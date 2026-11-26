Luego de meses de negociaciones, la Casa Rosada se encamina finalmente a aprobar en el Senado su principal proyecto: la reforma política, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con la que está convencida de sacarle ventaja al peronismo en 2027. Para hacerlo posible, el oficialismo entregó parte del Presupuesto 2027 y dejó abierta la posibilidad de sellar nuevos acuerdos electorales con los gobernadores.

Se trata de un toma y daca que suele ser despreciado por el presidente Javier Milei , quien incluso sigue el debate legislativo desde el exterior, pero que dado el contexto de crisis económica e incertidumbre política, le resulta necesario al Gobierno para cerrar el año con un triunfo en el Congreso . “La media sanción de la reforma es más importante que cualquier ley que se esté discutiendo, incluso que las leyes que se sancionaron en los últimos meses”, se sinceró ante Letra P un operador que trabaja en el espacio libertario.

Todo indica que hacia el final de este jueves, la administración oficialista aprobará en la Cámara alta una iniciativa que fue prioridad desde principios de año, mientras que los mandatarios aliados obtendrán no sólo varias concesiones para sus provincias a partir de modificaciones en la denominada ley de leyes, sino también un nuevo canal de diálogo para conformar alianzas electorales.

“Se puso muy arriba de la mesa la necesidad de que no haya PASO, por lo que la ley termina siendo clave para el futuro y más en el contexto actual. Realmente es una señal política fuerte donde quedó demostrado que el Gobierno pudo construir un consenso relevante con los gobernadores aliados y dialoguistas”, amplió un hombre al tanto de las conversaciones entre Balcarce 50 y una docena de provincias.

Si los buenos augurios de La Libertad Avanza se confirman, en la mesa política están convencidos que le darán hacia el final del año una señal de gobernabilidad a los mercados, que en los últimos días habían dado muestras de intranquilidad con los datos de recesión técnica, suba del riesgo país y una nueva disparada del dólar oficial.

De hecho, tal como dio cuenta este medio el viernes pasado, tanto el jefe de Estado como los principales integrantes de su gabinete culpaban al contexto internacional, signado sobre todo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, y a la reorganización del kirchnerismo por las jornadas negras del sistema financiero. Sin embargo, esperaban que los gobernadores se alineen detrás del oficialismo para contrarrestar una semana cargada de incertidumbres.

DIPUTADOS Jalil le sumó presión a sus legisladores para que voten el Presupuesto 2027



Considera que lo peor que puede pasar es que no haya ley de leyes y el Gobierno tenga libre disponibilidad de los recursos



https://t.co/ph9qiBqCdD

@dg_lucio https://t.co/oqaqGKh8BF pic.twitter.com/pHp2DAuCTv — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

En la Casa Rosada creen que esa señal hasta hace poco encriptada se develará desde este jueves. Es que, una vez que el Ejecutivo publique en el Boletín Oficial el llamado a sesiones extraordinarias, continuarán las negociaciones para convertir en ley la reforma política. “Fueron muchos meses de laburo y negociaciones cruzadas. También tenemos los votos para la Cámara de Diputados”, adelantó una fuente oficialista.

La sesión en ambas cámaras legislativas se desarrolla mientras el primer mandatario se encuentra fuera del país. Milei viajó anoche a Asunción, Paraguay, para participar de su primer encuentro oficial con el presidente Pedro Alliana y regresará recién el viernes por la mañana. Por eso, la conducción política del proceso legislativo quedó en cabeza de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei se quedó a cargo de las negociaciones

La mujer más influyente de la Casa Rosada derivó el tema, a su vez, en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. De hecho, para la cúpula violeta, el funcionario y el diputado son los responsables directos del esperado triunfo político, que se anticipó luego de que se cerrarán varias negociaciones con las provincias. El Gobierno confía en aprobar la reforma política en el Senado con 39 votos, dos más de lo necesario.

“Trabajaron como unos verdaderos profesionales”, elogió una fuente de La Libertad Avanza. De alguna forma, la ponderación que hacen en el oficialismo sobre las gestiones de Santilli y Menem contrasta con las de Patricia Bullrich. Para un sector de Balcarce 50, la senadora fue clave a la hora de no obstaculizar el tratamiento de la reforma política, pero la excluyó del reparto de medallas internas.

Como contó Letra P este miércoles, en el Gobierno están hartos de los desafíos y desplantes de Bullrich, pero reconocen que no es momento de enfrentarla. Será recién después de las sesiones extraordinarias, para cuando esperan tener la sanción definitiva de la reforma política, que evaluarán si sancionarla, expulsarla o llamarle la atención de alguna forma. Hasta tanto eso no suceda, la cúpula libertaria seguirá concentrada en su mayor prioridad: suspender las PASO.