865 metros cuadrados sobre avenida Caseros, entre Francia y Junín, en el límite entre el histórico barrio Refinería y los desarrollos de Puerto Norte.

El listado se completa con dos sectores correspondientes a los cuadros ferroviarios de las estaciones Embarcaderos y Ludueña, de 9.588 y 6.737 metros cuadrados, respectivamente.

La magnitud de las superficies y, fundamentalmente, la ubicación de buena parte de ellas convierten a la operación en un movimiento con potencial para sacudir el mercado inmobiliario rosarino. Por el momento, la Casa Rosada no dio a conocer una tasación de los inmuebles ni las condiciones bajo las cuales pretende desprenderse de ellos.

El paso que dio Toto Caputo

Para avanzar con la desafectación, el Ministerio de Economía recabó información de las distintas empresas vinculadas a la actividad ferroviaria, con el objetivo de determinar si existían impedimentos para liberar las tierras de su destino original.

Nuevo Central Argentino (NCA) informó que los terrenos en cuestión no forman parte de su concesión, mientras que Belgrano Cargas y Logística señaló que tampoco están asignados a esa empresa. ADIF, por su parte, no formuló objeciones a la desafectación.

Con esas intervenciones, Caputo avanzó sobre la situación administrativa de los inmuebles. La resolución contempla, además, la intervención de la AABE y de la administradora de infraestructura ferroviaria para precisar las superficies y delimitaciones correspondientes ante una eventual enajenación.

El movimiento se inscribe en la política que lleva adelante la Casa Rosada respecto de los activos inmobiliarios del Estado nacional, que incluye la comercialización de terrenos y edificios públicos considerados prescindibles para el funcionamiento de sus organismos.

En Rosario, esa estrategia adquiere una dimensión particular por la cantidad de tierras ferroviarias que quedaron enclavadas en sectores de alto valor inmobiliario a medida que avanzó el proceso de reconversión urbanística de la ciudad.

El capítulo Rosario: qué lugar tendrá la ciudad

Más allá del interés que pueda despertar entre los desarrolladores inmobiliarios, la decisión de Caputo abre un capítulo político que involucra a la Municipalidad de Rosario y que tiene varios años de historia.

Durante la presidencia de Mauricio Macri y la administración de Mónica Fein en el Palacio de los Leones hubo conversaciones para avanzar en la regularización de terrenos ubicados entre Francia, Caseros y Junín. De aquellas gestiones participó también el hoy intendente Pablo Javkin, entonces secretario General de Rosario.

El esquema que se discutía en aquellos años contemplaba que los recursos derivados de la explotación de las tierras pudieran destinarse a obras de infraestructura, urbanización y soluciones habitacionales en Rosario. Parte de esos terrenos, además, estuvo atravesada por conflictos posesorios y judiciales.

Una década después, con otro gobierno en la Casa Rosada y una política distinta respecto de los bienes del Estado, resta conocer qué lugar tendrá la administración municipal en el proceso que pretende llevar adelante la Nación y qué sucederá con los usos y convenios existentes sobre los predios.

Hay, en ese sentido, una cuestión que excede la titularidad de las tierras. Si bien los inmuebles pertenecen al Estado nacional, las posibilidades de desarrollo inmobiliario están sujetas a las disposiciones urbanísticas que establece Rosario, lo que convierte al municipio en un actor central de cualquier proyecto de transformación de esos terrenos.