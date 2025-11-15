Martín Llaryora apunta a una silla clave y apuesta a Ignacio Segura como juez electoral

Martín Llaryora cultiva sus lazos con el Poder Judicial de Córdoba
Martín Llaryora quiere a un jugador de su escuadra en el estratégico Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, uno de los ocho puestos que permanecen vacantes en la Justicia Federal de Córdoba, según informa en su sitio web el Consejo Nacional de la Magistratura.
Nadie duda, es el estamento más importante de la actividad judicial en la provincia. Por la suma de competencias, que incluye la electoral, es también el segundo en relevancia nacional, sólo detrás del que preside María Servini en la Ciudad de Buenos Aires.
El elegido para la misión es el abogado Ignacio Segura, uno de los principales embajadores del gobernador cuenta en órbitas tribunalicias.
Por él se activarán las correspondientes negociaciones en las instancias finales del proceso de selección, abierto ya en febrero pasado. Como los restantes 57 postulantes, deberá aguardar la publicación de los resultados de las pruebas escritas y la evaluación de los antecedentes, condiciones indispensables para la confección del correspondiente orden de mérito.
Segura no sólo es un reconocido operador en Tribunales. Durante la gestión del sanfrancisqueño, el municipio cordobés avanzó en acuerdos estratégicos con el Colegio de Abogados. Entre ellos, para que noveles profesionales cumplieran tareas, como contratistas, en entes descentralizados o de manera eventual. Anverso de tal pacto, Verónica Bruera, quien acompañara a Segura en la primera elección que consagrara a éste, ocuparía la Secretaría General en la Municipalidad capitalina.
Segura además ha sido también un reconocido interlocutor con los trabajadores estatales. Su estudio jurídico ha asesorado a poderosos sindicatos como Surrbac (higiene urbana), Soelsac (limpieza) y Luz y Fuerza (electricidad); en particular a las obras sociales que estos administran.
Impulsado al Consejo de la Magistratura, Segura siguió tallando en órbitas de interés para los funcionarios. No sólo encabeza el intento de desembarco del llaryorismo en la Justicia Federal, también visó la selección de quienes lo acompañan en tal aventura.
Distinto ha sido el caso de la Justicia Federal, donde muchas negociaciones se han inclinado hacia sectores conservadores. Desde la llegada del PJ a la gobernación se han ido incrementando las operaciones tácticas en un reducto considerado “antiperonista”.
Un nombre enlaza ambos caminos. Entre los postulantes al Juzgado Federal 1 aún vela sus chances Facundo Cortés Olmedo, dirigente de prosapia radical, sobre el que corren apuestas desde la UCR.
Hijo de Octavio, exministro de Justicia de la gobernación de Eduardo Angeloz y exvocal del Tribunal Superior de Justicia, Cortés Olmedo es también primo hermano de Gonzalo Roca, diputado electo por La Libertad Avanza.
Con méritos académicos propios, el exfuncionario municipal relativiza la existencia de apoyos partidarios. Al menos no tan marcados como los que se asignan a Segura.
También recuerda que ha participado ya de varios concursos para el fuero federal. De hecho, en la más reciente convocatoria también se presentó para una de las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones. Al cierre de esta nota su nombre integraba ya uno de los seleccionados para confeccionar el orden de méritos. Para las próximas semanas aguarda la instancia de entrevistas. Si la sorteare con éxito, quedaría en inmejorable condición para las evaluaciones que realizaría el Ejecutivo.
En caso de ser electo, quedaría automáticamente fuera de la puja por el Juzgado Número 1.
Las vacantes que mira el poder
Fuentes oficiales afirman que el Ejecutivo nacional tiene más de 180 nombramientos “pisados”. Mejor dicho, dormidos hasta una mejor calibración de fuerzas en el Poder Legislativo.
En Córdoba, además del Juzgado Número 1 y la Cámara Federal de Apelaciones, aguardan vacantes para los Tribunales Orales 1, 2 y 3. También los Juzgados de las ciudades de Villa María y San Francisco.
En cada una de esas reparticiones se escenifican disputas por predilecciones políticas. Ninguna concita tanta atención como la que tiene por objeto la oficina enfrentada al Parque Sarmiento de la capital.
Como también contó este portal, es el tribunal que reúne la competencia electoral. Como tal, habilita alianzas para comicios, resuelve impugnaciones y controla las rendiciones de gastos de cada fuerza.
Por casi 30 años, la dependencia estuvo en manos de Ricardo Bustos Fierro, un magistrado de vínculos con el poder e intervenciones de resonancia nacional, como la habilitación (luego trunca) de la re-reelección para el expresidente Carlos Menem en el verano de 1998.
Tras su escandalosa salida (se negó a cumplir una resolución de la Cámara Federal), el juzgado, al que también llegan causas de lesa humanidad, ha quedado vacante. Dos magistrados subrogan: Carlos Ochoa, a cargo de cuestiones penales, civiles, laborales y contenciosas; Miguel Vaca Narvaja, dirime las pujas electorales. Su reciente intervención en la interna radical habilitó a la lista de Mestre a representar a la UCR en las legislativas de octubre.
Las críticas al peronismo
La decisión ameritó críticas de fuerzas opositoras. No sólo achacaron una inusual celeridad al subrogante, directamente vieron una mano peronista en la jugada. Por lo bajo, añoraron también la muñeca, siempre permeable al clima, de Bustos Fierro.
Por la misma razón, sin dejar de reconocer que la opinión del gobernador usualmente ha sido considerada al elegir al administrador del Tribunal Electoral, miran detenidamente la trayectoria de Segura, un abogado que conoce como pocos el funcionamiento del poder.