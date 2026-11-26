El Gobierno aceptó debatir un aumento de los fondos a las universidades para aprobar el Presupuesto 2027. El anuncio lo realizó el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Bertie Benegas Lynch , quien fue miembro informante del oficialismo en el debate de la ley de leyes.

El legislador no fue específico, pero anticipó que en el capítulo II del proyecto se votará en forma separada del artículo 11, referido al financiamiento de las casas de altos estudios. Como anticipó Letra P , el proyecto propone siete millones de pesos, los rectores piden 11 y una alternativa que reclaman los bloques opositores es llevarlo a nueve.

La presión de los gobernadores de Córdoba ( Martín Llaryora ) y Santa Fe ( Maximiliano Pullaro ) se hizo sentir. Sentaron a sus diputados a dar cuórum cuando eran indispensables y exigieron debatir un refuerzo al presupuesto universitario para garantizar sus votos en la aprobación en general.

Sería la única manera de no quedarse sin nada. Es que, si se aprueba el dictamen de mayoría, en una votación en particular, el Gobierno podría dejar caer un artículo y no reemplazarlo por otro. Es por eso que en la oposición había muchas dudas sobre cómo proceder. Había quienes querían tomar riesgos de quedarse sin partidas específicas para dar la presión política de un refuerzo y quienes eran más cautos.

DIPUTADOS LLA logró abrir la sesión en la que se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, con aportes decisivos de legisladores que responden a Llaryora Provincias Unidas pedirá un cambio para aumentar las partidas de las universidades https://t.co/kI6KAxnL5u … https://t.co/Iq8nmeYSRT pic.twitter.com/ogeEd7o1pu

Benegas Lynch anunció otros cambios, sin dar precisiones de cuándo los anunciará. Habrá variantes en los cupos fiscales para cancelar deudas previsionales y en las partidas destinadas para fondos fiduciarios y otra sobre pasos fronterizos, que es pedida por el bloque de Misiones.

También podría considerarse un aumento en las partidas de discapacidad y en los fideicomisos de transporte, otro pedido de los gobernadores aliados. El debate reglamentario tuvo reuniones improvisadas en el salón de Pasos Perdidos de Diputados, entre Martín Menem y miembros de Unión por la Patria (UP).

En el peronismo aseguran que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, frenó la negociación que estaban llevando a cabo en el Congreso para aumentar las partidas. "Lo vamos a nombrar en el recinto", gritaban.

Menem hacía cálculos. Si peligra el dictamen de mayoría anunciará modificaciones antes de votar, pero de lo contrario, podría arriesgarse a perder partidas. "Algo va a haber, pero no sabemos qué", repetían en el oficialismo.

Los números finales

El Presupuesto 2027 tiene pronósticos más conservadores que el de este año. Contempla una inflación de 18% y un tipo de cambio promedio de 1847 pesos. La discusión con los gobernadores es por las partidas asignadas, que una vez más están muy por debajo de las requeridas por los distintos mandatarios provinciales.

Hay otro reclamo recurrente de la oposición sobre la falta de inversión en rutas, aun cuando aumenta la recaudación del impuesto a los combustibles, que contempla una asignación específica a esa inversión. Provincias Unidas pide reforzar los fondos para las cajas jubilatorias locales y activar el Plan Remediar, que el Gobierno no decidió continuar.

Muchas de esas partidas podrían ser parte de la negociación final que aún está lejos. Se votaría recién a la medianoche. Benegas Lynch quitó expectativas. "No puede ser una repartija del esfuerzo del pagador de impuestos como se hizo en años anteriores. Es una gimnasia que ustedes añoran y les gustaría mantener, pero el Gobierno quiere cambiar el paradigma que nos llevó a esta decadencia económica y moral, hay que volver a las instancias de responsabilidad y preceptos fiscales elementales”, señaló.