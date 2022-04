Reelección Segura: ganó el oficialismo en el Colegio de Abogados de Córdoba

Ignacio Segura seguirá al frente del Colegio de Abogados de Córdoba, la entidad que nuclea a profesionales de la denominada Primera Jurisdicción, con epicentro en la capital provincial. El actual presidente, al frente de la lista número 33, obtuvo un amplio triunfo sobre las tres agrupaciones que intentaban desplazarlo, en las elecciones para renovación de autoridades realizadas este martes.

En los comicios a los que acudieron a sufragar poco más de 5 mil personas afiliadas del total de 13.400 que integran el padrón, Segura obtuvo 2257 votos, un equivalente al 45,1% del total. Triunfó en cuatro de las cinco ciudades donde se votó: Córdoba, Alta Gracia, Jesús María y Río Segundo. Tal cosecha le permite obtener mayoría absoluta tanto en el Directorio como en la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.

En segundo lugar se ubicó la lista número 11, encabezada por Mariano Albrisi, quien obtuvo 1231 votos, un 24,6% de los sufragios válidos. Tercero resultó Santiago Morra, exsocio político de Segura, con 1158 adhesiones (23,1%). Su lista, la 22, se quedó con el triunfo en la ciudad de Villa Carlos Paz. Por último, Luis Pareja, de la lista 24, recogió 356 votos (7,1%).

Según se estima, Segura asumirá su segundo período en unas tres semanas. La Junta Electoral cuenta con un plazo máximo de 30 días para determinar tal fecha. Minutos después de las 20 del martes, con tendencias ya inexorables, el electo presidente festejó junto a un grupo del colectivo que se denominó Unión Profesional. El oficialismo aguardó los resultados en dos búnker distintos, una expresión simbólica de la diversidad que congregó la boleta ganadora. Un grupo se reunión en un edificio frente a Plaza San Martín, mientras que otro sector lo hizo a metros de Tribunales.

A metros de la sede de la entidad ubicada en el centro de la capital cordobesa, el reelecto dirigente agradeció a quienes depositaron su confianza en un proyecto que tiene como objetivo “el reposicionamiento” del Colegio. “Los colegas entendieron que siempre estuvimos a su lado, que nuestra gestión los acompañó también en la pandemia. El compromiso asumido por el actual directorio se vio ratificado por los votos”, dijo Segura a Letra P.

“Nuestra gestión ha trascendido límites, porque ampliamos las posibilidades de servicios. Ahora reforzaremos la defensa, con carácter gremial, y profundizaremos el reposicionamiento de la institución con una fuerte impronta social”, añadió.

El letrado no ahorró críticas hacia la oposición, que en la previa señaló una virtual cooptación de la entidad por parte del gobierno capitalino que encabeza el intendente Martín Llaryora. En particular, hacia Morra, con quien rompiera la alianza con la que tomaron el control de la entidad en 2019.

“Superamos la campaña negativa en contra de nuestra agrupación y de mi persona en particular. Denostaron el compromiso y la participación política. La política no es mala palabra, es una herramienta para transformar la sociedad. Como representantes del derecho no podemos atacarla. Por suerte, los colegas no entraron en ese juego”, fustigó.

De inmediato, afirmó que su primera acción será impulsar la modificación de la ley de colegiación para adecuarla a los tiempos vigentes. “Vamos a defender mejor a nuestros colegas”, remarcó.

Sin grieta

El triunfo de Segura fue recibido con beneplácito por distintos sectores de la política mediterránea. Fuentes del municipio admitieron satisfacción por la continuidad de acciones conjuntas, amén de la presencia de algunos funcionarios municipales en la lista triunfadora. También expresó sus felicitaciones el legislador provincial por Hacemos por Córdoba Juan Manuel Cid, hombre de opinión valorada en corrillos judiciales.

También hubo expresiones de reconocimiento en el radicalismo local, en particular para Alejandra Ferrero, electa como vicepresidenta tercera. A ella destinaron sendos tuits el legislador Marcelo Cossar y el diputado nacional Rodrigo de Loredo.

A través de Twitter, Oscar Agost Carreño, apoderado del PRO en la capital, había hecho explícito su apoyo a la lista 33. Su pareja, Pamela Giletta, ocupará la Prosecretaría Académica.