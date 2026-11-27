La Libertad Avanza (LLA) de Jujuy espera señales de Karina Milei para definir su estrategia electoral de 2027. Un eventual acuerdo entre la Casa Rosada y el gobernador Carlos Sadir genera reparos en sectores del partido, que destacan los incentivos que tienen para competir con nombres propios en la provincia.

Con las elecciones provinciales previstas para mayo, los tiempos se acortan. En el armado libertario jujeño esperan que las definiciones comiencen a llegar una vez que se resuelva el tratamiento de la reforma política que impulsa Javier Milei en el Congreso . Sadir ya se manifestó a favor de la suspensión de las PASO , que este jueves fue aprobada en el Senado.

Pese a la buena relación entre ambos gobiernos, en LLA aseguran no tener indicios de un entendimiento electoral. Por lo pronto, la escuadra libertaria impulsa el regreso a comisión del proyecto para autorizar un endeudamiento de hasta U$S 85 millones destinado a financiar la travesía urbana de la Ruta Nacional N° 9 , una de las principales obras que proyecta Sadir.

Los cuatro figuras violetas que circulan para la gobernación no cambiaron: el senador Ezequiel Atauche , el diputado Manuel Quintar , el legislador provincial Federico Canedi y la titular del Movimiento Popular Jujeño , Cristina Guzmán . Para la intendencia capitalina suenan otros nombres, que apuntan a suceder a Raúl "Chuli" Jorge , el dirigente radical que lleva 20 años en el Ejecutivo municipal.

Tampoco se descarta que alguno de los aspirantes a gobernador termine disputando la capital. En LLA esperan que las encuestas pesen en las definiciones de la conducción nacional y favorezcan a los dirigentes mejor posicionados.

Las cuentas que inquietan a los intendentes de Jujuy

La gobernación no es el único premio. La posibilidad de conquistar intendencias y la renovación parcial de la Legislatura y los concejos deliberantes ofrecen a LLA la oportunidad de ampliar su poder territorial e institucional.

En mayo de 2025, la lista libertaria de concejales fue la más votada en cuatro de las cinco ciudades más importantes: San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y Libertador General San Martín. Tiene 17 ediles en 12 municipios, no renueva ninguna de esas bancas y ya preside los concejos de Perico y Humahuaca.

El sistema de colectoras, que le permitió al radicalismo concentrar votos para disputar la gobernación y garantizarse mayorías legislativas, tiene su contracara en los municipios: la dispersión del voto oficialista. En 2025, ninguna de las colectoras oficialistas capitalinas consiguió concejales.

Raúl "Chuli" Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy.

En 2027, la UCR podría retener la intendencia capitalina y perder la mayoría en el Concejo Deliberante. El radicalismo y sus aliados reúnen siete de los 12 ediles y ponen en juego cinco bancas. A LLA le bastaría sumar dos concejales para obligar al oficialismo a buscar nuevos acuerdos de gobernabilidad.

La nueva correlación de fuerzas ayuda a entender el proyecto para incorporar la figura del viceintendente. Les permitiría a los oficialismos municipales asegurarse la presidencia de los concejos y la sucesión en caso de destitución del intendente, aunque no la mayoría legislativa.

En la Legislatura, LLA conserva sus siete bancas, mientras el peronismo y sus aliados renuevan ocho de las 11 que reúnen. Convertirse en el principal bloque opositor le permitiría proponer autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General y la Oficina Anticorrupción.

Carlos Sadir y el costo de una alianza

En un punto coinciden sectores de LLA y los estrategas de la reelección de Sadir: una alianza electoral podría hacerles perder votos a ambos. Es parte del diagnóstico sobre el que comenzó a diseñarse la campaña del gobernador, con el asesoramiento del consultor Mario Riorda.

Carlos Sadir

El vicegobernador Alberto Bernis y el intendente de San Pedro, Julio Bravo, referenciados en Gerardo Morales, ya se pronunciaron contra una alianza con el partido de Javier Milei. A pesar de la negativa de Sadir, la cuestión sigue siendo un factor de tensión en la interna radical.

En LLA siguen de cerca la batalla boinablanca que protagonizan Sadir y Morales. Una eventual fractura podría mejorar sus chances electorales, particularmente en los municipios, aunque no supeditan su armado a una ruptura ni ven viable una alianza con alguna de las partes.