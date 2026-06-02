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LA GUERRA DEL HIELO

Santa Cruz: Jairo Guzmán busca capitalizar el fallo que restableció la vigencia de la Ley de Glaciares

El diputado mileísta celebró la decisión que revocó la cautelar que suspendió la aplicación de la reforma en la provincia. Elogio de la razón lbertaria.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Cruz: Jairo Guzmán busca capitalizar el fallo que restableció la vigencia de la Ley de Glaciares.

Santa Cruz: Jairo Guzmán busca capitalizar el fallo que restableció la vigencia de la Ley de Glaciares.

Jairo Guzmán busca capitalizar la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que revocó la cautelar que suspendía la aplicación de la reforma a la Ley Nacional de Glaciares en Santa Cruz. La cautelar había sido impulsada por autoridades de El Calafate, que alertaron sobre los riesgos de modificar el esquema de protección ambiental.

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El diputado de La Libertad Avanza celebró este martes la nueva decisión judicial y sostuvo que la determinación representa “un avance para las provincias que buscan desarrollar proyectos productivos y atraer inversiones”.

“Me alegra muchísimo que gane la razón por sobre las diferencias políticas e ideológicas que puede tener cada uno. Tenemos que dejar de usar la Justicia como una herramienta de capitalización política”, expresó durante una entrevista a Radio LU12 AM680.

Guzmán consideró, además, que la resolución favorece a distintas provincias que esperan contar con reglas claras respecto de sus recursos naturales y las áreas protegidas. Según analizó, la normativa “no modifica” los estándares ambientales vigentes, sino que “busca agilizar la identificación de zonas glaciares y periglaciares para brindar mayor previsibilidad a posibles inversiones”.

“La ley no establece dónde están las áreas glaciares. Lo que hace es darles autonomía a las provincias para que puedan determinar con claridad cuáles son sus recursos y dónde pueden desarrollarse actividades económicas que generen trabajo e ingresos”, recalcó.

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En ese marco, sostuvo que la legislación permitirá completar estudios que, según señaló, permanecían inconclusos desde la creación de los registros previstos en la normativa anterior.

Celebra La Libertad Avanza

Las declaraciones del diputado libertario se dan luego de que este lunes la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejara sin efecto el fallo dictado semanas atrás por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había hecho lugar a un amparo ambiental y ordenado frenar la vigencia de la reforma.

En su resolución de este lunes, los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez dieron lugar a los planteos presentados por la Procuración del Tesoro de la Nación y consideraron que la medida de apelación presentaba múltiples falencias. Entre otros puntos, señalaron que no definía correctamente la naturaleza jurídica del proceso y no analizaba adecuadamente la legitimación de los demandantes.

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Desde la Procuración del Tesoro celebraron la decisión, y la consideraron un respaldo explícito al "modelo argentino de federalismo de concertación ambiental". Bajo este esquema, argumentaron, el Estado nacional fija los estándares básicos de protección mientras que las provincias mantienen la facultad de complementar, aplicar y ejercer el poder de policía dentro de sus competencias.

Revés al peronismo en Santa Cruz

La cautelar había sido presentada en abril por el intendente de El Calafate, Javier Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni, entre otros. Los funcionarios sostenían que la reforma de la Ley 26.639 implicaba una reducción en la protección ambiental de glaciares y ambientes periglaciares.

En este sentido, la Cámara afirmó que “ni el Intendente de El Calafate, ni la presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia”.

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