Emilio Jatón tiene definido que será candidato en 2027. En el entorno del exintendente de Santa Fe le confirmaron a Letra P que analiza en qué categoría competir y, en ese menú, asoman la intendencia o la senaduría departamental como las dos grandes posibilidades.

Parte de la definición que deberá asumir el secretario de Derechos Humanos de la provincia está atada a las decisiones que tome el actual dueño de la banca en la cámara alta, el también socialista Julio “Paco” Garibaldi .

A diferencia de lo que sucedió en las elecciones anteriores, el socialismo avanza en negociaciones para llegar con acuerdos internos previos al cierre de listas, previsto para febrero de 2027 . “No queremos llegar divididos”, repite más de un referente. En el partido de la rosa entienden que hay posibilidades de recuperar la capital y también de sostener la banca en el Senado.

Por eso, gran parte del desenlace dependerá de la decisión que tome el senador Garibaldi , uno de los pocos socialistas que logró salir victorioso en los comicios de 2023 y, tal como le dijo a Letra P , evalúa qué hacer el año que viene.

“Sería un honor para mí la intendencia de Santa Fe. Un lindo y gran desafío. Me entusiasma, pero no estamos resolviendo ninguna candidatura actualmente. Tampoco voy a tomar esa decisión solo”, confió el legislador provincial.

En el conversatorio ‘Criar entre pantallas’, reflexionamos junto a Sebastián Bortnik sobre el rol de los adultos en el mundo digital de los chicos.



Desde la Secretaría de Derechos Humanos venimos trabajando en toda nuestra provincia de Santa Fe sobre este tema tan crucial. pic.twitter.com/gxIV6ndI8D — Emilio Jatón (@emiliojaton) November 4, 2026

Ser o no ser no es la cuestión, sino dónde. Si Garibaldi apunta a la ciudad, donde posiblemente deberá competir en una interna de Unidos con el intendente Juan Pablo Poletti, Jatón buscará ganar la banca del Senado. Si, en cambio, decide buscar otro período en la cámara alta, el secretario de Derechos Humanos buscará ser intendente de la capital, tal como lo hizo entre 2019 y 2023.

En el entorno de Jatón sostienen que el exintendente conserva un piso electoral que le permite volver a competir. Algunas mediciones internas, aseguran, resultaron alentadoras y reforzaron la idea de que puede recuperar protagonismo en la disputa por la capital.

Emilio Jatón, Julio "Paco" Garibaldi, Laura Mondino y Clara García en un encuentro en la ciudad de Santa Fe durante la campaña del 2023.

La fecha para la decisión es aún incierta. El cierre de listas será a mediados de febrero. Aunque hasta ese momento existe margen para la negociación, la intención es no estirar la definición hasta la fecha límite. Los distintos sectores del socialismo se están reuniendo y es posible que en las próximas semanas haya alguna aparición pública de todas las figuras o tribus.

El panorama de Unidos en Santa Fe

“El socialismo tiene que tener presencia en todas las categorías. Es algo que venimos hablando e impulsando”, le dijo hace algunas semanas Garibaldi a Letra P. Si se cumple con esa premisa, el PS tendrá su nombre y se sumará a la boleta en la que también estará el intendente Poletti.

Si bien el mandatario municipal no lo anunció oficialmente, ya dio todas las señales y en su círculo cercano dan por hecho que buscará la reelección. A este escenario interno de dos grandes polos se le puede sumar un tercero. La UCR capitalina, amparada por el gobernador Maximiliano Pullaro, también tendría su carta para ir por la ciudad.

Maximiliano Pullaro y Emilio Jatón.

Dirigentes radicales ya mantuvieron encuentros y están trabajando una estrategia para 2027. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Sergio “Checho” Basile, presidente del Concejo Municipal de Santa Fe.