Con Sergio Massa como figura estelar , el peronismo reunió este martes en San Fernando a cristinistas, federales, intendentes agrupados en La Liga y dirigentes de distintas provincias para proyectar una alternativa a Javier Milei . La foto del Día de la Militancia tuvo una ausencia que delimitó el alcance de esa unidad: Axel Kicillof , que no fue invitado .

Hubo una particularidad que acaso grafique el momento difícil que atraviesa el peronismo: un Juan Domingo Perón recreado con Inteligencia Artificial fue el único orador del evento, convocado por el Día de la Militancia, desarrollado en el Teatro Otamendi de San Fernando, el distrito gobernado por el ultramassista Juan Andreotti .

El acto mostró la amplitud del armado que terminó confluyendo alrededor del líder del Frente Renovador (FR), pero también su frontera dentro de la interna. Mientras los organizadores llamaron a dejar atrás las divisiones y a poner el proyecto por encima de las aspiraciones individuales, distintos protagonistas hablaron de candidaturas presidenciales. El gobernador bonaerense quedó afuera de esa construcción y de la postal que la presentó.

Como anticipó Gabriela Pepe el domingo en Letra P , la convocatoria buscaba cristalizar la sintonía del massismo con los federales de Juan Manuel Olmos , Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel , el cristinismo y La Liga, con la mirada puesta en 2027. Massa, cuya asistencia había quedado en duda en la previa, finalmente estuvo y concentró las miradas.

“Massa es el hombre más preparado para conducir esta nueva etapa de la Argentina” El diputado provincial del Frente Renovador, Guerrera, se refirió a las candidautaras para 2027 durante el acto por el Día de la Militancia en San Fernando @JuanRubinacci https://t.co/Yl0gOX0jeq pic.twitter.com/vBAKJjS3Fe

El documento difundido al término del encuentro planteó la articulación de un frente nacional anti-Milei. Los dirigentes coincidieron en que la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales y en la necesidad de reconstruir la confianza con decisiones y hechos concretos. La declaración propuso una alternativa centrada en el trabajo, la educación y la posibilidad de que las familias vuelvan a proyectar su futuro.

Sergio Massa y una foto con varios candidatos

La centralidad del hincha de Tigre tuvo una expresión explícita en el diputado bonaerense Alexis Guerrera, espada legislativa del Frente Renovador: “El peronismo tiene distintos espacios. Acá nos encontramos sectores del Frente Renovador, del peronismo federal y de La Liga de Intendentes. Massa es el más preparado para conducir la Argentina que viene”, dijo a Letra P.

Michel también le puso horizonte presidencial a la convocatoria. “Hay que construir esta nueva mayoría que dé vuelta la página Milei. Acá van a encontrar muchos candidatos a presidente; de acá surge el nuevo presidente peronista”, afirmó, mientras esquivaba la pregunta sobre la ausencia de Kicillof.

Tolosa Paz buscó desmarcar al encuentro de una confrontación con el mandatario provincial, sin cerrar la discusión por las postulaciones. “En este espacio político hay varios candidatos y candidatas. Este no es un acto en contra de nadie. Respetamos la figura de nuestro gobernador”, sostuvo. También señaló: “Sergio ha estado callado, pero muy activo. Luego veremos quién es el mejor candidato”.

Entre quienes se anotan en esa carrera está el senador sanjuanino Sergio Uñac, también presente en la actividad por el Día de la Militancia “Estoy recorriendo el país, si logramos el objetivo de ganar volumen claro que voy a ser candidato”, dijo a este medio.

Además de Massa, los organizadores destacaron la presencia de Gerardo Zamora, Pedro Pesatti, Olmos, Pichetto y la cordobesa Natalia de la Sota. La Liga estuvo representada, entre otros, por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar). La amplitud territorial de la convocatoria convivió así con una disputa por el liderazgo que quedó abierta.

La ausencia de Axel Kicillof

Como contó Macarena Ramírez en la previa, la ausencia de una invitación al gobernador había echado más leña al fuego de la interna. El massismo sostuvo que había convocado a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como el ministro Gabriel Katopodis y el legislador Mariano Cascallares; desde el espacio de Kicillof negaron esa versión.

Ante las consultas de Letra P en el teatro, los protagonistas evitaron precisar cómo se había definido la exclusión. “No estuve en la organización. El gobernador hace sus actos y otros espacios no participamos y no por eso nos ofendemos”, respondió Guerrera.

Mayra Mendoza, coronela de Máximo Kirchner -quien desde La Pampa dijo que insistirán con la candidatura de CFK hasta el día previo al cierre de listas-, también tomó distancia de esa decisión: “No tengo ni idea, no estuve en la organización. A mí me invitaron”. Las explicaciones no modificaron el dato político de la jornada: sectores que reivindican la unidad se reunieron sin el gobernador bonaerense.

"Aquí estan confluyendo muchos sectores"



Gustavo Bordet, diputado nacional por Entre Ríos, se refirió a la ausencia del MDF en el acto por el Día de la Militancia en San Fernando



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Pantallas, zapatillas y un Perón con IA

La cita fue en el moderno teatro Otamendi de San Fernando, que fue revestido de megapantallas LED a todo color. En loop giraban imágenes 3.0 de Perón y frases históricas como “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.

Los flashes también apuntaron a la platense Tolosa Paz y el entrerriano Michel, organizadores del evento, que se llevaron la marca para que, sobre el comienzo y por otra entrada, ingresaran Massa y Miguel Ángel Pichetto. Antes desfilaron cristinistas como Mayra Mendoza y el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, y los massistas Guerrera y Diego Giuliano, entre otros.

El de San Fernando fue un acto referenciado en Perón como símbolo, aunque sólo hubo choripanes en el cierre y para la dirigencia. No hubo militancia. Fue un evento sport, de camisa suelta y zapatillas, aire acondicionado y ambiente relajado.

La imagen en IA de Juan Domingo Perón en el acto de San Fernando pic.twitter.com/LF2eXAIcCN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 18, 2026

La apertura estuvo a cargo del intendente anfitrión. Luego se cantó el himno y tomó la posta Peroncho Stand Up, el comediante que hace más de trece años recorre redes y teatros. Después se sentó a un costado del escenario y protagonizó la pieza central: entrevistó a un Perón de Inteligencia Artificial que respondió sobre la realidad de la Argentina, Milei y los problemas del peronismo.

El General, diseñado en sepia y sólo con colores en la corbata y la bandera nacional, respondió con conceptos de la doctrina peronista. Desde la tercera fila escuchaba Massa, flanqueado por De la Sota y Zamora. Delante suyo estaban la quilmeña Mendoza, Tignanelli y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Malena Galmarini, Juan Manuel Urtubey y José Ignacio de Mendiguren se ubicaron en las primeras filas.

El mensaje por CFK y la unidad pendiente

La recreación digital incluyó un mensaje por Cristina Fernández de Kirchner: “Aguantamos proscripciones como la de CFK ahora”. La frase formó parte del texto puesto en boca del Perón generado con IA, que llamó a buscar la unidad y a mantener al pueblo como referencia.

“La autocrítica no debilita a un movimiento, lo debilita la soberbia de creer que nunca se equivoca”, dijo esa versión del fundador del justicialismo. También dejó una definición sobre la adaptación a los cambios: “Los principios no se negocian, los instrumentos se adaptan”.

El mensaje del Perón hecho con IA fue hacia el peronismo. El del peronismo fue hacia Kicillof: estamos todos menos tú.