Hugo Passalacqua será el candidato a gobernador del Movimiento por lo que se Viene en Misiones en las elecciones 2027. El mandatario de esa provincia del Norte Grande lo confirmó en la mañana del viernes a través de un video publicado en redes sociales donde también se refirió a su ruptura con Carlos Rovira .

"La decisión de abrir este nuevo camino no nació por un cargo o una candidatura, sino que es el resultado de razones políticas, institucionales y éticas", resaltó el cogernador que destacó que su quiebre con Rovira es "irreconciliable". "Recientemente tomé decisiones tan difíciles como importantes, pero dije muy poco sobre lo que me llevó a tomarlas: se produjo una ruptura profunda. Lo digo sin alegría y también sin resentimiento", advirtió en el video.

En su mensaje, Passalacqua destacó algunas de las decisiones que su gestión en los cinco meses que siguieron a esa ruptura y que quieren marcar un nuevo rumbo en el gobierno provincial. Allí enumeró la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos, la eliminación de retenciones a billeteras virtuales, el tope del 30% a los descuentos por préstamos sobre el salario, el llamdo a licitación del puerto y la reestructuración de algunas de las áreas centrales de la gestión.

“No di un paso al costado. Di un paso al frente y sin vuelta atrás”, señaló enfocando en el cambio de rumbo que propone desde la conducción de su flamante partido, que hace poco fue formalizado como herramienta electoral ante la Justicia misionera.

QUERIDAS MISIONERAS Y QUERIDOS MISIONEROS: Quiero compartir con ustedes una decisión que fui madurando en estos meses: voy a ponerme al frente del Movimiento Por lo Que Viene como candidato a gobernador. La decisión de abrir este nuevo camino no nació por un cargo o una… pic.twitter.com/RUM2zyu3Cw

“Quiero terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado por uno abierto, respetuoso y cercano. Que quienes estamos con responsabilidades defendamos exclusivamente y con firmeza los intereses de los misioneros y no los propios. Quiero que Misiones pase de un círculo vicioso a un círculo virtuoso”, precisó.

Los pendientes de Passalacqua

Los anuncios se adelantaron a las expectativas creadas sobre el acto que el gobernador encabezará el lunes en Concepción de la Sierra, para cuando se esperaban definiciones centrales respecto al devenir del gobierno y el oficialismo misionero.

Además de su candidatura, el gobernador deberá ponerle fecha a las elecciones y elegir, de mínima, a la persona que lo acompañe en la fórmula. Sin embargo, los anuncios que se esperan también tienen que ver con el avance en la reestructuración de un gobierno que, en el cambio de conducción en el misionerismo, tiene áreas pendientes de reseteo.

"Todas las decisiones llevan mi firma, como también la defensa real de los misioneros en el Congreso", dijo el gobernaor que, ahora desde su propio sello y poniéndose al frente del armado provincial, buscará su tercer periodo en la provincia que ya gobernó entre 2015 y 2019.

Lo que viene en Misiones

Invocando al Comandante Andresito, el mensaje del próximo lunes servirá para que Passalacqua profundice la nueva etapa de su proyecto de gobierno, en el que la identidad provincial volverá a ponerse en el centro. No se descartan asuntos relacionados con la gestión, hoy enfocada en construir las herramientas necesarias para que la ciudadanía misionera pueda esquivar, tanto como sea posible, la crisis económica nacional.

El gobernador y su equipo reconocen que la mayoría de los sectores económicos de la provincia vienen sufriendo las consecuencias de un modelo nacional del que el misionerismo se distancia cada vez más. Allí hay otra diferencia con el pasado reciente. "Hablamos de algo que ya comenzó pero que todavía le falta mucho. Eso es lo que quiero continuar", señaló Passalacqua cuando destacó las políticas provinciales del último tiempo en su video de lanzamiento.

“Ya no hay terminales en Buenos Aires”, dicen en el entorno de Passalacqua y advierten que las urgencias tienen que ver con la defensa del trabajo misionero y la defensa de las economías regionales estratégicas como las que dan forma al complejo yerbatero o la industria forestal. Las políticas que vienen también apuntarán a mover una economía estancada que pega de lleno en la actividad comercial y en otras áreas abandonadas por la Casa Rosada, como la que empuja la construcción desde la obra pública.

En ese sentido, el oficialismo misionero viene de anotarse un poroto en la discusión económica y legislativa con el mileísmo. Después de mucho insistir, el Senado convirtió en ley, por unanimidad y con 67 votos afirmativos, el proyecto impulsado por los diputados del Movimiento por lo que Vienen Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz para reducir la carga del IVA sobre la fécula de mandioca y sus derivados.

Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Hugo Passalacqua.

La modificación incorpora productos como harina, fariña y otros alimentos elaborados total o parcialmente a base de mandioca al listado de productos alcanzados por una alícuota reducida del impuesto, lo que servirá para mejorar la competitividad de las industrias procesadoras, fortalecer a los productores y cooperativas de Misiones y Corrientes.