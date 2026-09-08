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¿TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS?

Un homenaje a De la Sota juntó a Sergio Massa, Martín Llaryora, Schiaretti, Gerardo Zamora, Brito y Bianco

El tributo al exgobernador de Córdoba tuvo lugar este martes en un hotel porteño. Ecos del triunfo peronista en Marcos Juárez y mensaje de unidad rumbo a 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
Un homenaje a De la Sota juntó a Sergio Massa, Martín Llaryora, Schiaretti, Gerardo Zamora, Brito y Bianco

Un homenaje a De la Sota juntó a Sergio Massa, Martín Llaryora, Schiaretti, Gerardo Zamora, Brito y Bianco

Un homenaje al tres veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota plasmó este martes una foto poco habitual para el convulsionado panperonismo y congregó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al gobernador cordobés Martín Llaryora, a su antecesor Juan Schiaretti y al kicillofista Carlos Bianco, entre otras figuras.

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La cita tuvo lugar en el Hotel Savoy del barrio porteño de Congreso y reunión también al senador santiagueño Gerardo Zamora, a su par cordobesa Alejandra Vigo, al Auditor General de la Nación y hombre fuerte del PJ porteño, Juan Manuel Olmos; al empresario Jorge Brito y al exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, entre otros nombres ligados al peronismo.

Sergio Massa y la unidad

“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados. Después el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a Radio 10 desde el homenaje, consultado acerca de la potencialidad de una confluencia en las elecciones presidenciales de 2027 de los distintos sectores del peronismo representados en el acto, algunos enfrentados abiertamente desde hace años.

“Me parece que mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como el endeudamiento familiar”, sostuvo en alusión al debate que este miércoles planteará la oposición en la cámara baja.

Efecto Marcos Juárez

El exministro de Economía de Alberto Fernández también ponderó el resultado electoral obtenido por el peronismo cordobés en las elecciones municipales de Marcos Juárez de este domingo y destacó el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

“Fue un gran triunfo de Germán Font, un gran trabajo de unificación”, señaló.

Como contó Letra P este martes, el massismo, el kirchnerismo y el delasotismo cordobeses celebraron el triunfo de Font y ratificaron el valor de la unidad en la provincia mediterránea, al tiempo que le piden definiciones claras a Llaryora respecto del juego nacional.

La reunión del Hotel Savoy horas después marca otro mojón en la misma dirección.

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