La Pampa: quién es el escolta libertario que amadrina Karina Milei

Cuando armó su perfil de Instagram para arriar agua al molino partidario de Javier Milei , el profesor de educación física Mario Nicolás Boschi no imaginó lo que el destino le deparaba: hoy, amadrinado políticamente por Karina Milei , es el segundo libertario al que la Casa Rosada posiciona en La Pampa .

Nicolás Boschi nació cuando la democracia no estaba ni en pañales, en marzo del '83. Hoy es una suerte de escolta del abanderado local de La Libertad Avanza (LLA), Luciano Ortiz . Las jerarquías parecen estar claras, porque fue el propio Ortiz el que se encargó de ratificar a Boschi en ese cargo que cuando estaban en la vereda de enfrente referían como “la caja de la ANSES”.

Ortiz, a cargo de “la caja del PAMI” en La Pampa, tiene todas las fichas para ser el candidato a diputado en 2025 si, como dicen en el partido, el sello va sin compañías ni alianzas a las elecciones del año que viene, después de que en 2023 ni siquiera pudieran participar porque el espacio estaba flojo de papeles . “Nos dio pena no presentar candidatos”, lamenta Boschi sobre ese episodio.

Ortiz y Boschi no arrancaron juntos en la militancia de Milei, pero sí hicieron causa común para armar el partido: son presidente y secretario, respectivamente, y los que han tenido acceso a los despachos de la Casa Rosada. Fatigaron la línea directa con Karina y, por lo tanto, con Eduardo “Lule” Menem , que tiene la varita de las designaciones en la ANSES . En sus primeros encuentros, antes de llegar a la Presidencia, también metió la cuña Rodrigo Marra .

libertarios-la-pampa-2.jpeg

Los referentes libertarios locales tienen en común que hasta el mismísimo día en que Milei dio el batacazo de las PASO eran auténticos desconocidos para el mundo de la política pampeana. Boschi confesó que ni ellos esperaban ese resultado.

Ortiz proviene de una familia peronista y Letra P lo presentó cuando quedó formalizado como el líder libertario en la provincia. Boschi tampoco tiene recorrido ni trayectoria en asuntos públicos, aunque hay quienes le recuerdan alguna cercanía, pero de muy escasa relevancia, al espacio de Espartaco Marín (PJ).

“Siempre me interesó la política, pero vi con esto (LLA) la posibilidad de involucrarme”, contó Boschi. También describió las razones para su participación política, en línea con el núcleo libertario local, a las que redujo a “enterrar al kirchnerismo y a todos aquellos que han participado de prácticas corruptas”. Ese grupo más íntimo lo integran también Moisés Ortiz, Estibaliz Vázquez, Julio Jamad, Sebastián Pico, Jésica Espinal, Sebastián Alba y Mauro Baumgertner.

La Libertad Avanza vs. los nuevos libertarios

El ahora encargado de la ANSES en La Pampa cree que Milei se convirtió en fenómeno porque “empezó a abrir las cabezas de la gente. Hay un modelo que nos venden los peronistas que está totalmente gastado, que caducó. Ese modelo económico y productivo terminó. Desde lo moral también, porque eso por fin también se puso en discusión”.

Ahora que hay una batalla para acercarse al sello de Milei, Ortiz y Boschi cuidan su quintita. Refrescan los primeros tiempos en que araban en el desierto y ahora quieren cosechar su siembra. Se cuidan de las nuevas apariciones en el espacio, como la del apadrinado por Patricia Bullrich, Martín Matzkin. Saben que hay presiones para que otros sectores terminen aliados y temen quedar a la sombra.

boschi leon.jpeg

Por eso insisten en ir sin sociedades a las elecciones. "Queremos que LLA crezca con fuerza propia. En febrero o marzo del año que viene veremos para qué está cada uno. No somos cuadrados como una caja de té, pero la principal idea es que LLA se presente sola en 2025. Tenemos la cocina ordenada, los que no la tienen son los radicales, el PRO, no sé el tiernismo...”, lanzan.

Aún así, tendieron algunos puentes con esos espacios opositores para explorar una posible alianza de todos los partidos no peronistas. “Siempre fuimos muy humildes en cuanto al trabajo, siempre estuvimos muy organizados”, dice Boschi, aunque aclara: “No tenemos ni poseemos recursos económicos como otros partidos, así que trabajamos a pulmón”.

Memorias del homicidio y puja con el PRO

La designación de Boschi disparó recuerdos sobre el homicidio culposo por el que fue condenado en 2017. Él mismo convirtió ahora el tema en un asunto político. El 28 de diciembre de 2013, a las 7.45 horas, Boschi manejaba una Ford Ranger cuando se produjo el siniestro vial fatal que le costó la vida a su acompañante Florencia Yohana Roseo Seguel (18 años), que lo acompañaba. Volcó cuando volvían de una fiesta.

La condena llegó el 11 de abril de 2017: el juez Andrés Olié le dio tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos. Lo encontró culpable de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Pese a ello, Boschi recuperó su carnet de conducir en 2021, lo que generó quejas de la familia de la víctima.

La Libertad Avanza en #LaPampa

Los soldados de Milei tejen un rejunte de outsiders



Los soldados de Milei tejen un rejunte de outsiders



https://t.co/Gaebsu9JLl

@JPGavazza pic.twitter.com/5ExeNofNVg — LETRA P (@Letra_P) July 2, 2024

Hace unos días, con Boschi en los primeros planos de la política, Paula Roseo, hermana de la joven fallecida, no se aguantó y expresó públicamente: “Asesino de mi flor más bella, mi hermana, mi ángel, mi todo. No tolero ni verlo sonreír. Su imprudencia al volante alcoholizado nos cambió en solo un segundo nuestra vida para siempre. Me voy a asegurar de que te recuerden siempre lo que hiciste. Y así será hasta el último día de mi vida”.

El propio Boschi eligió exponerse políticamente sobre el tema, porque su reacción derivó en un ataque directo a la Fundación Estrellas Amarillas, una de las organizaciones más prestigiosas que acompaña a familiares de víctimas de tránsito: liderada por la pampeana Silvia González, Estrellas Amarillas es la agrupación que a nivel nacional promovió la Ley de Alcohol Cero, entre otras normativas preventivas.

Boschi acusó a Estrellas Amarillas de ser “escrachadora” y de recibir fondos estatales. González le respondió que “no aprendió nada” y recordó que el dosaje de alcohol le dio positivo tras el siniestro vial. “Nos agrede de manera gratuita”, advirtió. Casi como contracara de esa situación, la senadora del PRO Victoria Huala convocó a Estrellas Amarillas a la cámara alta para bancar su proyecto de agravar las penas para responsables de siniestros viales. Hasta esos temas tan sensibles quedan envueltos en la batalla por la era que viene.