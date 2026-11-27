Si logra ser el candidato a presidente del peronismo, Axel Kicillof tendrá que encarar dos campañas electorales en 2027: la propia para llegar a la Casa Rosada, y la del territorio que gobierna, la provincia de Buenos Aires, en la que asoman figuras con bajo nivel de conocimiento.

Al mismo tiempo deberá sostener la gestión en medio de un fuerte desgaste en el cuarto año de ajuste brutal sobre Buenos Aires . No obstante, esa dinámica de recorridas de gestión que ya tiene aceitada funcionará como plataforma para que, quien resulte ungido como candidato o candidata bonaerense, pueda caminar con el gobernador.

Que Diego Santilli sea el más probable candidato a gobernador de La Libertad Avanza suma presión. Es una figura con alto nivel de conocimiento que ya le ganó dos elecciones legislativas al peronismo en territorio bonaerense, la del 2025 y la de 2021, y más “amigable” para parte del electorado. La elección bonaerense no está ni cerca de estar servida para el oficialismo.

Durante todo el año el gobernador tendrá que acelerar sus recorridas por el país. En el primer tramo, para ganar el mayor volumen político posible que le permita hacer contrapeso frente a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en la negociación por las candidaturas. En el segundo, de ser elegido candidato, para ganar la elección.

Eso vale para dos escenarios: tanto en el caso de una candidatura que salga de una negociación entre las principales figuras del peronismo -de ser así el bonaerense quiere llegar a la mesa de aspirantes con una brecha importante en las encuestas-, o en el caso de una competencia a dirimirse en las PASO o bien en una eventual -aunque improbable- interna partidaria.

Durante este año Kicillof estuvo en siete provincias: Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Chaco, La Pampa, Misiones y Jujuy. El próximo 2 de diciembre desembarcará en Santa Fe. Le queda una larga lista por visitar, además de repetir algunos distritos de peso, como Córdoba. La coordinación de agenda no será fácil.

Con Buenos Aires al hombro

Al mismo tiempo que recorra el país, Kicillof tendrá que ponerse a la cabeza de la elección en la provincia de Buenos Aires. Al menos así lo entienden desde su entorno más cercano. Tanto con elección concurrente como desdoblada, el gobernador acompañará al candidato o candidata del peronismo. Si hay competencia en las PASO, acompañará al postulante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce.

Cerca del gobernador analizan que los posibles candidatos y candidatas que hoy asoman en el menú bonaerense tienen muy bajo nivel de conocimiento. Y apuestan al efecto traslativo de su imagen, por lo que tendrá que ponerse también la campaña de Buenos Aires al hombro, en paralelo a la campaña nacional y la gestión diaria de la provincia que aglutina el 38% del padrón del país.

Esas tareas, la gestión y la campaña bonaerense, no apuntan solamente a retener el territorio más importantes del país. Son claves también para apuntalar el arribo a la Casa Rosada en cualquiera de los esquemas electorales posibles que aún están en evaluación.

Las figuras del peronismo para Buenos Aires

Hay una larga lista de dirigentes en el bolillero de posibles candidatos, algunos lanzados, otros que recorren la provincia y un lote con ganas pero en espera. En el MDF de Kicillof se destacan cuatro: el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ya dijeron que quieren ser. A ellos se suman el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que viene recorriendo la provincia, y su par de La Plata, Julio Alak, que mantiene reuniones políticas con dirigentes de todos los colores y tribus.

La Liga de Intendentes también tiene varios nombres para aportar. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ya blanqueó sus aspiraciones. También se propuso Gustavo Menéndez (Merlo). Además, suenan los nombres de Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar).

El kirchnerismo no hace olas todavía, pero entre los nombres que se mencionan están el de Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Mayra Mendoza. El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini ya está anotado. El Frente Renovador no tiene un candidato potente: ponen sobre la mesa al intendente de San Fernando, Juan Andreotti, pero no cala. Malena Galmarini confirmó que irá por la intendencia de Tigre, y Sergio Massa entra en la discusión nacional, aunque siempre está latente la posibilidad de que vaya por Buenos Aires. De darse, será otra historia.