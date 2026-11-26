El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , visitará Santa Fe el próximo miércoles con una agenda que incluirá una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa Gris, encuentros con representantes industriales y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) . La recorrida comenzará en Reconquista y finalizará en la capital provincial.

El mandatario bonaerense llegará por la mañana a Reconquista , donde desarrollará actividades junto a referentes locales. Luego, la comitiva se trasladará a la ciudad de Santa Fe para continuar con la agenda prevista y concretar el encuentro con Pullaro en la Casa de Gobierno.

La reunión entre ambos gobernadores se producirá en un contexto de acercamiento político entre mandatarios provinciales, en medio de las diferencias con la Nación. El intercambio entre el dirigente peronista y el jefe provincial radical concentrará uno de los momentos centrales de la jornada.

El encuentro también se inscribirá en la estrategia de Kicillof de ampliar sus vínculos políticos fuera de Buenos Aires y mantener contactos con representantes de distintos espacios partidarios. En ese marco, el gobernador bonaerense visitó Jujuy a fines de octubre, donde compartió una foto con Carlos Sadir , otro mandatario de origen radical.

Tras la reunión en la Casa Gris, Kicillof mantendrá encuentros con representantes del sector industrial y dirigentes de la CGT . La agenda incluirá interlocutores vinculados con la producción y el movimiento obrero, dos sectores relevantes en el entramado económico y laboral santafesino.

El contacto con empresarios formará parte de una jornada orientada al intercambio con referentes de la actividad productiva. La instancia sindical, por su parte, incorporará a representantes de los trabajadores a la recorrida que el gobernador bonaerense realizará en la capital provincial. La visita concluirá en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe, donde está previsto un acto.

La recorrida por Santa Fe se sumará a las visitas que el gobernador bonaerense proyecta fuera de su distrito, con contactos institucionales, políticos y sectoriales. El itinerario combinará diálogo con otros mandatarios, reuniones con referentes económicos y sindicales y una actividad en el ámbito académico.

Kicillof, el PJ santafesino y una visita que esquiva Rosario

La llegada de Kicillof a Santa Fe también tiene una lectura política sobre la interna del PJ. Como contó Letra P, semanas atrás el gobernador bonaerense recibió a dirigentes del peronismo santafesino de distintas extracciones y les pidió que organizaran su desembarco en la provincia. De ese encuentro surgió una trama de interlocutores que conviven con alineamientos nacionales diferentes, entre el kicillofismo y el massismo.

El pleno del peronismo de Santa Fe, reunido para la presentación del libro de Diego Giuliano.

La decisión de comenzar por Reconquista y continuar por la capital provincial, sin incluir a Rosario en el itinerario confirmado, alimenta las interpretaciones sobre el mapa interno del PJ santafesino. En el sur provincial tienen peso sectores que mantienen vínculos con Sergio Massa, entre ellos referentes de Ciudad Futura y Vamos, que participaron de actividades del Frente Renovador. Esa convivencia de respaldos y acuerdos explica parte de las dificultades para ordenar una agenda común detrás del gobernador bonaerense.

En el entorno de Kicillof, sin embargo, evitan presentar la recorrida como una intervención en la interna local. La apuesta, sostienen, pasa por consolidar una construcción política propia en el territorio y ampliar vínculos con dirigentes de distintas localidades, sin tomar partido por las disputas que atraviesan al peronismo santafesino.