En una jornada legislativa frenética, la Casa Rosada se encamina a lograr la aprobación de la reforma política en el Senado . Para lograrlo, todo indica que no precisará de la ayuda de los gobernadores dialoguistas del Norte Grande . Así, Javier Milei y Diego Santilli lograrían el primer avance concreto en su plan de suspender las PASO en 2027.

Habrá sesión en las dos cámaras durante la tarde de ste jueves. En el Senado, el temario es ambicioso. Además de la reforma política y la ley de ludopatía, aparecen la prórroga del estatuto del periodista, la reducción del IVA a la fécula de mandioca, el proyecto contra falsas denuncias por violencia de género, la emergencia pyme y hasta la transferencia de un inmueble a Chaco .

El Gobierno confía en aprobar la reforma política en el Senado con 39 votos, dos más de lo necesario. La Libertad Avanza tiene 21 integrantes y con las últimas modificaciones que hizo al dictamen aspira a sumar a los 10 de la UCR , tres del PRO y a la dupla de Provincias Unidas ( Carlos Espínola y Alejandra Vigo ). El cierre de Santilli con los dos partidos que integraron Juntos por el Cambio fue decisivo.

También aportarían sus votos la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza , quienes responden a sus gobernadores. El voto 39 era un misterio, pero en la Casa Rosada todavía confiaban en que algún mandatario acerque su ayuda, sobre todo para allanar el camino en Diputados, donde paralelamente se discute el Presupuesto 2027 .

Había expectativas en que el gobernador Gustavo Sáenz acercara a Flavia Royón , quien no confirmó su postura . Tampoco lo hizo la dupla de Santa Cruz ( José Carambia y Natalia Gadano ), quienes no siempre cumplen los deseos del gobernador Claudio Vidal .

El binomio de Misiones (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut) recibió un incentivo: en la sesión se incluyó el proyecto para bajar el IVA a la mandioca. Los votos de Tucumán (Beatriz Ávila y Sandra Mendoza) y Catamarca (Guillermo Andrada) nunca fueron sumados. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue el único que se expresó a favor de las PASO.

Con los números finos, la votación en particular será tensa. El PRO quiere cambiar el capítulo de ficha limpia para que incluya sólo las penas de corrupción, con ratificación en segunda instancia. El proyecto impide competir a quienes cometan cualquier delito doloso ratificado por Cámara.

La orden de los gobernadores del Norte Grande

Con ese panorama, los mandatarios dialoguistas norteños ordenaron a su tropa mantener el silencio y no adelantar la jugada. Ya habían dado una muestra de ello cuando sus senadores no sumaron su firma al dictamen. “No hay una postura pública aún”, se limitan a decir. Al grupo lo integran Jaldo, Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y, con intermitencias, el misionero Hugo Passalacqua.

La mayoría de ese grupo se ha manifestado en contra de las PASO, por lo que el silencio es en virtud de un cálculo político. Si el Gobierno logra aprobar la reforma sin ellos, los mandatarios se ahorrarían quedar mal con la cúpula del peronismo, que los viene presionando con plantarles candidatos en sus distritos que les dividan el voto justicialista si apoyan la suspensión de las primarias.

Javier Milei, con los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua.

Jaldo es el único que se apartó de esa línea, ya que hace meses que avisa que está a favor de las PASO. Igual, tiene a Juan Manzur toreándolo en su distrito. En Salta, Juan Manuel Urtubey avisó que jugará en contra de Sáenz. Quizás no son figuras que ganen la elección, pero se llevarán una porción de votos que le puede dejar servido el triunfo a la oposición provincial.

Por eso, la idea de los dialoguistas es bajar al mínimo el ruido y no meterse en internas ajenas. Jalil, por ejemplo, se mostró con Axel Kicillof en Luján y mandó a su vicegobernador, Rubén Dusso, al acto de Sergio Massa en San Fernando. Sin embargo, se trata de una reforma electoral y se necesitan 37 votos para cada artículo. Por eso, algunos gobernadores pueden ayudar con algunos capítulos.

La negociación paralela en Diputados

Por otro lado, La Libertad Avanza convocó a una sesión en Diputados para tratar el Presupuesto 2027, que como su negociación está atada a lo que suceda en el Senado fue postergada a este jueves. Allí también se tratará la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la transferencia de competencias de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.

Martín Menem negocia el Presupuesto 2027.

En la cámara baja, las provincias también mostraron los dientes. La mayoría decidió no sumar su firma a la convocatoria de la sesión. Allí, a los bloques Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Argentina Federal (Salta y Misiones) se sumó el variopinto Provincias Unidas, que controla 16 escaños con representantes de Córdoba y Santa Fe, principalmente.

El reclamo es, lógicamente, por obras. Los legisladores que responden a los mandatarios tienen la llave del cuórum y, para aportarla, exigen garantías de obras y recursos que chocan con el mandato de ajuste de Toto Caputo. No les alcanza con la propuesta de discutirlas luego, por afuera, mano a mano. Quieren la garantía que otorga la ley de leyes.