Los gobernadores del Norte Grande le pidieron a Santilli la devolución del apoyo a la derogación de Zona Fría

Los diez gobernadores del Norte Grande se reunieron este martes con el ministro del Interior, Diego Santilli , para pasar por caja y cobrar su apoyo al proyecto de derogación de la ley de zona fría que se aprobó hace dos semanas en la Cámara de Diputados.

Tras el encuentro en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , en el centro porteño, la negociación quedó abierta con una ristra de exigencias sobre la mesa, entre las que figura la creación de una zona cálida para el norte en verano a partir de la promesa de una reducción en la tarifa eléctrica.

El encuentro se llevó a cabo este martes por la mañana. Ocho gobernadores del Norte Grande se encontraron allí con la excusa de discutir “capítulos de la hoja de ruta hacia un futuro federal”, una iniciativa impulsada por las provincias norteñas vinculada a proyectos logísticos y energéticos en su región. Sin embargo, la reunión se transformó en una paritaria entre la Casa Rosada y los jefes territoriales, que quieren cobrar su apoyo a la derogación de la ley de zonas frías que espera su tratamiento en el Senado .

La reunión cambió su tesitura cuando apareció por el edificio de Azopardo 750 el ministro Santilli. No solo porque es el negociador designado por la Casa Rosada, sino también porque habilitó la llegada del gobernador correntino Juan Pablo Valdés y su par chaqueño Leandro Zdero , quienes no venían siendo de la partida. ¿La razón? En el lobby del CFI se rumoreó que no querían formar parte de una foto opositora al Gobierno, con quien tienen acuerdos electorales.

El encuentro estuvo presidido por el catamarqueño Raúl Jalil, acompañado por el titular del CFI, Ignacio Lamothe. Desde el principio estuvieron en el cónclave Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Los gobernadores acordaron volver a reunirse en Misiones dentro de un mes.

Los pedidos a Diego Santilli

El principal pedido de los gobernadores fue la creación de una zona cálida para el norte, tal como negociaron edurante la sesión de la cámara baja del 20 de mayo. Se trata de un régimen paralelo al de zona fría que sirva para aliviar las tarifas de energía durante el hostil verano de esas provincias.

Es el reclamo que vienen haciendo desde que pusieron a sus espadas legislativas a votar la derogación de la norma que perjudicó a las provincias del centro del país. No lograron incluirlo en la redacción de la ley, pero quieren asegurarse la contraprestación antes de que se trate en el Senado.

Más allá de ese reclamo, los gobernadores pidieron más obras para el norte, principalmente el arreglo de las rutas nacionales y la apertura de oficinas de Aduana en el norte. “Nuestra producción tiene que salir por Rosario”, se quejó Sáenz, que junto con Jalil atendieron a la prensa.

Ambos dejaron entrever, además, que Santilli intentó discutir la eliminación de las PASO. “El Gobierno quiso hablar de la ley electoral, pero para las elecciones falta mucho, es necesario resolver cosas antes”, pisó el freno Sáenz.

La promesa al Norte Grande

Como ya contó Letra P, una promesa del ministro del Interior aceitó el visto bueno de las provincias norteñas para los cambios en el régimen de zona fría que arreglaron la eliminación de los subsidios al gas a cambio de ser beneficiadas por una normativa que les modere las tarifas eléctricas por ser zonas cálidas.

Los norteños lo hicieron bajo la convicción de que ya estaría redactada la resolución de la Secretaría de Energía que aliviaría los bolsillos norteños durante el verano. El Ministerio de Economía de Toto Caputo soltó la data de que a partir de diciembre los gobernadores podrían comunicar esa buena noticia a sus poblaciones.

En lo concreto, los mandatario provinciales ponen sobre la mesa aquel acuerdo como principal elemento para avanzar en una agenda conjunta con la Casa Rosada.