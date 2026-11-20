Sin anunciar formalmente sus aspiraciones, en Punta Indio, Axel Kicillof habló como quien ya empezó a disputar la Presidencia. Lo hizo apenas días después de que Sergio Massa reuniera en San Fernando a distintos sectores del peronismo en una foto política que tuvo como dato saliente la ausencia del gobernador y de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En plena competencia por el liderazgo opositor y la construcción de una alternativa para 2027, Kicillof eligió responder desde otro escenario: uno institucional, con un discurso de contenido nacional y una propuesta sobre el modelo de país.

Fue horas después de que su ministro de Gobierno y mano derecha, Carlos Bianco , dijera por primera vez ante Letra P que trabaja por la candidatura presidencial del bonaerense ya que “es el que está en mejores condiciones para gobernar” el país.

“Estamos ante otro momento, ante otra coyuntura, donde se está discutiendo el reparto del mundo”, planteó el gobernador, luego de hacer un repaso histórico sobre la fecha en cuestión, parándose así desde un lugar que va mucho más allá de las fronteras bonaerenses.

Describió un escenario de transición hacia un nuevo orden mundial, según dijo, atravesado por guerras, disputas comerciales y financieras y tensiones entre las principales potencias. En ese tablero, advirtió, que Argentina puede convertirse en una presa para quienes buscan apropiarse de sus riquezas.

Kicillof identificó tres factores centrales de esa disputa: los recursos naturales, la industria y el conocimiento científico y tecnológico. Mencionó los minerales estratégicos, la energía, las tierras raras y las transformaciones que impulsan la inteligencia artificial y la robótica. “¿Quién se apropia de sus frutos?”, preguntó, al poner el foco no sólo en la capacidad de producir riqueza y conocimiento, sino también en quién controla sus beneficios.

Un proyecto nacional

A partir de ese diagnóstico, Kicillof ubicó a Argentina en una posición estratégica. “Tenemos los tres resortes, las tres palancas de lo que se viene adelante”, afirmó, en referencia a los recursos naturales, las capacidades científicas y tecnológicas y la industria nacional. En ese esquema reivindicó el peso de la provincia de Buenos Aires como principal distrito industrial, aunque el planteo excedió largamente la realidad bonaerense.

“Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene”, sostuvo para luego contraponer su proyecto económico con el de Javier Milei, asegurar que “Argentina no es el patio trasero de nadie” e insistir con la discusión por el Canal Magdalena y la conexión de los puertos fluviales con el litoral marítimo como ejemplos concretos de una soberanía pendiente. En el cierre terminó de darle forma a esa proyección cuando convocó a construir una nueva historia “federal, industrial, inclusiva y soberana”.