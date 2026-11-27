El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados, pero sufrió un duro traspié: la oposición se unió y cambió un artículo para que el presupuesto de las universidades se incremente de 7 a 11 billones de pesos, tal como pidieron los rectores. El Gobierno había propuesto llevarlo a 9 billones, pero quedó en minoría.

También se modificó un artículo del proyecto que proponía eliminar una de las fuentes de financiamiento del INTA. A partir de una propuesta de Unión por la Patria, se sumó una fuente de financiamiento. Además, el peronismo incorporó una asignación adicional de recursos para el Conicet, el SENASA y el INTI, equivalente al 0,35% del valor total de las importaciones.

El proyecto se aprobó en general por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, que fueron de diputados de Córdoba que integran Provincias Unidas (PU), que compartió respaldos y rechazos. La Libertad Avanza logró respaldo del PRO, la UCR, MID, Argentina Federal (Salta y Misiones) y los partidos de San Juan y Tucumán. Provincias Unidas se dividió. El rechazo fue acotado. Votaron en contra Unión por la Patria, la izquierda y el trío de Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil .

El oficialismo no pudo consolidar la mayoría en dos capítulos y se fue con un sabor agridulce. El monto agregado a las partidas universitarias fue votado por 130 a favor y 109 en contra. Antes, el Gobierno había perdido en la consideración de su artículo original por 121 a 130. La propuesta opositora fue elaborada por la diputada Mariela Coletta (Provincias Unidas), cercana a Martín Lousteau .

Colaboraron para aumentar las partidas de las casas de altos estudios los mismos bloques que rechazaron el presupuesto, además de la totalidad de PU, Argentina Federal, Independencia (Tucumán) y Álvaro González , del PRO.

El Gobierno había buscado negociar con el bloque Provincias Unidas, que integran además representantes de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Jujuy. La fuente de financiamiento para el refuerzo a universidades la jurisdicción 91, que se compone de 14,8 billones, de los cuales 7,7 no tienen destino específico.

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El nuevo Presupuesto

Como explicó Letra P, los diputados de Provincias Unidas cercanos a los gobernadores dieron cuórum al filo del plazo límite, como señal de presión. Luego comenzaron un diálogo con representantes del Gobierno, que tuvo como representantes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Hubo llamados a gobernadores y reuniones con diputados todo el día, pero no fue posible negociar las partidas para universidades, porque los partidos provinciales y UP se plantaron en pedir los aumentos exigidos por los rectores.

El Gobierno logró negociar algunos cambios con Argentina Federal, el bloque que integran los representantes de Salta y Misiones. Se sumó un crédito de 50 mil millones para mejorar los pasos fronterizos. Se incorporó la obligación de comunicar al Congreso en 30 días cualquier desvío del dinero del fideicomiso del fondo de la recaudación del impuesto a los combustibles, que debe destinarse a mantener la red vial y Javier Milei suele darle otros fines.

Para llegar a un acuerdo, el Gobierno sumó 500 millones de pesos al Fondo de Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que alcanza $25.168.000.000. "Sirve para una camioneta", bromeaban en Argentina Federal. También se refuerza el Plan Nacional de Bosques, que llega a $3.654.560.000. Además, hubo avales de créditos por 90 millones de dólares a la financiación del Belgrano Cargas, un reclamo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

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Con 43 votos positivos tras ceder en la eliminación definitiva y las colectoras. Sumado al aporte clave de la UCR, el PRO y referentes provinciales pic.twitter.com/OFbEmIiEdQ — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

Pedidos que no llegaron

Otros reclamos de la oposición no prosperaron. Juan Marino, de Unión por la Patria, pidió sumar partidas específicas para cumplir la reciente ley de discapacidad. "No estipulan fondos para nuevos titulares de pensiones, confesando que pretenden seguir sin dar altas, y recortan en un 14,2% real el Incluir Salud", denunció.

Su propuesta no prosperó porque los bloques de partidos provinciales consideraron que el financiamiento está cubierto porque el artículo 35 del presupuesto contempla, justamente, echar mano a la jurisdicción 91. Además, habilita a reasignar partidas al jefe de Gabinete para cubrir estas obligaciones. Fue aprobado con 140 votos a favor y 110 en contra.

Hubo otras votaciones por pedido de UP que fueron rechazadas, como la de crear el Fondo de compensación al transporte público por 515 millones de pesos, actualizado en base a IPC y recuperar el financiamiento para el transporte del interior.

El PRO y la UCR cerraron filas con el Gobierno con la firma del dictamen y no plantearon más demandas. El partido amarillo resignó el artículo para aumentar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. En comisiones se habían conformado con el artículo para promover la adhesión de las provincias a regímenes armonizados de recaudación, un pedido para usar billeteras virtuales.

No avanzó la coparticipación de CABA, que el macrismo negociará por fuera del Congreso. El radicalismo se conformó con la eliminación del artículo 17 del proyecto original, que elimina la indexación de las asignaciones familiares.

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El texto que queda

El Presupuesto 2027, el Gobierno prevé un crecimiento del 4%, una inflación promedio anual del 18%, con promedios de 21.1%. Contempla un dólar a fines del año próximo a $1.847, un incremento del 3,4% para consumo privado y de 0,6% para el consumo público.

El proyecto contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos, un incremento del 25,3%. Los recursos consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzan los 219,3 billones de pesos, con una suba proyectada del 26,2%. “El proyecto se basa en tres pilares: el déficit cero, la reducción del peso del Estado a los efectos de bajar impuestos y la previsibilidad económica”, sostuvo el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, miembro informante del Gobierno.

Le respondió el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien atacó al ministro de Economía, Luis Caputo, por faltar a los debates. “Ni siquiera se anima a tomarse el subte A, venir al Parlamento y defender el proyecto. Hay una coincidencia entre la ausencia del ministro y el informe del diputado preopinante: ninguno dice nada, ninguno puede explicar el presupuesto”, sostuvo el santafesino.

Le respondió Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza. "No hay derecho que se pueda sostener si el Estado no se puede sostener a sí mismo". El debate duró 12 horas y se extendió tres horas más la votación en particular. El Gobierno no pudo sostener el dictamen completo.