Javier Milei ensancha en La Pampa la grieta entre la UCR y el PRO

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Mientras los diputados "héroes" Martín Ardohain y Martín Maquieyra compartían con el poder libertario el Grupo del Asado para festejar el ajuste a las jubilaciones , la radical Marcela Coli no sólo se mostraba indignada con el veto presidencial, sino que pedía a los cuatro vientos que los radicales violetas se fueran del bloque. Coli, alineada con Facundo Manes , ya tuvo varias posturas de confrontación con el Gobierno, al que en algún momento hasta le reprochó sus “actitudes fascistas”.

marcela-coli.jpg Marcela Coli, diputada nacional por la UCR de La Pampa: a medida que pasó el tiempo fue elevando su tono opositor al gobierno de Javier Milei.

"No me gusta lo que está haciendo con la educación, con los jubilados ni con la salud, y para el radicalismo son tres banderas típicas, de principios doctrinarios. Yo no las voy a bajar, las voy a levantar", dijo Coli, que escucha a sus pares del PRO “manifestar, como disco rayado, que ellos quieren que al Gobierno le vaya bien”.