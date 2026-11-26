Los diputados de Provincias Unidas que reportan a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, durante el debate del Presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) logró abrir la sesión de Diputados en la que se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, con aportes decisivos de legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, e integran el bloque Provincias Unidas (PU). Esta bancada pedirá un cambio para aumentar las partidas de las universidades.

Ayudaron a iniciar la sesión a LLA el PRO , la UCR , el MID y los representantes de los gobernadores de San Juan y Tucumán, controlados por los gobernadores Claudio Poggi y Osvaldo Jaldo . Con el debate empezado, ocuparon sus bancas los miembros de Argentina Federal , que representan a Misiones y Salta. Nunca aparecieron los integrantes de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil .

El cuórum fue posible recién cuando se ubicaron en sus asientos los cordobeses Alejandra Torres , Carlos Gutiérrez , Juan Schiaretti , Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca , mano derecha del gobernador. Merodearon sus bancas y se sentaron cuando fue necesario. Juan Brügge fue el único cordobés que entró tarde. Se sentó además para colaborar la santafesina Gisela Scaglia , jefa del bloque PU y cercana a su gobernador, Maximiliano Pullaro; y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán , que son leales al gobernador Carlos Sadir .

El debate sobre el presupuesto de las universidades llegará en la votación en particular, cuando la oposición buscará unirse para rechazar los artículos que refieren a las partidas por siete billones para el sector. Pedirán subirlas a 11 billones, como reclaman los rectores. "Tenemos mayoría para imponerlos. Si no nos escuchan vamos a mocionar para votar una partida nueva", confirmó a Letra P uno de los diputados cordobeses a cargo de la estrategia.

La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , que será ley con las modificaciones que hizo el Senado. Se mantienen las restricciones del Tesoro para financiarse con el organismo monetario y se incorpora la facultad del Senado para remover directores. El debate continuará con acuerdos internacionales y el proyecto para trasladar fueros de la justicia nacional a la Ciudad.

El presupuesto 2027 tiene pronósticos más conservadores que el de este año. Contempla una inflación de 18% y un tipo de cambio promedio de 1847 pesos. La discusión con los gobernadores es por las partidas asignadas, que una vez más están muy por debajo de las requeridas por los distintos mandatarios provinciales.

Hay un reclamo recurrente por la falta de inversión en rutas, aun cuando aumenta la recaudación del impuesto a los combustibles, que contempla una asignación específica a esa inversión. Provincias Unidas pide reforzar los fondos para las cajas jubilatorias locales y activar el Plan Remediar, que el Gobierno no decidió continuar.

El bloque de Catamarca exige obras para su provincia y pide una cláusula para castigar la subejecución de Toto Caputo. Misiones pide mejorar la inversión de la ley de bosques y girar fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para las áreas de ciencia y tecnología.

Universidades y discapacidad

El Gobierno logró dictaminar el presupuesto con las firmas de la UCR, el PRO, Tucumán y Catamarca, que no garantiza su ayuda en la votación en general. Sin esta colaboración, LLA necesita un aporte de Provincias Unidas para no correr riesgos y en ese bloque evalúan condicionarla a que se tengan en cuenta sus reclamos.

Es que, si el oficialismo logra la aprobación de su dictamen, luego puede apelar a su miembro informante (Bertie Benegas Lynch) para rechazar los cambios solicitados por la oposición. "Si pasa eso, vamos a pedir votar una moción", informó a Letra P un diputado cordobés a cargo de la negociación por los fondos universitarios.

Unión por la Patria buscará reabrir la discusión por las partidas de discapacidad. El Congreso sancionó una ley que ratifica el contenido de la ley de emergencia, que contempla un sistema de prestaciones y pensiones similar al de la nueva norma.

El artículo 35 del dictamen de mayoría contempla las fuentes de financiamiento, pero para el peronismo es un engaño y exige partidas específicas para acompañar. Será otro debate de la consideración en particular.