Universidad de Córdoba: Jhon Boretto validó su alianza transversal para pilotear la crisis de la era Milei

Jhon Boretto y Mariela Marchisio estarán cuatro años más al frente del rectorado de la Uiversidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto fue reelegido como rector de la Universidad Nacional de Córdoba . Al frente de la alianza Somos , obtuvo el 57,9% de los más de 86.721 mil votos emitidos. Su rival, Pedro Pérez , con el sello Vamos , logró un 42% de los sufragios contados.

Acompañado por Mariela Marchisio , refrendada como vicerrectora, el expresidente de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) dirigirá los destinos de la universidad más antigua de Argentina por los próximos cuatro años. Al menos uno y medio de ellos coincidirá con la gestión de Javier Milei en el gobierno nacional, en caso que el actual presidente no consiga su reelección.

Las críticas a la gestión libertaria han sido hasta aquí un punto de convergencia entre ambas fuerzas: sin distinción rechazan el recorte a los fondos para las universidades y condenan públicamente el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

El contador público y magister en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión, graduado en la misma UNC, obtuvo una proporción de adhesiones ligeramente inferior a la que lograra hace cuatro años.

Entonces el binomio que integrara con Marchisio colectó el 63,26% de los 79 mil votos emitidos en las tres jornadas de comicios que se extendieron durante las tres primeras noches de junio.

Sus competidores de aquella ocasión, la fórmula compuesta por Alberto León y María Inés Peralta, obtuvieron el 36,7% de los sufragios.

Como en aquella ocasión resultó clave la inclinación mayoritaria en las grandes facultades: allí obtuvo diferencias que resultaron indescontables para el binomio Pérez - Liiiana Córdoba.

boretto voto Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba

Son aquellas casas de estudio que sobre las que la UNC ha construido una identidad de cuatro siglos. Las mismas que reúnen, aún, la mayor cantidad de inscriptos: Ciencias Económicas, Medicina, Ciencias Exactas y Derecho.

En esta facultad, en que el peronismo ha logrado hacerse fuerte a través de distintas alquimias, primero como retador, ahora como aliado, el juego conjunto del oficialismo resultó decisivo. Valga como muestra el rotundo triunfo obtenido por Vamos en el segmento de Egresados, con el 65% de los votos para la lista que tuvo como diseñador a Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados. Los 3600 sufragios recontados marcan un récord de participación.

El sostén de la UCR

Como hace cuatro años, el exdecano de la facultad de Ciencias Económicas contó con un sólido armado, con múltiples adhesiones, en el que cupo a la Franja Morada el rol de columna vertebral.

Alrededor de dicha fuerza se han aglutinado sectores históricamente opositores a la UCR, ora dentro de los claustros, ora en la política que disputa la administración de la cosa pública.

En Vamos se arropan el peronismo cordobesista, con La Fuerza Estudiantil como brazo del Movimiento Universitario Cordobés. También esquirlas de La Bisagra, agrupación de origen kirchnerista, el MNR (terminal del socialismo) y el Movimiento Sur (decantación de Libres del Sur).

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Por fuera de la Ciudad Universitaria, el rector acredita cercanía con el Ejecutivo provincial, antes con Juan Schiaretti, ahora con Llaryora, y familiaridad con las principales referencias del radicalismo, como Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Ramón Mestre.

Además, han sido públicos los apoyos de entidades profesionales, como el mencionado Colegio de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Colegio de Arquitectos. También la Bolsa de Comercio, la Fundación Mediterránea; la Mesa de Enlace; el Tribunal Superior de Justicia; la Unión Industrial y los principales clubes deportivos.

No fueron avales de ocasión. Boretto ha sido un continuador de las políticas de apertura, o expansionistas, que Hugo Juri emprendiera y que permitieron ubicar a la UNC en un rol de renovado diálogo (demasiado concesivo según sus opositores) con los sectores de poder.

Los dilemas del peronismo

La cosecha de Pérez satisfizo a los armadores del espacio, que obtuvo el empuje del claustro estudiatil. Los 40 puntos resultaron superiores a los obtenidos por Vamos en las elecciones precedentes. El 36% de León en 2022 había replicado la cosecha de Gustavo Chiabrando en 2019.

Lecturas antagónicas subyacen a un primer abordaje. En el entorno del decano de la Facultad de Astronomía, Matemáticas, Física y Computación (FAMAF) reconocen que toman esta elección como punto de partida para la disputa del 2030. Esperan para entonces otro contexto político, con el peronismo de vuelta en el gobierno nacional. También prevén un desgranamiento en la construcción de Somos.

Pedro perez liliana cordoba tamarit Pedro Pérez y Liliana Córdoba, alfiles del exrector Tamarit, recuperaron terreno en el claustro estudiantil

Pero en simultáneo evitan proyectar la cosecha actual, en términos de política partidaria, hacia el decisivo 2027. Entienden que, aunque no resultó suficiente, la amalgama de sectores, que tuvo como base a las vertientes del peronismo no cordobesista, desde kirchnerismo hasta Natalia de la Sota, desde massismo hasta un nutrido grupo de funcionarios del PJ capital con despacho en la Municipalidad, marca un camino no desdeñable.

En otras palabras, resisten tempranas interpretaciones sobre el avance de la “deskirchnerización” que muchos consideran como condición necesaria para la construcción de una nueva opción para competir en los venideros años impares.