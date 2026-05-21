Elecciones 2026

Ganó Jhon Boretto y la UCR seguirá al frente de la Universidad Nacional de Córdoba

El oficialismo retuvo el rectorado tras una disputa atravesada por el ajuste. Pese al escrutinio lento, Somos festejaba en el Pabellón Argentina.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Jhon Boretto logró su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto logró su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Jhon Boretto derrotó a Pedro Pérez y consiguió la reelección al frente de la principal casa de estudios del interior del país. El oficialismo universitario festejaba la noche de este jueves la tendencia irreversible en un escenario marcado por el conflicto presupuestario con Javier Milei.

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Debate en la Universidad Nacional de Córdoba: Boretto apuntó contra Milei y Pérez cuestionó el uso de fondos

Por  Letra P | Periodismo Político

El resultado de la elección en la Universidad Nacional de Córdoba

Somos, el espacio de Boretto, consolidó una alianza transversal, integrada el radicalismo, independientes y peronistas universitarios alineados con el gobernador Martín Llaryora.

La coalición logró imponerse frente al bloque opositor encabezado por el decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez.

Si bien el escrutinio venía a paso lento, fuentes borettistas adelantaron a Letra P el triunfo con base a los datos provisirios que llegaban desde las facultades. "Ganamos en docentes, no docentes y graduados. Estudiantes hay pocos datos porque el escrutinio es más lento por la masividad, pero Boretto se imponía cómodo en Derecho, Económicas, Médicas y otras facultades grandes", informaron en el oficialismo.

Las ponderaciones extraoficiales señalaban que la elección cerraría por arriba de los 60 puntos a favor de Boretto.

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Jhon Boretto y Mariela Marchisio lograron la reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto y Mariela Marchisio lograron la reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

La elección movilizó durante dos jornadas a casi el 70% del padrón de 300 mil personas habilitadas para votar entre estudiantes, docentes, no docentes y egresados. La alta participación reflejó el nivel de interés que despertó una compulsa atravesada por el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas.

La UNC recibe $304.666.095.978 conforme al Presupuesto general de la Administración Nacional. Representa el 6,51% del global. El 90% de esa partida se destina al pago de salarios y representan $281.791.208.682. Es decir, que de los fondos que manda la Casa Rosada, sólo $22.874.887.296 quedan disponibles para gastos de funcionamiento.

Jhon Boretto consolidó su proyecto

El resultado fortaleció la continuidad política del oficialismo universitario en la UNC, una estructura que durante los últimos años construyó acuerdos transversales entre distintas expresiones políticas y académicas. El perfil moderado e institucionalista ganó la pulseada y bloqueó el rearmado del kirchnerismo que fue fuerte durante los mandatos de Carolina Scotto y Francisco Tamarit.

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Durante la campaña, el espacio de Boretto centró su discurso en la defensa de la universidad pública y en la necesidad de sostener el presupuesto educativo frente al ajuste impulsado por la administración libertaria.

En paralelo, el sector opositor, identificado con el kirchnerismo, buscó posicionarse con un discurso orientado a promover cambios en la conducción universitaria y cuestionó aspectos vinculados con la gestión administrativa y académica del rectorado.

Las jornadas electorales se desarrollaron sin incidentes de relevancia y tuvo una fuerte movilización en las distintas facultades y dependencias universitarias distribuidas en la ciudad de Córdoba. Especialmente, en la Facultad de Derecho donde hubo un récord de participación del electorado egresado.

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