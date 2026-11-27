Santa Fe: Jatón ojea los movimientos de Garibaldi para definir dónde juega en 2027
Emilio Jatón tiene definido que será candidato en 2027. En el entorno del exintendente de Santa Fe le confirmaron a Letra P que analiza en qué categoría competir y, en ese menú, asoman la intendencia o la senaduría departamental como las dos grandes posibilidades.
Parte de la definición que deberá asumir el secretario de Derechos Humanos de la provincia está atada a las decisiones que tome el actual dueño de la banca en la cámara alta, el también socialista Julio “Paco” Garibaldi.
“Sería un honor para mí la intendencia de Santa Fe. Un lindo y gran desafío. Me entusiasma, pero no estamos resolviendo ninguna candidatura actualmente. Tampoco voy a tomar esa decisión solo”, confió el legislador provincial.
En el conversatorio ‘Criar entre pantallas’, reflexionamos junto a Sebastián Bortnik sobre el rol de los adultos en el mundo digital de los chicos.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos venimos trabajando en toda nuestra provincia de Santa Fe sobre este tema tan crucial. pic.twitter.com/gxIV6ndI8D
Ser o no ser no es la cuestión, sino dónde. Si Garibaldi apunta a la ciudad, donde posiblemente deberá competir en una interna de Unidos con el intendente Juan Pablo Poletti, Jatón buscará ganar la banca del Senado. Si, en cambio, decide buscar otro período en la cámara alta, el secretario de Derechos Humanos buscará ser intendente de la capital, tal como lo hizo entre 2019 y 2023.
Emilio Jatón, Julio "Paco" Garibaldi, Laura Mondino y Clara García en un encuentro en la ciudad de Santa Fe durante la campaña del 2023.
La fecha para la decisión es aún incierta. El cierre de listas será a mediados de febrero. Aunque hasta ese momento existe margen para la negociación, la intención es no estirar la definición hasta la fecha límite. Los distintos sectores del socialismo se están reuniendo y es posible que en las próximas semanas haya alguna aparición pública de todas las figuras o tribus.
Dirigentes radicales ya mantuvieron encuentros y están trabajando una estrategia para 2027. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Sergio “Checho” Basile, presidente del Concejo Municipal de Santa Fe.