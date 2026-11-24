Además de obligar a Daniel Passerini a practicar una nueva e imprevista modificación de nombres en su gabinete, el escándalo desatado a partir de las investigaciones abiertas en el ente municipal Córdoba Obras y Servicios (COYS) ha resonado como un látigo en la interna abierta por la sucesión municipal.

Hasta el momento ninguno de los precandidatos a la intendencia, tampoco sus armadores, han avalado las denuncias presentadas por Santiago Pinsiroli . Por el contrario, ante cada consulta descerrajan duras críticas contra el accionar del exfuncionario, desplazado ayer de la conducción del ente, quien incluso responsabilizó directamente al intendente de la ciudad por los pagos cuestionados.

Las mismas voces coinciden también en marcar la extrañeza de su comportamiento, propio de una persona sin experiencia en roscas políticas. “Se cortó solo”, coincide la mayoría. “Está mal asesorado”, arriesgan otros análisis.

Pero la supuesta condición apolítica del denunciante no satisface las búsquedas de explicación en el gobierno municipal. No es que la hipótesis de una maniobra desde las entrañas de la administración resulte descabellada: fuentes confiables evocan llamados desde la sede de la gobernación pidiendo primero por la continuidad de Pinsiroli, luego sugiriendo un desenlace diferente a su remoción.

Es que a nadie escapa que la profundización del caso termina impactando en la base del proyecto de continuidad del peronismo en la Provincia y el municipio.

Córdoba Obras y Servicios

La crisis en torno al ente encargado de la Higiene Urbana y punto de partida para la economía circular (la separación en origen de los residuos) tuvo su inicio hace dos semanas cuando Pinsiroli presentó sendas denuncias penales por fraude a la administración pública, desvíos de fondos en cooperativas y liquidaciones millonarias de horas extras para personas vinculadas, directa o indirectamente, con la conducción del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido (Surrbac).

Según la exposición, que tuvo distintas etapas y terminó en manos del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, se habrían abonado montos extraordinarios por fuera del convenio, a partir de irregularidades en la liquidación de horas extras, los registros de asistencia y los controles sobre las prestaciones laborales.

En simultáneo, el extitular del COYS puso bajo la lupa la liquidación de fondos para unas 18 cooperativas prestadoras de servicios, contratadas bajo gestión del mismo ente.

Santiago Pinsiroli culpó a Daniel Passerini y fue echado

El miércoles 18, por orden del fiscal Bornancini, se ejecutaron 14 allanamientos en la sede del COYS, bases operativas, sedes del Surrbac y domicilios particulares de gerentes ligados al sindicato.

Tras los operativos, Pinsiroli denunció haber sufrido amenazas y extorsión por parte de dirigentes gremiales que exigían la firma de las horas extras bajo advertencia de paralizar el servicio en la ciudad.

Las sospechas de Daniel Passerini

Aunque el caso tomó rápida luz pública, no pocos incluyeron al propio Pinsiroli entre las sospechas. Sus denuncias piden esclarecer hechos ocurridos bajo su presidencia, asumida en mayo de 2025.

Voces que recorren las cuadras que separan la intendencia de la gobernación destacaron la concomitancia. “¿Quién autorizó lo que ahora denuncia, si él es el presidente? O no sabe o hay una trampa”, expresaron.

La respuesta pareció llegar 48 horas después, cuando en una nota con radio Mitre el ahora exfuncionario apuntó contra Passerini y su secretario de Ambiente, Gabriel Martín. Según expuso, ambos le habrían pedido que autorizara el pago de extras que él mismo había objetado.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Para más, durante el fin de semana largo, el propio COYS decidió no recibir las órdenes de servicio requeridas por la secretaría de Ambiente, lo que obligó al gobierno a pedir servicios a las cuestionadas cooperativas.

Con esta carencia como excusa formal, pero sobre un inocultable trasfondo político, el intendente decidió comunicar la remoción de Pinsiroli durante la noche del lunes feriado y su reemplazo por Maximiliano Valle, integrante del directorio de la estatal TAMSAU, empresa de transporte urbano.

En su justificación, el Ejecutivo consideró que “resulta impostergable disponer la remoción a fin de garantizar la transparencia administrativa, la debida colaboración con el Poder Judicial y la normalización inmediata de la gestión operativa, contable y salarial del Ente, sin afectar la prestación de los servicios públicos delegados”.

Además de convalidar la existencia de irregularidades “en el funcionamiento del organismo, que desde hace 20 días presenta dificultades para cumplir con sus tareas habituales”, la intendencia confirmó que se constituirá como querellante en la causa judicial.

