Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni no se mostrarán juntos en el encuentro de Aurelio García Elorrio

La posibilidad de una unidad entre Gabriel Bornoroni , Luis Juez y Rodrigo de Loredo , los principales referentes de la oposición a Martín Llaryora en la provincia de Córdoba , sigue estando más presente en el deseo de terceros que en la voluntad propia. Tal es el caso del vecinalista Aurelio García Elorrio que busca que los protagonistas bajen la guardia.

Emulando los ciclos mareales, cada día de noviembre comienza con augurios de una inminente alianza y concluye con rotundas desmentidas que alejan cualquier afirmación.

Acaso sea la ausencia de la fecha electoral como atracción gravitatoria, acaso sea porque los propios protagonistas parecen más a gusto con las jugarretas de redes sociales que en la dinámica de una mesa de diálogo.

García Elorrio , líder de Encuentro Vecinal , ha sido, hasta ahora, el último en proponer una reunión de los tres dirigentes. El resultado, otra vez, es negativo, por dos votos contra uno. Las razones, nuevamente, contrarían expectativas recientes.

El exlegislador cursó invitaciones personales para el evento denominado “Encuentro del Encuentro”, a realizarse este sábado, en Villa Carlos Paz.

Se trata de una reunión que se realiza todos los años entre la militancia y la dirigencia vecinalista, junto a profesionales de distinta experticia (economistas, sociólogos, periodistas), para analizar la coyuntura política y social.

De costumbre, se participa a referentes de otras fuerzas que, además de afinidades, comparten el espectro opositor al peronismo que gobierna la provincia desde hace 28 años.

Esta vez, la invitación fue triple y tuvo un extra: la mentada alianza incluiría como participante al partido vecinal, que ha abandonado su intransigencia de hace años, sin declinar el pedido de acuerdos programáticos y repartos equitativos.

“Los invitamos para hablar sobre la alternancia política en Córdoba. No para hacer un frente político ni para ordenar un frente político”, precisan voces de Encuentro.

El sí de Rodrigo de Loredo

El primer contertulio en responder afirmativamente el convite fue el exdiputado. Su respuesta no ameritó sorpresa: ambos dirigentes han tenido reuniones para amasar una confluencia. Aunque no sea condición obligatoria la venia de los libertarios para el acercamiento, públicamente han coincidido en la necesidad de unir a todas las fuerzas en pugna contra Llaryora.

La aceptación precipitó lecturas sobre el acercamiento tan pregonado. Durante la semana, voces deloredistas volvieron a hablar de un acuerdo, dejando atrás los cruces del fin de semana, en redes sociales, tras un irónico video compartido por Juez y Bornoroni.

Valiosa reunión con nuestros intendentes y todos los legisladores de nuestra agrupación política. El cambio en Córdoba está cerca. Hace falta la unidad de la oposición y no vamos a dejar de invitar al diálogo a los demás partidos no peronistas. Hay que sacar al populismo de la… pic.twitter.com/fL17yk3MjK — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 18, 2026

Más aún, en la gira mediática de esta semana, el propio De Loredo remarcó la existencia de un diálogo permanente con los otros líderes opositores, en particular con los talladores libertarios.

“Estoy cada vez más optimista de que vamos a terminar juntos. Creo que vamos a terminar juntos”, expresó a Alfil Am el exlegislador provincial, excusándose de dar más detalles sobre conversaciones en marcha y con un tono bien diferente al de la pasada semana, cuando advirtió al comando libertario sobre las consecuencias de avanzar en una unidad que no incluya a su partido.

El no de Gabriel Bornoroni y Luis Juez

El diputado y el senador confirmaron su ausencia al evento durante la tarde del miércoles. Con distintas razones, los ocupantes del Fiat 600 desmintieron las versiones sobre su participación en el encuentro.

Dichas versiones, alentadas por otras partes del mismo diálogo, aseguraban que uno y otro habían respondido afirmativamente ya, tan pronto llegara la convocatoria a sus manos. Indirectamente, apuntaron a la existencia de expectativas desmesuradas al respecto.

“No tenemos ningún problema en ir a charlar, como lo hemos hecho otras veces. Pero la intención original no era juntarnos a todos para mostrar una imagen de unidad. Esa unidad debe ser construida sólidamente, no para una foto”, explicaron desde el juecismo.

Más duras aún fueron las respuestas provenientes de La Libertad Avanza. Cuidadosos para negar la asistencia el sábado, desmintieron la existencia de conversaciones ya encaminadas. “Es falso que estemos en diálogo, menos aún con un posible acuerdo al alcance de la mano”, remarcaron.

Por si acaso, este mismo miércoles los libertarios mostraron números que los muestran triunfantes, tanto en la provincia como en la capital, sin el radicalismo como parte su alianza.

No en Córdoba

Las palabras libertarias sirvieron también para echar por tierra interpretaciones optimistas sobre un nuevo desencuentro.

Las mismas indicaban que la negativa de Juez y Bornoroni ofrecía un claro indicio de la proximidad del mentado acuerdo con la UCR. “Estando tan cerca, no tiene sentido exponerse innecesariamente. No tiene sentido que se spoilee un acuerdo que sería histórico”, ensaya una voz que se identifica como neutral.

Soledad Carrizo de la UCR, Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal y Luis Juez del Frente Cívico, referentes opositores al peronismo de Córdoba.

Ajenos a tantos dimes y diretes, los organizadores quitan dramatismo al recuento final. “El encuentro se hace, como todos los años. Es un espacio de formación y debate, no depende de los invitados”, afirman.

Por las dudas, remarcan que tampoco se ve afectada su intención de alentar una alianza opositora de gran calibre. Sin desconocer que las decisiones centrales se toman en Buenos Aires, principalmente por designios de Karina Milei, los vecinalistas suscriben un diagnóstico conocido: unidad, no simple suma, para lograr aquella alternancia.