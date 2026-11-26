Javier Milei quedó un paso más cerca de disputar su reelección sin primarias . Con 43 votos afirmativos y 29 negativos en la votación en general, el Senado aprobó la reforma política que incluye la suspensión de las PASO para 2027 y giró el proyecto a Diputados. La Libertad Avanza reunió a los diez integrantes del bloque UCR , al PRO y a una constelación de representantes provinciales para avanzar con una de las prioridades electorales de la Casa Rosada.

ROSCA EN EL CONGRESO Senado: el Gobierno aprobó la reforma política con la suspensión de las PASO y Ficha Limpia extendida

El triunfo exigió concesiones: el Gobierno aceptó suspender las primarias por un año, resignó su eliminación definitiva y retiró las colectoras para cerrar el acuerdo entre sus aliados. La negociación permitió superar con holgura los 37 votos necesarios, aun con el rechazo unánime del bloque Justicialista y de los tres integrantes de Convicción Federal.

Los diez senadores radicales acompañaron la reforma. Su aporte fue central: La Libertad Avanza tiene 21 integrantes y el PRO sumó otros tres, una base de 24 votos, lejos de la mayoría absoluta requerida.

Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA

La unanimidad radical llevó esa cuenta a 34 y dejó al Gobierno a tres adhesiones de su objetivo. Sin esos diez apoyos, aun conservando todos los demás votos afirmativos, el proyecto habría quedado en 33. Eduardo Vischi y Maximiliano Abad defendieron la suspensión como un acuerdo posible frente a una eliminación definitiva que no reunía consenso.

La Casa Rosada aceptó una suspensión limitada a 2027 y dejó para otra discusión el futuro permanente de las primarias. Así consiguió reunir a legisladores con posiciones diferentes sobre el mecanismo.

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También retiró las colectoras, impulsadas por un sector del radicalismo y resistidas por los partidos provinciales. La negociación de Diego Santilli con los aliados, incluida Córdoba, permitió destrabar el dictamen. Alejandra Vigo reclamó ese cambio y aportó una firma decisiva para que el proyecto llegara al recinto.

3) El PRO acompañó completo y encontró una bandera propia en Ficha Limpia

Los tres senadores del PRO votaron a favor, pese a los reparos expresados durante el debate. El bloque sostuvo su acompañamiento a una iniciativa estratégica del Ejecutivo y destacó la incorporación de Ficha Limpia.

Ese capítulo también fue reivindicado por integrantes de la UCR. La reforma reunió así distintos argumentos favorables dentro de un mismo paquete: mientras el Gobierno priorizaba llegar a 2027 sin PASO, sus aliados podían defender otras modificaciones. La coincidencia parlamentaria permitió dejar atrás las diferencias sobre el funcionamiento de las primarias.

4) Los acuerdos provinciales completaron y ampliaron la mayoría

A los 34 votos de LLA, la UCR y el PRO se agregaron los de Vigo y Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Edith Terenzi, de Chubut, y Julieta Corroza, de Neuquén. Esa combinación alcanzó los 38, uno por encima del umbral.

Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, José Carambia y Natalia Gadano ampliaron el respaldo hasta los 43. Las conversaciones con las provincias tuvieron como telón de fondo la negociación del Presupuesto 2027 y posibles acuerdos electorales.

"Tiene asegurado en la calle Corrientes un stand up si deja el Senado"



La respuesta de Bullrich a Mayans en pleno debate por la reforma electoral, luego de que el senador cuestionara la interna libertaria https://t.co/U1zX384NTV pic.twitter.com/7MliCmqec6 — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

5) El rechazo del bloque Justicialista no alcanzó para frenar la reforma

Los 22 integrantes del bloque conducido por José Mayans votaron en contra. También rechazaron Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, de Convicción Federal; los dos representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero; Fernando Salino, de Justicia Social Federal, y Beatriz Ávila, de Independencia.

El Gobierno consiguió aprobar el proyecto sin quebrar al bloque Justicialista. Los peronistas Vigo y Espínola acompañaron desde Provincias Unidas, donde ya estaban encuadrados. La pertenencia partidaria quedó atravesada por los alineamientos frente a la Casa Rosada y los intereses territoriales: el oficialismo logró construir, sin votos del bloque Justicialista, una mayoría suficiente para avanzar.