Rodrigo de Loredo bajó su lista y no habrá interna en la UCR de Córdoba

Rodrigo de Loredo bajó la lista y no habrá interna en la UCR

La conducción de la UCR de Córdoba , representada por el Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo , decidió bajar su lista para la Cámara de Diputados que aprobó el congreso partidario. La decisión se tomó después de que el juez Miguel Vaca Narvaja resolviera a favor de la oposición que lidera Ramón Mestre y ordenara la interna para este domingo.

En este contexto, el exintendente capitalino queda habilitado para competir con la Lista 3 en las elecciones del 26 de octubre. Mestre logró con la venia judicial lo que no pudo imponer en la discusión interna. Los órganos de la fuerza habían suspendido la puja interna y facultado a sus autoridades a trabar alianzas este jueves. No es secreto que el deloredismo pujaba por un acuerdo con La Libertad Avanza de Javier Milei que Más Radicalismo objetaba.

La decisión fue comunicada por la legisladora Alejandra Ferrero , mano derecha del oficialismo partidario. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la dirigente radical apuntó directamente al magistrado judicial. "El juez Vaca Narvaja ha intervenido el partido en los hechos y pretendió arrastrar al radicalismo a una elección interna abierta absurda para ser funcional a la estrategia del peronismo. Alineado con los intereses del oficialismo provincial, intentan una vez más condicionar las decisiones autónomas de nuestro partido", escribió.

Ferrero recordó que el Foro de Intendentes , el Foro de Concejales , las bancadas boinablanca en la Cámara de Diputados y la Legislatura, el Comité Provincia, la mayoría de las autoridades departamentales y de circuito de toda la provincia se habían manifestado "en reiteradas ocasiones" por evitar las elecciones internas "y que fuera el consenso o el Congreso partidario, como en tantas ocasiones, quien resolviera las candidaturas".

Decidimos levantar la lista de precandidatos a diputados nacionales para la interna de la Unión Cívica Radical del próximo domingo. El juez Vaca Narvaja ha intervenido en los hechos el partido y pretendió arrastrar al radicalismo a una elección interna abierta absurda para ser…

El oficialismo partidario había señalado lo costoso e impracticable de llevar a cabo la puja por las candidaturas que pedía Mestre. "Una elección interna abierta donde pueden participar más de 2 millones y medio de electores implica un enorme desarrollo logístico para la apertura de cerca de 700 escuelas, miles de mesas y un millonario costo económico acarreado a él, en un contexto económico y social demasiado complejo", apuntó Ferrero. Los párrafos que siguieron fueron subiendo temperatura política.

La vinculación que hace la UCR de Ramón Mestre con Martín Llaryora

No es novedad que un sector de la UCR observa los movimientos de Mestre como funcionales al cordobesismo que, tampoco es secreto, apuesta a la atomización opositora para mejorar sus chances en el mano a mano electoral con la nómina de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ramonjmestre/status/1953511850924290402&partner=&hide_thread=false Se vota y punto. El fallo de la Cámara Nacional Electoral es contundente y representa un triunfo de la #Democracia; no sólo a nivel partidario, sino, fundamentalmente, a nivel ciudadano.



Aunque algunos sigan haciendo trampa y se dejen llevar por los intentos sistemáticos de… pic.twitter.com/Jw8389o3IN — Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 7, 2025

"La complicidad de una minoría interna del radicalismo, cuyos legisladores son actualmente funcionales y votan en la Legislatura con el peronismo (que contrata traidores), desconociendo la voluntad mayoritaria del partido, llevó a la UCR a una situación crítica que concluye con la anulación de sus mecanismos institucionales y democráticos, una situación sin precedentes en la historia de Córdoba", fustigó la dirigente deloredista.

Mestre sostiene su cruzada contra la conducción como una defensa de los valores del radicalismo que, según su visión, están en la vereda de enfrente de lo que expresa Milei.

La incógnita que se abre sobre el futuro de Rodrigo de Loredo

Con el repliegue de la lista, se abre una incógnita sobre el futuro inmediato del diputado. Según las versiones circulantes, existía la posibilidad concreta de un acuerdo con la tropa libertaria en Córdoba.

alejandra ferrero brensa austin de loredo.jpeg Rodrigo de Loredo junto a Alejandra Ferrero y Brenda Austin

Los armadores que responden a Karina Milei le habían ofrecido el tercer renglón de la nómina. Lo cierto que esta opción no conformaba porque la expectativa era encabezar la boleta.

Liberado de los mandatos partidarios resta saber si De Loredo aceptará incorporarse a la boleta libertaria de manera individual o se bajará de la elección sin renovar su estadía en el Congreso.