Un homenaje a De la Sota juntó a Sergio Massa, Martín Llaryora, Schiaretti, Gerardo Zamora, Brito y Bianco

Un homenaje al tres veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota plasmó este martes una foto poco habitual para el convulsionado panperonismo y congregó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa , al gobernador cordobés Martín Llaryora , a su antecesor Juan Schiaretti y al kicillofista Carlos Bianco , entre otras figuras.

Peronismo para armar Las tribus del PJ se ilusionan con Marcos Juárez y esperan un gesto de Llaryora rumbo a 2027

La cita tuvo lugar en el Hotel Savoy del barrio porteño de Congreso y reunión también al senador santiagueño Gerardo Zamora , a su par cordobesa Alejandra Vigo , al Auditor General de la Nación y hombre fuerte del PJ porteño, Juan Manuel Olmos ; al empresario Jorge Brito y al exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda , entre otros nombres ligados al peronismo .

“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados. Después el resto se verá” , afirmó Massa en declaraciones a Radio 10 desde el homenaje, consultado acerca de la potencialidad de una confluencia en las elecciones presidenciales de 2027 de los distintos sectores del peronismo representados en el acto, algunos enfrentados abiertamente desde hace años.

En ese marco, Massa, quien como contó Letra P comenzó a posicionarse para disputar la candidatura presidencial del peronismo con Axel Kicillof, se refirió a la discusión de la reforma electoral que el Gobierno impulsa en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones que consideró más relevantes que las PASO .

“Me parece que mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como el endeudamiento familiar”, sostuvo en alusión al debate que este miércoles planteará la oposición en la cámara baja.

Efecto Marcos Juárez

El exministro de Economía de Alberto Fernández también ponderó el resultado electoral obtenido por el peronismo cordobés en las elecciones municipales de Marcos Juárez de este domingo y destacó el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

“Fue un gran triunfo de Germán Font, un gran trabajo de unificación”, señaló.

El massismo, kirchnerismo y delasotismo celebraron el triunfo en Marcos Juárez y ratifican el valor de la unidad



Piden definiciones claras de Llaryora en el juego nacional



https://t.co/b0mKFFVM5G

@luisezegarra https://t.co/frnWxhedXh pic.twitter.com/g3Fqw9JSHu — LETRA P (@Letra_P) September 8, 2026

Como contó Letra P este martes, el massismo, el kirchnerismo y el delasotismo cordobeses celebraron el triunfo de Font y ratificaron el valor de la unidad en la provincia mediterránea, al tiempo que le piden definiciones claras a Llaryora respecto del juego nacional.

La reunión del Hotel Savoy horas después marca otro mojón en la misma dirección.