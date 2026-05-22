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Universidad de Córdoba: Boretto controlará el Consejo Superior, pero el kirchnerismo se rearmó con De la Sota

La oposición ganó representación estudiantil. En el rectorado relativizan el impacto en el máximo órgano de gobierno universitario. La distribución de bancas.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
La oposición remontó en el claustro estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba

La oposición remontó en el claustro estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto conservará el control del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tras las elecciones de 46 consiliarios. Sin embargo, el dato político quedó marcado por el crecimiento del frente integrado por sectores del kirchnerismo y espacios vinculados a Natalia de la Sota, que obtuvo tres bancas estudiantiles.

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Yanina Passero

La coalición oficialista Reforma, integrada por la Franja Morada, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) e independientes, consiguió 34.357 votos en la categoría de consiliarios estudiantiles. Ese resultado le permitió quedarse con seis de las diez bancas en disputa en el principal órgano de conducción universitaria.

El mapa oficialista se completa con con dos graduados de tres; diez decanos de 15; diez docentes de 15 y un banca no docente.

Tres bancas para la alianza K con Natalia de la Sota

En segundo lugar quedó Compromiso por la Educación Pública, el frente que reunió a las agrupaciones kirchneristas La Bisagra y a la agrupación Sean Eternos, referenciada con Natalia de la Sota. El espacio, que respaldó la fórmula rectoral de Pedro Pérez y Liliana Córdoba, alcanzó 18.958 votos y obtuvo tres escaños, uno más del que tenían.

En tercer lugar apareció La Fuerza Universitaria, expresión del peronismo cordobesista universitario. La agrupación sumó 7.867 votos y accedió a una banca de las 46 en juego en el Consejo Superior.

Las listas de izquierda quedaron fuera del reparto de bancas. El Frente de Izquierda Unidad reunió 2.121 votos, mientras que Ya Basta! consiguió 533 sufragios, aunque ninguna de las fuerzas logró representación.

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Natalia de la Sota junto a Pedro Cholakay, referente universitario y sexto integrante de la lista de Defendamos Córdoba de 2025

Natalia de la Sota junto a Pedro Cholakay, referente universitario y sexto integrante de la lista de Defendamos Córdoba de 2025

La lista borettista Reforma se impuso en las unidades académicas más numerosas de la UNC, entre ellas Derecho, Ciencias Económicas, Químicas, Arquitectura y Ciencias Médicas. El frente Compromiso por la Educación Pública mostró sus mejores resultados en Psicología, Artes, Lenguas, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) y Ciencias Sociales.

La Fuerza Universitaria consiguió sus mejores números en Odontología, Comunicación y Filosofía y Humanidades, aunque ese caudal solo le alcanzó para acceder a una banca.

La lectura del sector de Jhon Boretto

En total se contabilizaron 67.017 votos de estudiantes entre sufragios afirmativos, blancos y nulos. Hasta estos comicios, los sectores kirchneristas compartían estrategia con otros espacios opositores universitarios, mientras que el delasotismo competía por separado. En esta elección ambos sectores confluyeron en un mismo armado y ampliaron su peso político dentro de la conducción universitaria.

boretto marchisio unc elecciones 2026
Jhon Boretto y Mariela Marchisio retuvieron el control del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto y Mariela Marchisio retuvieron el control del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba

Cerca del rector reelecto definieron el escenario como “un reacomodamiento de actores” y relativizaron el impacto institucional del avance opositor. Consideraron que el nuevo esquema no alteraría el funcionamiento cotidiano de la UNC, aunque admitieron que podría convertirse en una señal política si la alianza opositora logra sostenerse.

El oficialismo perdió apoyo estudiantil y recuperó en graduados

Como contó Letra P, el oficialismo universitario ratificó la continuidad, aunque con un desempeño inferior al de 2022. La caída de cinco puntos se explicó por la merma de votos en el claustro estudiantil, una tendencia que también se reflejó en la elección de consiliarios.

En el Pabellón Argentina, asiento del rectorado, señalaron que el esquema de poder en los otros claustros no sufrió modificaciones. La alianza reformista mantuvo la mayoría docente y también conservó el control entre los no docentes, donde hubo lista única.

Además, con una participación récord en graduados, el oficialismo consiguió dos bancas en ese segmento. Una de ellas será ocupada por Juan Cruz Herrador, dirigente cercano a Eduardo Bittar en el Colegio de Abogados de Córdoba. La oposición obtuvo el escaño restante por ese sector de la comunidad universitaria.

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