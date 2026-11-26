Virgnia Bouvet se impuso en las elecciones de los trabajadores del subte y desplazó a Néstor Segovia

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) renovó este jueves su conducción y el núcleo histórico del histórico Roberto Pianelli logró imponerse en las elecciones . Con un contundente triunfo de la lista Colorada-Violeta, Virginia Bouvet , secretaria de Organización del gremio, estará al frente del sindicato por los próximos cuatro años.

Es la primera vez desde que se fundó el sindicato en 2008 que la conducción queda en manos de una dirigente mujer.

Bouvet encabezaba la lista Colorada-Violeta que logró imponerse con casi el 50% de los votos y desplazó a la boleta que encabezaba Néstor Segovia , actual titular de AGTSyP. El oficialismo había llegado dividido a la elección en la que debía definirse la sucesión de Roberto "Beto" Pianelli, fundador y referente del gremio porteño fallecido meses atrás.

En los comicios de este jueves en la ciudad de Buenos Aires , de los que participó el 74,5% del padrón, la lista Colorada-Violeta cosechó casi la mitad de los votos emitidos. La candidatura de Bouvet recibió un apoyo del 49,6% (698 sufragios) y asumirá como secretaria general del gremio hasta 2030 en lugar de Segovia, quien lideraba la lista Verde.

Segovia había asumido como titular del sindicato en enero pasado, tras la muerte de Pianelli. Hasta entonces, se había desempeñado como secretario general adjunto. Su encumbramiento abrió un cisma en el oficialismo, que lo terminó dejando afuera de la conducción del gremio. En la elección de este jueves, quedó en segundo lugar con el 31,5% de los votos (443 voluntades).

Néstor Segovia, actual secretario general de metrodelegados, lideraba la lista verde y quedó segundo con el 31,5% de los votos

Por su lado, Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B de subte, terminó en tercer lugar con una cosecha de 18,79% de los votos (264 sufragios). Estaba al frente de la lista Bordó, alineada políticamente con el Frente de Izquierda (FIT).

La interna por la sucesión de Pianelli

La renovación de las autoridades de AGTSyP estuvo marcada por la ausencia de Pianelli, quien mantuvo el sindicato bajo su mando durante 18 años y se había consolidado como su principal referente.

Había luchado por la reducción de la jornada laboral en 2002 cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aún ostentaba la representación de los trabajadores del subte y, más tarde, impulsó la formación de un sindicato propio. Ya desde su rol como titular de AGTSyP, había liderado la cruzada contra el gobierno porteño por la eliminación del asbesto de las formaciones del subte.

Histórico dirigente, falleció el pasado 29 de enero, a los 59 años. Su muerte dejó un vacío en el gremio e inauguró una intensa puja por la continuidad de su legado.

Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/6TcSexAHH4 — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) January 29, 2026

Los últimos meses de Segovia como líder de los metrodelegados venía jaqueado por cuestionamientos internos que, en última instancia, llevaron a la ruptura del oficialismo en dos listas. Aunque hubo presiones para que diera un paso al costado, el secretario general decidió dirimir la interna en las urnas. Su apuesta tuvo un resultado adverso.

Asbesto y personería gremial, las cuentas pendientes

Como secretaria general electa, Bouvet ahora deberá ponerse al frente de los reclamos de los metrodelegados para que el gobierno capitalino termine de consolidar un servicio de subte libre de asbesto. En el gremio, vienen reclamando por las condiciones de trabajo insalubres y los perjuicios que suponen para el bienestar de los trabajadores la exposición a esta sustancia.

Las nuevas autoridades también deberán trabajar para recuperar la personería gremial que perdieron hace nueve años. En marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que, a instancias de un reclamo formal elevado por la UTA, anulaba el reconocimiento legal que había conseguido AGTSyP a fines de 2015.