La Pampa 2025: un rompecabezas para armar al que le sobran piezas

No hay bola de cristal que pueda anticipar el escenario previo a las elecciones legislativas de 2025 en La Pampa : una serie de variables y circunstancias determinan, a esta altura, que está por armarse un rompecabezas al que a simple vista le están sobrando algunas piezas. No hay lugar para todas.

Aunque después de las elecciones provinciales de mayo del año pasado la oposición quedó renegando por su incapacidad para amuchar en una misma boleta a todas las vertientes no justicialistas, la aparición del fenómeno electoral de Javier Milei modificó ese escenario y hay una suerte de necesidad de barajar y dar de nuevo donde reina la confusión y no aparecen certezas.

El partido de Javier Milei no tiene nada que perder

La otra certeza de las elecciones que vienen: para La Libertad Avanza será todo ganancia. El partido de la rabia no tiene representación legislativa pampeana en el Congreso, así que sean cuales sean sus movimientos, seguro no sufrirá un retroceso. A la luz de los antecedentes recientes, si la jugada de LLA no fuera demasiado brusca, tiene chances reales de sumar una banca.