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ROLO FOR EXPORT

Con Vaca Muerta como faro, Figueroa sale a vender el modelo neuquino por España

“Queremos crecer con ustedes”, afirmó el gobernador ante empresarios en Madrid. La provincia intenta consolidarse como potencial proveedor de energía a Europa.

Por Letra P | Periodismo Político
Con Vaca Muerta como faro, Figueroa sale a vender el modelo neuquino por España.

Con Vaca Muerta como faro, Figueroa sale a vender el modelo neuquino por España.

En el marco de una agenda destinada a “consolidar a Neuquén como un polo de producción y exportación energética”, el gobernador Rolando Figueroa dio inicio esta semana una serie de reuniones en España con representantes del sector empresario para exponer “las oportunidades” de inversión en la provincia con Vaca Muerta como modelo productivo.

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“Estamos necesitando generar confianza; que el mundo sepa que podemos relacionarnos de otra manera; que podemos atraer inversiones, pero que también estamos destinados a crecer en conjunto y en equipo”, destacó este martes durante una exposición en la Casa América de Madrid.

“No queremos ser la cantera del mundo. Queremos crecer con ustedes, generar valor agregado, tomar conocimiento, formar a nuestra gente y formalizar el empleo para que nuestra gente esté mejor”, afirmó ante los presentes, y aclaró que “la integración es uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo de Neuquén”.

Rolando Figueroa de gira por España

El mandatario provincial desembarcó este lunes en el país iberoamericano. De acuerdo a medios regionales, la provincia buscaría ganar terreno como proveedor de energía y aprovechar la oportunidad de colocar GNL en mercados europeos para incrementar exportaciones y fortalecer la actividad económica regional.

A comienzos de semana protagonizó un primer encuentro con actores de los rubros energético, turístico y financiero, interesados por conocer la realidad de la provincia y las posibilidades de inversión, según informaron fuentes oficiales.

Rolndo Figueroa en España
Rolando Figueroa en Espa&ntilde;a.&nbsp;

Rolando Figueroa en España.

De la reunión participaron el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia y la jefa de la sección Económica, Comercial y de Inversiones de la embajada, María Paula Mac Loughlin. Por la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, entidad que organizó la exposición, estuvo presente el secretario general Sergio Güenaga.

El modelo Neuquén

Allí, Figueroa sostuvo que en la Argentina “se cambió el paradigma de la escasez de gas y petróleo. Estamos en el fenómeno de la abundancia”. En este sentido, remarcó el trabajo que se realizó desde Neuquén para comercializar con países vecinos del Cono Sur y aseveró que, a partir de Vaca Muerta, “tenemos que comenzar a entrar en otros países”.

Además, puntualizó que tras la “consolidación de un mercado regional”, se busca trabajar con Europa “no con intercambio de bienes, sino con el intercambio de oportunidades que nos podemos dar mutuamente”.

“Ya están invirtiendo en Vaca Muerta compañías de distintos lugares, como Estados Unidos, Italia, Colombia, Brasil y países árabes”, argumentó, e invitó a las empresas españolas y del resto de Europa a “asociarnos para un ganar-ganar”.

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