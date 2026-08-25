Sergio Massa mete presión sobre Martín Llaryora y le exige una definición rumbo a 2027

En una reunión con sus referentes de Córdoba , Sergio Massa recreó los salmos de unidad que emergen de todos los sectores de un peronismo en reconstrucción. Al fin y al cabo, una prédica sostenida desde su vuelta al PJ orgánico, aún tras la fallida experiencia del Frente de Todos .

Pero, a coro con otras voces representativas, envía un mensaje claro a aquellos dirigentes que siguen midiendo sus pasos en función de la conveniencia de confrontar con Javier Milei y el modelo libertario: no hay avenida del medio en la carta de navío hacia el 2027 .

Como antes José Mayans y Ricardo Quintela , el exministro de Economía apunta especialmente a Martín Llaryora . Sin confrontar públicamente aún, sin siquiera concebir la posibilidad de una lista propia en Córdoba (como sí advierten algunos), remarca que el gobernador no podrá tener un pie en cada estribo.

Tras un nuevo encuentro en Buenos Aires con el excandidato a presidente, una de las voces más reconocidas en la construcción que el Frente Renovador impulsa en la provincia expresa una convicción de concordia que contrasta con la de meses atrás .

“Todos tenemos que contribuir a la unidad. No debemos anticipar candidaturas, porque eso podría abrir líneas internas. Todos tenemos que tener en claro que el objetivo para el año próximo es derrotar a Milei. Será Milei o no Milei”, explica a este medio.

La convergencia detrás de tal objetivo debería operar como la referencia para llamar a todas las vertientes del peronismo. Quienes no lo entiendan así, explica la voz cordobesa, deberían tomar distancia del proyecto. En particular los mandatarios provinciales.

“Habrá un solo peronismo y será el que enfrente a Milei. Llaryora debe definir si quiere estar o no con el PJ. Si no está con nosotros, estará con el gobierno nacional”, expresa la fuente.

“La grieta ya está y es más pronunciada que nunca. No hay una vía del medio. Estás a favor o en contra del gobierno nacional. No se puede seguir especulando mientras el país se cae a pedazos”, enfatiza.

La construcción en Córdoba

La contundencia de las expresiones del massismo coinciden con las que llegan de otros sectores. En la misma tarde en que el exdiputado se reunía con sus vicarios cordobeses, el kirchnerismo orgánico volvía a pedir por "Cristina libre", en una reunión abierta que condujeron dos espadas incombustibles: Carlos Zannini y Oscar Parrilli.

Ni unos ni otros plantean una ruptura de lanzas en la geografía mediterránea. Más bien, ubican las arengas dentro de una contienda nacional que tendrá un capítulo propio en la provincia. Por ende, proponen al llaryorismo abordar, de una vez, la incompatibilidad entre un modelo que se propone defender los intereses cordobeses y otro que se desentiende de sus obligaciones federales.

Cristina Libre, la consigna que enarboló Zannini, Parrilli y Estévez en Córdoba Página 12

Aunque no repiten las advertencias sobre un eventual apoyo de los diputados cordobesistas al proyecto para eliminar las PASO, dejan en claro también la existencia de límites a las concesiones hechas en favor de La Libertad Avanza. “No se puede pensar la conveniencia de un partido provincial con este contexto nacional”, expresan.

En esa línea, piden al gobernador que contemple el escenario que prefiguran varias encuestas que indican una caída en la imagen del presidente. “La polarización es marcada. Pero más del 50 por ciento de la gente desaprueba a Milei. Hay que ofrecer una representación sólida a ese sector”, sentencian.

Todos los peronismos del peronismo

Los estiletazos podrían alimentar los cruces ocurridos durante el fin de semana. Primero fue Facundo Torres, presidente del Partido Justicialista cordobés, quien volvió a marcar una divisoria sin retorno entre el peronismo cordobés y un justicialismo nacional “colonizado por el kirchnerismo”.

La respuesta llegaría del exdiputado nacional Martín Fresneda, hoy parte del proyecto de Natalia de la Sota, quien pidió al legislador que “integre a Córdoba dentro de un proyecto colectivo de país, evitando que el sectarismo termine por alienar la voluntad del electorado”.

En la previa del viaje a Buenos Aires, desde el massismo cuestionaron también las críticas de Torres. “¡Justo el presidente del PJ sale a escupir para arriba! Pide construir un sentido de pertenencia con los compañeros, pero luego dice que no tiene nada que ver con el peronismo nacional. Es increíble”, bramaron en la casona del boulevard Mitre.

En otra coincidencia, por ahora sin norte electoral conjunto, los sectores que se sienten excluidos por el proyecto de Partido Cordobés, que incluso han recogido reclamos puristas, no terminan de confiar en la voluntad de Llaryora de ser parte de un proyecto que plante cara a Milei. “En el fondo tienen más coincidencias que diferencias”, chucean en sincro.

No obstante, pragmáticos, no dejan de alentar la reunificación “con todos adentro”. “No hay que tener miedo. Demos las discusiones internas que sean necesarias, pero no perdamos de vista que en las preocupaciones de la gente la heladera le gana a los trolls”, señalan voces que retumban en el Aeroparque porteño.