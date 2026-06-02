Concejales de Unidos en Rosario ponen a Losada contra las cuerdas por su voto a la ley de zonas frías

El interbloque de Unidos en el Concejo de Rosario le marcó la cancha a Carolina Losada

Carolina Losada recibió un llamado de atención público desde adentro de Unidos en Rosario antes del voto clave por la ley de zonas frías . El interbloque oficialista le pidió que rechace en el Senado el recorte al régimen que impulsa el gobierno de Javier Milei y le advirtió que la medida impactaría sobre 388.919 hogares de la ciudad.

El planteo también alcanzó al senador santafesino Eduardo Galaretto y expuso una marcada de cancha interna dentro de la coalición que gobierna la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario .

La más dura fue la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck , quien sintetizó el pedido con una consigna: “No es un privilegio calentar una casa”.

El conjunto de ediles del oficialismo sostuvo que la reforma implicaba un “tarifazo” en la factura de gas para miles de familias rosarinas a días de la llegada del invierno. Por eso reclamaron que las dos figuras santafesinas de la UCR en la cámara alta no acompañen la iniciativa libertaria y defendan la continuidad del beneficio para todo el sur provincial.

En el documento conjunto, firmado por la propia Schmuk, Fabrizio Fiatti, Lucas Raspall y Carolina Labayru (del javkinista CREO), Damián Pullaro y Anahí Schibelbein (radicales), Federico Lifschitz, Alicia Pino y Manuel Sciutto (socialistas), Pablo Gavira (UNO) y Ana Laura Martínez (PRO) , definieron la reforma como “un golpe al bolsillo y a la economía de Rosario ” y reclamaron que Losada y Galaretto rechacen el recorte en el Senado .

image María Eugenia Schmuck, una de las concejales que cruzó a Carolina Losada por zonas frías

Según los datos difundidos por el interbloque de Unidos, la modificación afectará a 388.919 hogares de Rosario y deja expuestos a más de 550 mil hogares del sur santafesino. En términos poblacionales, el universo alcanzado representa alrededor de 1,76 millones de personas en los ocho departamentos incluidos en el régimen actual: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano.

El esquema vigente establece descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas para usuarios residenciales. Por eso, el interbloque advirtió que la eliminación del beneficio se traduce en un golpe de gracia a la economía familiar de los santafesinos en un contexto adverso.

El Senado, última parada para frenar el recorte

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el voto santafesino había dejado una foto partida. La mayoría de las bancas de La Libertad Avanza acompañaron la reforma: Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni y Valentina Ravera.

Del otro lado, todas las bancas santafesinas de Unión por la Patria votaron en contra: Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp.

También habían rechazado la iniciativa los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y la exvicegobernadora Gisela Scaglia. Solo hubo dos ausencias santafesinas: José Núñez, de Provincias Unidas, y Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza.

Con ese antecedente, la discusión por la reducción al alcance de la ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021 quedó en manos del Senado.

El representante santafesino del peronismo en la cámara alta, Marcelo Lewandowski, ya había anticipado que votará en contra de la modificación. Esa definición dejó más expuestos a Losada y Galaretto, senadores radicales de Santa Fe sobre los que se concentra la presión de propios y extraños en la provincia.