A tal instancia llegará con los resultados de una auditoría, ya solicitada a organismos externos al municipio.

La herencia cordobesista

El trasfondo político integra nombres ya reconocidos para cualquier descripción del poder y el gobierno de la ciudad en las últimas dos décadas.

Creado en 2019 por el entonces intendente Martín Llaryora, el COYS supone la continuidad del Ente de Servicios y Obras Públicas (ESYOP), pergeñado durante las gestiones de Ramón Mestre, que a su vez es una derivación de la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE), diseñada durante la intendencia de Daniel Giacomino. Por entones, la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos se convertía, a la vez, en un problema y una oportunidad de nuevos negocios como fuente de creación de energías alternativas.

Un elemento ha permanecido inalterable desde entonces: la cogestión de distintas tareas con la conducción del Surrbac. En estos años, en los distintos entes, se ha podido verificar que el sindicato se ha encargado de la selección de personal, tareas administrativas (algunas vinculadas a la liquidación de haberes) y el nombramiento de personas en cargos gerenciales.

Mauricio Saillén, sindicalista de los recolectores de residuos de Córdoba

Sucesivas investigaciones judiciales contra las autoridades gremiales, algunas de ellas con condenas, obligaron a redefinir el vínculo con el municipio. Aunque se practicaran modificaciones de encuadre, el Surrbac nunca dejó de sentarse a la mesa en determinadas decisiones.

Tampoco hubo revisión de la autarquía asignada al ente, cuyos números son controlados por el Tribunal de Cuentas sólo después de su ejecución. Por caso, las cuestionadas horas extras, dependían de la firma de gerentes y el visado del titular del COYS (Pinsiroli el último), sin otra revisión. No pocos ven en este conflicto la implosión de un modelo ya agonizante.

La sombra de la interna peronista

La mención de tantos nombres remite también a múltiples intereses en juego, muchos de ellos sponsors de la pelea por la sucesión que tiene ya a varios postulantes y una sola inscripta.

Desde el entorno passerinista aseguran haber recibido llamados pidiendo la continuidad de Pinsiroli. La primera tanda apuntaba a mantenerlo en el cargo; la segunda a evitar la multiplicación de la crisis.

Por lo bajo, se admite que el manejo de la economía circular sigue siendo de importancia para Llaryora. Clave para su proyección a la gobernación, el exintendente asignó cuantiosos recursos y colocó a gente de su confianza en la administración de dependencias y entes vinculados a ello: Victoria Flores, Enzo Cravero y Jorge Folloni.

La decisión de reordenar la secretaría de Ambiente y reducir sus áreas satélite, tomada el pasado año, sirvió para graficar la voluntad de Passerini de incrementar el control de la gestión con nombres propios. En otras palabras, una purga de nombres que no le respondían directamente.

Un año y medio después, el ex viceintendente justificó en el agravio personal la nueva intervención en el área. El próximo paso será la constitución de una querella formal contra el denunciante.

Reunión de la Junta Promotora Capital que quiere la reelección de Martín Llaryora

Desde el Palacio 6 de Julio no sólo reconocen que Pinsiroli ingresó a la Municipalidad en 2019, como subdirector de un céntrico CPC. Entonces, fue acercado como un nombre del entorno de Llaryora, con militancia en la tropa de Marcelo Rodio.

En el entorno del titular de la Agencia Córdoba Cultura y precandidato a la intendencia no niegan el dato. Sí destacan que, como otros, el exfuncionario eligió el juego propio a medida que avanzó en el organigrama. Citan el caso de Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito, como espejo.

Por encima de ello, a horas de una nueva reunión convocada por la Junta Promotora Llaryora 2027, advierten que casos como éste pueden tener un impacto difícil de controlar en el corto plazo. Por ende, abonan teorías que presentan los apoyos a Pinsiroli como extraños a la interna del PJ.

El intendente habla después de tanto tiempo y elige descalificar en lugar de rendir cuentas.

Desafío público al intendente: entreguemos los dos los teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho fui… pic.twitter.com/WQXrzJMAx3 — Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 24, 2026

Una de las vías explicativas lleva a la interna del Surrbac, en ebullición tras el avance de causas penales contra la familia Saillen. Otra apunta a una reacción de los extrapartidarios, ninguneados por los peronistas que piden pedigrí puro.

Nombres de capital cuestionan la demora en las decisiones y piden una rápida salida con gestión. “Esto nos mata a todos. No necesitamos otro quilombo así faltando tan poco. Y no podemos permitir que llegue a Martín”, sentencian.