Agustín Rossi abraza a Monteverde y confía en que el PJ no le pondrá rivales para la intendencia de Rosario

El diputado Agustín Rossi dejó una señal contundente de apoyo a Juan Monteverde , referente de Ciudad Futura , a quien señaló como el candidato que respalda para la pelea por la intendencia de Rosario en 2027. Incluso, por ahora, no imagina una figura del peronismo que le plante competencia interna en las PASO .

El dirigente nacional del Partido Justicialista (PJ) no solo le dio su apoyo, sino que aseguró que Monteverde tiene la candidatura “legítimamente ganada” y se mostró convencido de que será el próximo intendente de la ciudad.

“Hay una unanimidad y nosotros estamos trabajando fuertemente para la candidatura de Juan Monteverde”, afirmó Rossi en el programa Tres Poderes de la señal RTS sobre quién encabezaría la propuesta peronista en Rosario.

Aunque dejó abierta la posibilidad de que aparezca algún otro nombre, hizo una clara lectura política: No ve dirigentes con peso suficiente que se prepararen para disputar la candidatura en las primarias del PJ .

La apuesta de Rossi es construir una candidatura que reúna al peronismo y a los sectores que ya habían orbitado alrededor de Monteverde en la última elección. En ese esquema, el dirigente de Ciudad Futura aparece como el punto de convergencia de una estrategia que busca evitar la dispersión de votos y volver a poner al PJ en condiciones de disputar el Palacio de los Leones .

El piso electoral que entusiasma al rossismo

Rossi construye su argumento sobre el resultado de la última elección de concejales. Monteverde encabezó la lista de su espacio y obtuvo alrededor de 30 puntos, mientras que Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, dos dirigentes peronistas que compitieron por fuera, cosecharon cerca de cinco puntos cada uno.

“Esos dirigentes van a competir por adentro, van a estar dentro del diseño que estamos armando del Partido Justicialista”, sostuvo Rossi. A partir de esa suma, estima que el espacio puede arrancar la carrera municipal con un piso cercano al 40% de los votos y convertirse en una fuerza competitiva para disputar el gobierno de la ciudad.

La lectura tiene un correlato en el armado político. El rossismo, los intendentes nucleados en Vamos, que lidera Pablo Corsalini, y el Frente Renovador, de Diego Giuliano, ya articularin con Ciudad Futura. La sociedad tuvo expresiones concretas en las elecciones de 2025, cuando Monteverde encabezó la lista de convencionales y el espacio volvió a confluir en el armado electoral del peronismo santafesino.

Ese entendimiento no es solo una apuesta electoral por Rosario. También forma parte de una negociación más amplia por el reparto de candidaturas en el peronismo provincial, con Monteverde como una de las figuras que concentra mayor expectativa electoral y con dirigentes de distintos sectores que buscan acomodarse en el tablero de 2027.

Sonia Martorano se suma a la disputa por Rosario

La certeza que transmitió Rossi convive con los movimientos de sectores que no terminan de cerrar filas con Ciudad Futura. Como contó Letra P, el exgobernador Omar Perotti comenzó a mover sus fichas en Rosario y puso a Sonia Martorano en el centro de la discusión.

En Rosario, junto a @omarperotti recorrimos el Fan Fest y disfrutamos de distintas competencias de estos Juegos Suramericanos.



Un camino que empezó en 2022, con un sueño y una decisión, y que hoy es una realidad que disfrutan miles de santafesinos. pic.twitter.com/VehjXsJOsN — Sonia Martorano (@martorano_sonia) September 23, 2026

La exministra de Salud y actual diputada provincial comenzó a conformar equipos técnicos y su nombre circula como una eventual alternativa para competir por la intendencia. Su aparición en el tablero suma otro capítulo a las negociaciones y los posicionamientos del peronismo santafesino rumbo a 2027.