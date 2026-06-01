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DISCUSIÓN 2027

Santa Fe: Sacnun lanzó su propio espacio y se anota para la carrera por la Casa Gris

La exsenadora afín a CFK presentó su Modelo Santafesino, una plataforma programática con la que recorrerá toda la provincia y levanta la mano en el peronismo.

Por Letra P | Periodismo Político
La exsenadora María de los Ángeles Sacnun lanzó su propio espacio y se anota para la carrera por la gobernación Santa Fe.&nbsp;

La exsenadora María de los Ángeles Sacnun lanzó su propio espacio y se anota para la carrera por la gobernación Santa Fe. 

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Letra P | Gustavo Castro
Gustavo Castro

La movida de Sacnun en Santa Fe

Sacnun adelantó que con su Modelo Santafesino buscará recorrer los 19 departamentos de la provincia para elaborar propuestas de gestión junto a sectores productivos, académicos, sindicales y sociales. Es un movimiento que pretende apuntalar su posicionamiento dentro del peronismo santafesino y proyectarse como una de las dirigentes que aspiran a competir por la Casa Gris en 2027.

La presentación se realizó en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y contó con la participación del exministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, además de representantes de sectores industriales, comerciales, cooperativos, científicos, universitarios y gremiales.

Sacnun acto 02

Durante el encuentro se desarrollaron mesas de trabajo cuyos aportes serán incorporados a un documento base para la elaboración de propuestas en cada departamento de la provincia. Según explicó la exlegisladora, la intención es construir un diagnóstico territorial y una agenda de desarrollo a partir de una serie de encuentros que se extenderán durante los próximos meses.

Un espacio propio con proyección provincial

El lanzamiento de Modelo Santafesino representa un nuevo paso en la construcción política que Sacnun viene impulsando desde hace tiempo dentro del peronismo. Como ya contó este medio, detrás de ese armado confluyen sectores sindicales, dirigentes del kirchnerismo santafesino y referentes territoriales que promueven su candidatura a la Casa Gris.

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Entre los principales impulsores de ese esquema aparece el secretario general de ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann, junto a dirigentes identificados con el espacio que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es ampliar la base de sustentación política de Sacnun en una provincia donde el peronismo busca reorganizarse tras las derrotas electorales de los últimos años.

En su discurso, la exsenadora planteó la necesidad de avanzar en un nuevo "Pacto Social, Económico y Productivo" para la provincia y sostuvo que la política debe fortalecer los canales de diálogo con distintos sectores de la sociedad. También cuestionó una dinámica centrada exclusivamente en estrategias electorales y estudios de opinión.

Recorridas y construcción de una agenda de desarrollo

Según explicó Sacnun, su Modelo Santafesino funcionará como una plataforma de debate y elaboración de propuestas para áreas vinculadas al empleo, la producción, la industria, la educación y el desarrollo territorial.

El espacio prevé replicar encuentros similares en los 19 departamentos santafesinos con la intención de consolidar una estructura provincial y sumar actores a la discusión sobre el futuro de Santa Fe.

Aunque la dirigente no formalizó una candidatura, el lanzamiento refuerza las señales de su intención de disputar un lugar en la carrera hacia la gobernación. Con una agenda de recorridas y una construcción propia en marcha, Sacnun comienza a posicionarse en el tablero de un peronismo que todavía se debe definir liderazgos y estrategia para 2027.

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